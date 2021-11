Am 1. Juli 2021 ist die Pflicht für Arbeitgeber, Homeoffice anzubieten, ausgelaufen. Wie geht es jetzt weiter?

Am 1. Juli ist die Bundesnotbremse ausgelaufen – und damit auch die Pflicht für Firmen, wenn möglich, ihren Mitarbeitern Homeoffice anzubieten. Die Arbeitgeberverbände machen deswegen drei rote Kreuze in den Kalender, die Gewerkschaften fordern dagegen eine dauerhafte Regelung.

Und die Firmen? Die sehen’s locker. In einer SWR3-Umfrage sagen die meisten Unternehmen in Rheinland-Pfalz, dass sie ihre Mitarbeiter erst einmal weiter im Homeoffice arbeiten lassen. „ Wir bleiben flexibel “ und „ schauen wir mal nach den Sommerferien “ – das ist das grobe Fazit.

Und auch die Firmen in Baden-Württemberg verfahren so – zum Beispiel die SAP in Walldorf, Daimler in Stuttgart, ZF in Friedrichshafen oder Ratiopharm aus Ulm. Sie alle sagen: Wir lassen unsere Mitarbeiter selbst entscheiden, wo und wie sie arbeiten wollen, ist das Fazit der SWR3-Umfrage.

Homeoffice richtig von der Steuer absetzen

Diejenigen, die letztes Jahr Tage, Wochen oder auch Monate im Homeoffice verbracht haben, die sollten bei der Steuererklärung genau aufpassen. Das Homeoffice kann man nämlich nur steuerlich geltend machen, wenn man ein Arbeitszimmer hat.

Es gibt allerdings eine Homeoffice-Pauschale. Insgesamt können Arbeitnehmer 600 Euro geltend machen – allerdings nur dann, wenn sie auch 1000 Euro Werbungskosten absetzen können. Wer ein eigenes Arbeitszimmer hat, kann dagegen Miet- und Nebenkosten absetzen und die Gebühren für Internet, Festnetz und Handy zu 20 Prozent geltend machen.

Homeoffice: DGB und Arbeitgeberverbände verschiedener Meinung

Auf der Seite der Arbeitnehmervertreter ist dagegen gespaltene Stimmung: Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände ist froh, dass die Notbremse endet. Dieser „ bürokratische Aktionismus “ sei ein überflüssiges Einmischen der Politik gewesen, sagte Steffen Kampeter.

Die Arbeitgeber hätten in den vergangenen Monaten eigenverantwortlich, freiwillig und sehr zuverlässig in allen Branchen Homeoffice ermöglicht. „ Wir Arbeitgeber haben beim Homeoffice geliefert und das werden wir auch weiterhin tun, da wo es interne wie externe Betriebsprozesse zulassen. Dafür brauchen wir keine Verordnung. “

DGB fordert Dauerregelung zum Homeoffice

Reiner Hoffmann, der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) fordert dagegen eine Dauerregelung zum Homeoffice. Auch von der nächsten Bundesregierung erwarte man hier ein Gesetzespaket, sagte er.

Viele Beschäftigte wünschten sich für die Zukunft einen gesunden Mix aus Präsenzarbeit und der Möglichkeit, mobil arbeiten zu können. „ Zu diesem gesunden Mix gehören aber klare Spielregeln, denn spätestens die Pandemie hat die schwerwiegenden Probleme im Homeoffice sichtbar gemacht: Überlange Arbeitszeiten und unbezahlte Mehrarbeit, permanente Verfügbarkeitserwartungen, eine wackelige Ausstattung oder digitale Überwachung. “

DGB will Rechtsanspruch auf Homeoffice gesetzlich geregelt sehen

Hoffmann forderte einen Rechtsanspruch auf Homeoffice oder mobiles Arbeiten, einen angemessenen Arbeitsschutz, „ eine ordentliche Ausstattung “ und weitere Schritte hin zu mehr Mitbestimmung. „ Klar muss auch sein, dass Homeoffice nicht vom Arbeitgeber verordnet werden darf. “

Das lehnen die Arbeitgeber aber ab. „ Eine Homeoffice-Regulierung ist weder nötig noch sinnvoll “, sagte Kampeter. „ Damit die Wirtschaft wieder in Fahrt kommt, braucht sie die richtigen Rahmenbedingungen: Flexibilität und Freiräume für Innovationen statt weiterer Regulierungen. “

DGB-Umfrage: Arbeitnehmer im Homeoffice können nicht richtig abschalten

Der DGB stützt sich bei seinen Aussagen vor allem auf eine Studie, die bisher noch nicht veröffentlicht wurde. Von Januar bis Mai 2020 wurden knapp 6.300 abhängig Beschäftigte befragt – daraus ist der „DGB-Index Gute Arbeit“ entstanden.

46 Prozent der Befragten, die im Homeoffice oder mobil arbeiteten, gaben an, es komme „sehr häufig“ oder „oft“ vor, dass sie während der arbeitsfreien Zeit nicht richtig abschalten könnten. Von den Beschäftigten mit einem festen Arbeitsplatz sagten das nur 34 Prozent.

Deutlich mehr Homeoffice-Beschäftigte (39 Prozent) gaben außerdem an, von ihnen werde „sehr häufig“ oder „oft“ erwartet, außerhalb der Arbeitszeit per E-Mail oder Telefon erreichbar zu sein – bei den anderen Beschäftigten sind das 15 Prozent.

DAK-Umfrage: Hälfte der Befragten wünscht sich weiter Homeoffice

Die Krankenkasse DAK hat auch eine Umfrage unter ihren Mitgliedern gemacht. 57 Prozent der Befragten in Nordrhein-Westfalen wünschen sich demnach, dass das Homeoffice und mobiles Arbeiten auch nach Ende der Pandemie weiter zur Arbeitsrealität gehören. In Baden-Württemberg haben 46 Prozent der Befragten diesen Wunsch.

Der Grund für den Wunsch nach mehr Heimarbeit: Neben dem Zeitgewinn sagten viele Befragte auch, dass im Homeoffice Beruf und Familie besser zu vereinbaren seien. Das wird aber auch als Nachteil gesehen: Eine großer Teil der Befragten beklagt die fehlende Trennung von Beruf und Privatleben sowie den mangelnden Kontakt zu Kollegen.

FDP: Beispiel an den Niederlanden nehmen

Neben den Arbeitnehmervertretern fordert auch die FDP eine feste gesetzliche Regelung zum Homepffice: Der stellvertretende Bundesvorsitzende Johannes Vogel ist dafür, sich bei der Reform der Regeln für mobiles Arbeiten an den Niederlanden zu orientieren.

Die Regierung dort habe „ bereits 2015 ihre Hausaufgaben gemacht “ und das Arbeitszeitgesetz flexibilisiert sowie einen modernen Rechtsrahmen für das Homeoffice eingeführt.

Corona-Notbremse endet – Schutzmaßnahmen bleiben bestehen

Mit der Corona-Notbremse endet zwar die Homeoffice-Pflicht – die Corona-Schutzmaßnahmen für Mitarbeiter bleiben aber weiter bestehen – unter anderem müssen sie weiter zwei Tests pro Woche anbieten und Hygienepläne erstellen. Das ist in der neuen Corona-Arbeitsschutzverordnung geregelt, die mit dem 1. Juli in Kraft tritt und bis zum 10. September gelten soll.