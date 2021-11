Seit der Delta-Variante hat keine neue Variante des Coronavirus so große Besorgnis ausgelöst wie B.1.1.529 aus Südafrika, auch Omikron genannt.

Die Omikron-Variante, die erstmals in Südafrika aufgetaucht ist, versetzt die Welt in Alarmstimmung. Weil sie noch ansteckender sein könnte als die Delta-Variante, wurde sie von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) als „besorgniserregend“ eingestuft. Nach Angaben der WHO wird es noch Wochen dauern, bis genauere Erkenntnisse über Omikron vorliegen. Was wir über die Coronavirus-Variante bisher wissen:

Die WHO benennt neu auftretende Coronavirus-Varianten schon länger nach dem griechischen Alphabet. Damit soll verhindert werden, dass die Orte, an denen die Mutanten erstmals auftreten, als Bezeichnung verwendet und sprachlich an den Pranger gestellt werden. Vor Omikron wären noch die griechischen Buchstaben Ny und Xi an der Reihe gewesen. Ny klinge zu sehr nach new (deutsch: neu) und wäre daher missverständlich gewesen, erklärte die WHO. Xi wurde nicht genommen, weil es ein verbreiteter Nachname in China sei, so die WHO.

Experten befürchten, dass die neue Omikron-Variante wegen der ungewöhnlich vielen genetischen Veränderungen des Virus nicht nur hochansteckend sein könnte, sondern möglicherweise auch den Impfschutz viel leichter umgehen könnte. Nach Angaben des südafrikanischen Instituts für Ansteckende Krankheiten (NICD) weist B.1.1.529 insgesamt 50 Veränderungen auf – allein auf dem Spike-Protein seien es 30 Mutationen.

„Dieses Protein braucht das Virus, um in die Zelle einzudringen und sie zu infizieren“ , sagt David Beck aus der SWR-Wissenschaftsredaktion. Auf der anderen Seite ist das Spike-Protein auch der Punkt, an dem die Impfstoffe greifen. Veränderungen am Spike-Protein können dazu führen, dass die Impfstoffe weniger wirksam sind und das Virus somit ansteckender ist.

Zwar liegt die Vermutung nahe, dass die neue Variante die Wirksamkeit der Vakzine beeinträchtigt, mit Sicherheit sagen lässt es sich aber noch nicht. Der Virologe Christian Drosten geht davon aus, dass die verfügbaren Impfstoffe grundsätzlich auch gegen die neue Variante schützen, insbesondere gegen schwere Krankheitsverläufe. Allerdings umgehe die neue Variante offensichtlich zumindest teilweise die Immunantwort des Körpers, erklärte Drosten im ZDF.

Die Impfstoffhersteller Biontech und Moderna kündigten bereits an, die neue Variante im Labor zu überprüfen. Spätestens in zwei Wochen sei mit Erkenntnissen zu rechnen, teilte Biontech mit. Dann werde sich zeigen, ob eine Anpassung des Impfstoffs erforderlich sei, sollte sich diese Variante international verbreiten.

Die Südafrika-Variante habe Eigenschaften von allen vier „Varianten, die uns beschäftigen“ – also Eigenschaften von Alpha-, Beta-, Gamma- und Delta-Variante, sagte Professor Salim Abdool Karim, der Ex-Vorsitzende des südafrikanischen Beratungskomitees für Covid-19: „Auf den ersten Blick wirkt es also, als ob diese Variante die zwei Eigenschaften hat, die uns bisher am meisten sorgen: eine hohe Übertragbarkeit und ein gewisses Level an Immunevasion“ – es kann also die Immunabwehr umgehen.

Neben den genetischen Veränderungen des Virus kommt die internationale Besorgnis daher, dass die Zahl der Infektionsfälle insgesamt und der auf die neue Variante zurückzuführenden Fälle, sehr schnell steigt. Zwar warnen Wissenschaftler vor Panikmache, die EU-Krankheitsbekämpfungsbehörde ECDC hält das Risiko einer Ausbreitung in der EU aber für „hoch bis sehr hoch“ .

Das ist noch unklar. Bisher dominiert die Delta-Variante das Infektionsgeschehen in den meisten Ländern, darunter auch in Deutschland. Die in den vergangenen Monaten aufgetretenen Varianten wie Mu oder Lambda konnten sich nicht durchsetzen. Wissenschaftler gingen deshalb davon aus, dass die nächste besorgniserregende Variante sich aus Delta entwickeln müsste. Tatsächlich ist Omikron laut dem RKI jedoch unabhängig von der Delta-Variante entstanden. Die Lage in Gauteng weckt Befürchtungen, dass die neue Variante nun Delta noch übertreffen könnte. Dies ist jedoch keineswegs sicher.

Erstmals nachgewiesen wurde B.1.1.529 in Botswana – aufgefallen ist die Mutation, nachdem in der südafrikanischen Region Gauteng vermehrt Menschen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Bei der Untersuchung von 77 Stichproben stellte sich heraus, dass alle Infektionen durch die bis dahin unbekannte Variante ausgelöst wurden.

Experten gehen davon aus, dass sie die dort zuvor vorherrschende Variante Delta innerhalb von etwa 20 Tagen fast komplett verdrängt hat. Bei Delta dauerte es dagegen ungefähr viermal so lang, bis die Variante so weit verbreitet war.