Die aus Großbritannien bekannte neue Variante des Coronavirus ist nun erstmals in Deutschland nachgewiesen worden: bei einer Frau in Baden-Württemberg. Das wissen wir darüber.

Am 20. Dezember war sie nach Deutschland eingereist und positiv getestet worden. Es ist der erste nachgewiesene Fall der mutierten Variante bundesweit. Die Mutation namens B.1.1.7 war zuvor erstmals in Großbritannien entdeckt worden.

Das ist bereits über die Mutation bekannt

Folgende Details teilte das baden-württembergische Sozialministerium zu dem Fall mit: Die Frau saß in einem Flugzeug, das am Sonntag aus London-Heathrow in Frankfurt am Main landete. Ein Schnelltest dort fiel positiv aus.

Verwandte aus dem Kreis Freudenstadt hätten sie mit dem Auto vom Flughafen abgeholt. Seitdem befinde sich die Frau in häuslicher Quarantäne. Um die Diagnose abzusichern sei am Montag ein PCR-Test erfolgt, der ebenfalls positiv ausgefallen sei, sagte der Ministeriumssprecher.

Die Abstrichprobe sei an das für solche Fälle zuständige Labor an der die Berliner Charité übermittelt worden. Dort sei heute die Coronavirusvariante B.1.1.7 bestätigt worden.

Schwache Krankheitssymptome – drei Kontaktpersonen

Die Frau habe milde Krankheitssymptome entwickelt. Insgesamt seien drei enge Kontaktpersonen ermittelt worden, die sich ebenfalls in Quarantäne befänden. Sie seien bislang nicht erkrankt, auch hier wurde eine Abstrich-Untersuchung in die Wege geleitet.

Corona-Mutation deutlich ansteckender

Letztes Wochenende war bekannt geworden, dass in Großbritannien eine neue Variante des Coronavirus aufgetreten ist. Sie hat sich wohl vor allem in London und in Südostengland ausgebreitet. Die Variante soll bis zu 70 Prozent ansteckender sein als der bislang bekannte Erreger.

Mehrere Länder, darunter auch Deutschland, hatten daraufhin ihre Reiseverbindungen nach Großbritannien gestoppt.