Wie sinnvoll oder riskant ist eine Verkürzung der Quarantäne-Zeit?

Es ist schon ein gewisses Risiko, das man eingeht. Bei den bisherigen Varianten war es so, dass die allermeisten Ansteckungen rund um das Auftreten der Symptome passieren. Ein bis zwei Tage, bevor man die Erkrankung merkt, und zwei bis drei Tage danach ist man wohl am ansteckendsten. Aber: Es kommt auch auf den Verlauf an. Gerade Symptomlose oder Menschen mit nur ganz leichten Symptomen sind deutlich weniger ansteckend als Leute, die es schwerer erwischt hat.

Ob das bei Omikron ganz genauso ist, kann man jetzt noch gar nicht wissen, dafür ist die Variante zu neu und diese Untersuchungen sind aufwändig. Allerdings spricht im Moment einiges dafür, dass sich Omikron da nicht völlig von den anderen Varianten unterscheidet.

Eine Verkürzung der Quarantäne ist also ein gewisses Risiko, weil es natürlich sein kann, dass der ein oder andere auch nach fünf Tagen oder einer Woche noch leicht ansteckend ist. Aber dass jemand ohne Symptome nach einer Woche noch zum Superspreader wird, ist eher unwahrscheinlich.