Verschärfte Corona-Maßnahmen über Ostern Muss ich am Gründonnerstag arbeiten?

Bund und Länder haben im Kampf gegen die dritte Welle der Corona-Pandemie scharfe Lockdown-Regeln über Ostern beschlossen. Was bedeutet das für Arbeitnehmer? Muss ich am Gründonnerstag arbeiten?

Der verschärfte Lockdown soll von Gründonnerstag bis Ostermontag gelten, das öffentliche, wirtschaftliche und private Leben soll in dieser Zeit weitgehend heruntergefahren werden. Die bestehenden Lockdown-Regeln werden bis zum 18. April verlängert. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte in der Nacht: Gründonnerstag und Karsamstag werden wie normale Feiertage behandelt.

Wer da normalerweise arbeiten muss, der muss es auch weiterhin, wer frei hat, der wird frei haben – so hat es die Kanzlerin gesagt. Björn Dake, SWR-Berlin-Korrespondent

Aber: Die Bund-Länder-Beschlüsse der Nacht müssen jetzt noch – wie immer – von den einzelnen Bundesländern per Verordnung umgesetzt werden. Hier hat es in der Vergangenheit immer wieder Abweichungen in den einzelnen Ländern gegeben. Das könne auch hier der Fall sein, so Dake: „Die werden das also so regeln, wie sie das für richtig halten – und das kann sehr unterschiedlich ausfallen.“

Wie regeln das Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg?

Rheinland-Pfalz: Ministerpräsidentin Malu Dreyer sagte in einer Pressekonferenz, sie wolle Gründonnerstag wie eine Feiertag behandeln. Rheinland-Pfalz warte aber auf eine Regelung aus Berlin, so Gernot Ludwig aus dem SWR-Landtagsstudio in Mainz. „Ob die heute schon kommt, ist allerdings unklar.“ Sicher sei, dass in Rheinland-Pfalz der Einzelhandel geschlossen sein wird. Die Staatskanzlei spreche von einem Ruhe- , nicht von einem Feiertag. „Soll heißen: Da wo es möglich ist, soll zugemacht werden und da wo es eben nicht geht, zum Beispiel in einem Labor oder in einer Produktion, das soll dann auch weitergearbeitet werden können.“ Darauf scheine es hinauszulaufen. Ob das zum Beispiel auch für Apotheken, Ärzte oder Paketzusteller gilt, müsse noch geklärt werden, so Ludwig.

Baden-Württemberg: In Baden-Württemberg sei es gerade genauso unklar, so Knut Bauer aus dem SWR-Landtagsstudio Stuttgart: „Wenn es nach Baden-Württemberg geht, dann soll alles still stehen am Gründonnerstag – also im Prinzip ein Feiertag.“ Das Problem: Ein Feiertag kann rein rechtlich nicht einfach angeordnet werden. Der Vorlauf reiche nicht mehr, um das über das Feiertagsgesetz zu regeln – der Gründonnerstag rückt ja immer näher. Man müsse deshalb über das Infektionsschutzgesetz gehen, so Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Ob das funktioniert müsse jetzt juristisch geprüft werden. „Das hängt jetzt genau von dieser rechtlichen Prüfung ab, erst dann ist klar, ob der Gründonnerstag arbeitsfrei ist,“ sagt SWR-Korrespondent Bauer.

Das Ganze zeigt aber auch, wie chaotisch es inzwischen bei diesen Bund-Länder-Konferenzen zugeht. Da einigt man sich nachts um 2 auf einen Kompromiss und die Umsetzung ist überhaupt nicht klar. Knut Bauer, SWR-Landtagsstudio Stuttgart

Neuer gesetzlicher Ruhetag – geht das so einfach?

„Den kann man natürlich nicht einfach mal so ausrufen“, erklärt auch Evi Seibert, SWR-Berlin-Korrespondentin. „Denn es hat ja viele Konsequenzen: Betriebe müssen schließen, Termine müssen abgesagt werden, bereits beantragte Urlaubstage eventuell wieder zurückgegeben werden.“ Deshalb erarbeite der Bund jetzt eine „Oster-Verordnung“. Darin werde begründet, warum am Gründonnerstag jetzt alles wie an einem normalen gesetzlichen Feiertag stillgelegt werden soll. „Dieses Papier geht dann wieder an die Länder. Die schaffen anschließend die entsprechenden Rechtsverordnungen.“ Dann dürfte auch klar werden, wie es für Arbeitnehmer aussieht – voraussichtlich in den nächsten beiden Tagen.

Frank Bräutigam von der ARD-Rechtsredaktion erklärt zum Thema „Ruhetag“:

Für alle Bürgerinnen und Bürger ist wichtig zu wissen: Der quasi über Nacht geborene Begriff des „Ruhetags“ ist in keinem Gesetz definiert. Das bedeutet, es folgen aus diesem Begriff im Beschlusspapier der vergangenen Nacht nicht automatisch bestimmte Regeln für den Alltag der Menschen, was arbeiten, einkaufen und vieles mehr an diesen geplanten Tagen angeht. Diese Regeln müssen die Bundesländer jetzt noch aufstellen, und dann darüber informieren. Und sollte es an den „Ruhetagen“ über Ostern tatsächlich ein komplettes Versammlungsverbot geben, also auch für Demonstrationen mit ganz wenigen Menschen und viel Abstand unter freiem Himmel, würden die Gerichte das sicher sehr kritisch überprüfen. Frank Bräutigam, ARD-Rechtsredaktion

