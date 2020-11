Deutschland ist mitten in der zweiten Corona-Welle, es gelten wieder schärfere Maßnahmen. Wie haben sich die aktuellen Zahlen in anderen Ländern wie Italien oder Frankreich entwickelt? Und welche Regeln gibt es dort?

Frankreich leidet aktuell wieder sehr stark unter der Corona-Pandemie. Nach Angaben der Johns-Hopkins Universität sind dort fast 1,5 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Damit ist Frankreich unter den Top 5 der weltweit am meisten von der Pandemie betroffenen Länder (Stand: 2.11.2020). Deshalb gibt es in Frankreich wieder schärfere Regeln, um das Coronavirus einzudämmen.

In Frankreich bleiben Restaurants, Veranstaltungsräume, sämtliche Geschäfte, die nicht lebensnotwendige Produkte verkaufen, geschlossen. Um auf die Straße zu gehen werden die Bürgerinnen und Bürger wieder Bescheinigungen ausfüllen müssen, dass sie einen triftigen Grund dafür haben (...). Marcel Wagner, ARD-Studio Paris

Die Grenzen zu Deutschland bleiben weiterhin geöffnet. Allerdings sind die Franzosen angehalten, ihre jeweiligen Regionen nicht zu verlassen. Zwar erinnern die Maßnahmen an den harten Lockdown im Frühjahr, allerdings gibt es auch Unterschiede: Wie auch in Deutschland sind zum Beispiel die Schulen in Frankreich weiterhin geöffnet. Außerdem ist auch hier die Angst vor weiteren wirtschaftlichen Schäden durch die Pandemie groß.

Öffentliche Verwaltung, Industrie und weitere Wirtschaftszweige sollen weitgehend in Betrieb bleiben, um einen weiteren Absturz der Wirtschaft zu verhindern. Marcel Wagner, ARD-Studio Paris

Die Ziele in Frankreich sind ähnlich wie in Deutschland: Das Gesundheitssystem und damit auch die Krankenhäuser nicht überlasten und die Hoffnung, dass Weihnachten mit der Familie möglich sein wird. Die Maßnahmen in Frankreich gelten vorerst bis zum 1. Dezember.

Wuhan – hier brach das Coronavirus Ende 2019 wahrscheinlich erstmals aus. Daraus entwickelte sich eine globale Pandemie, die sich Anfang 2020 auch in Europa ausbreitete. Aktuell verzeichnet das Land nur wenige Neuinfektionen – wenn man den offiziellen Zahlen Glauben schenkt. Immer wieder gebe es lokal kleinere Ausbrüche. Auf die wird schnell mit Lockdowns und Massentests reagiert.

Der Grund, warum die zweite Welle bisher ausblieb, ist auch Chinas Strategie gegen das Virus: Als die Zahlen ihren Höchststand erreichten, stand China für mehr als zwei Monate komplett still. Das Land hat umfangreich getestet, neue Fälle wurden sehr konsequent nachverfolgt. Außerdem gab es strenge Quarantäne-Regeln. Natürlich hat auch das repressive und restriktive Regierungssystem in China dazu beigetragen.

Die Tatsache, dass China ein Überwachungs- und Polizeistaat ist, hilft den Behörden bei der Eindämmung des Virus. Steffen Wurzel, ARD-Studio Shanghai

Persönliche Freiheitsrechte oder Datenschutz spielen dabei keine Rolle - etwa bei der Nachverfolgung von Kontakten. So gehören Corona-Apps, die genaue Bewegungsprofile erstellen, zum Alltag. Beim Betreten von Restaurants, Cafés oder Geschäften einen QR-Code einscannen, um sich zu registrieren, auch das ist seit Corona normal. (...) Diskussionen über das Für und Wider von Masken sind in China unbekannt. Staatliche Schutzmaßnahmen werden in der Regel nicht infrage gestellt, das Vertrauen in die Regierung ist hoch. Gesundheit ist wichtiger als Freiheit oder Datenschutz, so die gängige Meinung. Ruth Kirchner, ARD-Studio Shaghai

Im Alltagsleben sei nicht mehr viel von der Pandemie zu spüren, berichtet Wurzel: „Aufs Abstandhalten wird größtenteils verzichtet, das gilt meistens auch fürs Maskentragen. Nur noch beim Bus- und Bahnfahren, in Flugzeugen sowie in Krankenhäusern, staatlichen Banken sowie Schulen und Unis werden Masken erwartet.“

Italien war einst das Corona-Epizentrum Europas.Über 700.000 Menschen sind jetzt nach Angaben der Johns-Hopkins Universität mit dem Coronavirus infiziert. Zum Vergleich: In Deutschland liegt dieser Wert derzeit bei mehr als 550.000. Beide Länder befinden sich demnach unter den 20 der am stärksten betroffenen Länder.

In Italien gilt im Freien eine Maskenpflicht, Restaurants müssen um 18 Uhr schließen.

Laut italienischen Medienberichten plant die Regierung angesichts der steigenden Zahl an Covid-19-Infektionen, unter anderem die Reisemöglichkeiten zwischen den Regionen einzuschränken und den Schulunterricht wieder mehr ins Internet zu verlagern. Jörg Seisselberg, ARD-Studio Rom

In einigen Regionen sind die Zahlen in jüngster Zeit rasant gestiegen. Italien hat dieselbe Angst, wie viele andere Länder auch: Der Wirtschaft mit scharfen Corona-Maßnahmen weiter zu schaden. Deshalb will Ministerpräsident Guiseppe Conte einen erneuten Lockdown verhindern. „Stattdessen drängt die Regierung auf regionale und lokale Ausgangssperren in von Covid-19-Infektionen besonders betroffenen Gebieten,“ berichtet Seisselberg.

In Italien gibt es Ausschreitungen und Randale gegen die Corona-Regeln. Dort mischen auch Rechtsextreme bei den Protesten mit.

In der Slowakei sind nach Angaben der Johns-Hopkins Universität aktuell fast 60.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Damit gehört das Land zu den weltweit eher weniger stark betroffenen Ländern. Allerdings steigen auch hier – wie überall in Europa – die Zahlen an.

In der Slowakei gelten nächtliche Ausgangssperren. Die Menschen dürfen ihre Wohnungen nur noch für den Lebensmitteleinkauf, Spaziergänge in der Natur, Arztbesuche, Ausnahmefälle oder die Arbeit verlassen.

Die Slowakei setzt auf Massentests. Für Premierminister Igor Matovic ist das ein Prestige-Projekt.

Wir haben die große Chance, Europa und der Welt zu zeigen, dass es auch anders geht, ohne Schließung der Wirtschaft und Millionen Arbeitslose. Igor Matovic, Premierminister der Slowakei

Seit dem Wochenende wird in der Slowakei getestet. Der Plan: Wer ein negatives Testergebnis hat soll am Montag wieder ein weitgehend normales Leben führen – ohne Ausgangsbeschränkungen, berichtet Peter Lange vom ARD-Studio Prag. Die Armee richtete dafür im ganzen Land 5.000 Teststellen ein.

Die Aktion verlief nicht ganz unkompliziert, wie Lange berichtete: Zehn Prozent der Teststationen konnten nicht öffnen, weil es zu wenig medizinisches Personal gibt – trotz Bonuszahlungen von 500 Euro für den Einsatz. Außerdem habe es vor den Einrichtungen Wartezeiten bis zu drei Stunden gegeben.

Die Aktion ist umstritten: Es werden Tests verwendet, die zwar schnell ein Ergebnis liefern, aber nicht als so verlässlich wie die PCR-Labortests gelten.

Die Teilnahme ist zwar offiziell freiwillig – für diejenigen, die nicht teilnehmen, gilt allerdings eine Ausgangsbeschränkung. Wer sich nicht an die Regeln hält, riskiert hohe Geldstrafen von der Polizei.