Der Hunsrück-Ort Lieg macht deutschlandweit Schlagzeilen. Denn dort gab es bisher keinen einzigen bestätigten Corona-Fall. Wie ist das möglich?

Während Deutschland inzwischen mehr als drei Millionen Coronafälle zählt, ist der Hunsrück-Ort Lieg bis heute vom Virus verschont geblieben. Deshalb erlangen der kleine Ort und seine Einwohner unerwartet viel Aufsehen. Und so können die Lieger nicht nur ganz Deutschland zeigen, wie sie das Virus fernhalten – sondern auch, wie viel Humor sie haben:

Seit Beginn der Pandemie mit 0,0-Inzidenz

Fragt man die Bewohner des Hunsrück-Ortes, wie sie Lieg bis heute coronafrei halten, hört man viele, mehr oder weniger ernstgemeinte, Erklärungen, zum Beispiel den gesunden heimischen Honig und die frische, aerosol-freie Landluft. Die Luftfilteranlage in der Grundschule. Aber auch, dass es keinen Dorfladen gibt, der zum Infektions-Hotspot werden kann. Und, dass alle Dorfbewohner gut aufeinander aufpassen, vor allem auch die jüngeren Lieger.

Viel Glück, aber auch regelkonformes Verhalten, Vernunft und Einsicht tragen zu dieser Situation bei. Heinz Zilles, Bürgermeister von Lieg

Testzentrum in der Gemeindehalle

Unter einem SWR3-Post zu diesem Thema haben mehrere Userinnen und User die Vermutung geäußert, dass Lieg nur deshalb coronafrei sei, weil dort nicht auf das Virus getestet würde. Wir haben bei Ortsbürgermeister Heinz Zilles nachgefragt. Er weist den Vorwurf zurück. Viele Einwohner hätten sich immer wieder privat und beruflich testen lassen. In Lieg selbst gibt es inzwischen sogar eine eigene Teststation in der Gemeindehalle.

Weitere Orte in Rheinland-Pfalz ohne Corona-Fälle

Vielleicht trägt auch dazu bei, dass in Lieg nicht einmal 500 Menschen leben. Denn tatsächlich gibt es in Rheinland-Pfalz rund 40 weitere coronafreie Dörfer – zumindest bis Mitte März, als SWR3 in allen Landkreisen angefragt hat. Auffällig ist, dass es sich dabei immer um kleine und sehr ländliche Orte handelt, zum Beispiel Asbach in der Pfalz, Rehbach im Landkreis Bad-Kreuznach, Eulenberg im Westerwald, Sommerau an der Ruwer, Dhronecken im Hunsrück oder Misselberg im Rhein-Lahn-Kreis.

Ob es auch in Baden-Württemberg coronafreie Orte gibt, können wir nicht sicher sagen. Auch dort haben wir zwar alle Landkreise angefragt. Diese gaben uns allerdings fast immer nur Rückmeldung zu größeren Gemeinden. Eine Übersicht zu einzelnen Dörfern wie in Rheinland-Pfalz ist so nicht möglich.

Das Geheimnis hinter der andauernden 0,0-Inzidenz lässt sich also nicht sicher lüften. Doch klar ist: Die Lieger werden weiter alles dafür tun, dass sie coronafrei bleiben.