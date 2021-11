In Rheinland-Pfalz gibt es eine neue Corona-Verordnung. Die „2G+“-Regeln bleiben bestehen, neu ist aber eine 3G-Pflicht in bestimmten Berufen. Wir erklären die Details.

Die neuen Regeln treten ab 8. November in Kraft und sind in der 27. Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes festgehalten. Das dreistufige Warnsystem und das „2G+“-System bleiben erhalten.

In der Infobox erklären wir die Details zu den jeweiligen Stufen.

Das sind die wichtigen Neuerung ab dem 8. November

Für Veranstaltungen im Freien gelten Lockerungen : Weihnachtsmärkte und Martinsumzüge sind weitgehend ohne Abstand, Masken und Zugangskontrollen möglich.

: sind weitgehend ohne Abstand, Masken und Zugangskontrollen möglich. Für Menschen, die in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen arbeiten, gilt die 3G-Regel : Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss sich täglich auf Corona testen lassen.

arbeiten, gilt die : Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss sich täglich auf Corona testen lassen. Das Angebot für Auffrischungsimpfungen wurde ausgeweitet: Neben den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten wurde dafür die Zahl der Impfbusse, die durch das Land touren und niedrigschwellige Impfangebote machen, verdoppelt. Ab Mitte November sollen zudem Impfstellen an zehn Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz öffnen.

wurde ausgeweitet: Neben den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten wurde dafür die Zahl der Impfbusse, die durch das Land touren und niedrigschwellige Impfangebote machen, verdoppelt. Ab Mitte November sollen zudem Impfstellen an zehn Krankenhäusern in Rheinland-Pfalz öffnen. Ab dem 8. November müssen Schülerinnen und Schüler, die weder geimpft noch genesen sind, einmal pro Woche einen Test machen – in der Regel montags. Der negative Test ist Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht. Bisher waren zwei Tests nötig.

So funktioniert das neue Corona-Warnsystem in Rheinland-Pfalz In Rheinland-Pfalz gibt es jetzt drei Leitindikatoren, nach denen sich das neue Corona-Warnsystem ausrichtet: die Infektionsinzidenz, die Hospitalisierungsinzidenz und die Belegung der Intensivstationen. Für jeden der drei Leitindikatoren gibt es Schwellenwerte. Die Warnstufe 1 gilt bei niedrigen Werten automatisch, die Stufen 2 und 3 werden erreicht, wenn mindestens zwei der drei Leitindikatoren an drei aufeinanderfolgenden Tagen auf dem jeweiligen Level sind. Infektionsinzidenz Warnstufe 1: bis 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen - dieser Wert wird wie bisher für die einzelnen Kreise und Städte berechnet. Warnstufe 2: über 100 bis 200 Neuinfektionen Warnstufe 3: über 200 Neuinfektionen Hospitalisierungsinzidenz Warnstufe 1: weniger als 5 Covid-Krankenhausfälle pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen – dieser Wert wird jeweils für die fünf Versorgungsgebiete im Krankenhausplan des Landes berechnet (Mittelrhein-Westerwald, Rheinhessen-Nahe, Rheinpfalz, Westpfalz, Trier) Warnstufe 2: 5 bis 10 Covid-Krankenhausfälle Warnstufe 3: über 10 Covid-Krankenhausfälle Belegung der Intensivstationen Warnstufe 1: bis zu 6 Prozent der verfügbaren Betten auf Intensivstationen von Covid-Patienten belegt Warnstufe 2: mehr als 6 bis 12 Prozent Warnstufe 3: mehr als 12 Prozent

Für Geimpfte und Genesene gibt es kaum Einschränkungen

Das Allerwichtigste zuerst: Wer doppelt geimpft ist, oder wer von Corona genesen ist, gilt als immun. Für diese Personengruppen und Kinder unter 12 Jahren gibt es kaum Einschränkungen und sie können im täglichen Leben fast alles machen. Das gilt inzwischen für eine ganz große Mehrheit der Menschen in Rheinland-Pfalz.

Anders sieht es für diejenigen aus, die diese Kriterien nicht erfüllen – also vor allem Ungeimpfte. Zwar können auch sie auch fast alles nutzen – vom Kino bis zum Friseur – aber abhängig von der geltenden Warnstufe darf nur eine bestimmte Anzahl an Ungeimpften im Raum sein. Außerdem gilt in vielen Bereichen weiter die Testpflicht.

Egal, welche Warnstufe gilt: Gänzlich ausgeschlossen werden ungeimpfte Menschen nach dem neuen System nicht. In allen Warnstufen sei ein Kontingent von Personen vorgesehen, für die eine Testung ausreiche, um insbesondere dem Rechnung zu tragen, dass ein sehr geringer Prozentsatz sich aus medizinischen Erwägungen nicht impfen lassen könne, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) schon als die 26. Corona-Verordnung im September eingeführt wurde.

Maskenpflicht

Im Freien besteht grundsätzlich keine Maskenpflicht, auch nicht bei Gedränge oder Warteschlangen – die Landesregierung empfiehlt aber in diesem Fall trotzdem Maske zu tragen. An Haltestellen und in der Außengastronomie auf dem Weg zum Tisch oder zur Toilette muss die Maske weiter getragen werden. Weiterhin gilt die Maskenpflicht in Innenbereichen und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Dort müssen medizinische Masken getragen werden - also sogenannte OP-Masken oder Masken der Standards KN95/N95 oder FFP2.

Private Treffen mit anderen Menschen

Bei immunisierten Personen gibt es keine Obergrenze mehr. Bei allen anderen richtet sich die Zahl derer, die sich treffen können, nach den Warnstufen.

Einkaufen

In Ladengeschäften muss weiter eine medizinische Maske getragen werden. Eine Testpflicht gibt es nicht und nun entfällt auch die Beschränkung der Kundenzahl abhängig der Verkaufsfläche.

Gastronomie

Im Innenbereich gilt für nicht-immunisierte Personen – unabhängig von den Warnstufen – immer die Testpflicht. Sind in einer gastronomischen Einrichtung nicht mehr als 25 nicht-immunisierte Personen gleichzeitig anwesend (und im Übrigen lediglich genesene oder geimpfte oder diesen gleichgestellte Personen), entfallen das Abstandsgebot und die Maskenpflicht, die übrigen Schutzmaßnahmen (also insbesondere die Testpflicht) bleiben aber bestehen. Bei Warnstufe 2 reduziert sich diese Personenanzahl der Nicht-Immunisierten auf 10 Personen, bei Warnstufe 3 auf 5 Personen.

Veranstaltungen

Es wird nur noch zwischen Veranstaltungen im Innenbereich und solchen im Außenbereich unterschieden. Innen und Außen ist nur eine gewisse Zahl von nicht-immunisierten Personen zugelassen. Sie variiert, je nach geltender Warnstufe am Veranstaltungsort. Über diesen Personenkreis hinaus können allerdings bei allen Veranstaltungen eine beliebige Anzahl an geimpften oder genesenen Personen oder diesen gleichgestellten Personen teilnehmen. Lediglich bei Veranstaltungen im Freien ohne feste Plätze ist die Gesamt-Personenzahl auf 25.000 gedeckelt.

Unverändert gelten die Abstandsregeln, die Maskenpflicht und die Pflicht zur Kontakterfassung. Für Diskotheken und Clubs sind darüber hinaus keine gesonderten Regelungen mehr vorgesehen.

Allerdings gibt es nun die schon oben angesprochenen Lockerungen für für Veranstaltungen im Freien ohne feste Plätze und ohne Ticketverkauf oder Zugangskontrolle. Dazu zählen zum Beispiel Weihnachtsmärkte und Martinsumzüge. Ab dem 8. November entfallen dort Abstandsregeln, Maskenpflicht und 2G- oder 3G-Regeln gelten in diesen Fällen nicht mehr.

Amateursport

Im Training und im Wettkampf gelten innen und außen die gleichen Regeln: Es sind maximal 25 nicht-immunisierte Personen zulässig. Bei Warnstufe 2 reduziert sich diese Personenanzahl auf 10 Personen, bei Warnstufe 3 auf 5 Personen. Im Innenbericht gilt für diejenigen, die nicht immunisiert sind, die Testpflicht. Die gleichen Regeln gelten auch für Schwimmbäder.

Schulen

Die Maskenpflicht an Schulen wird künftig auch über die Corona-Warnampel gesteuert: Warnstufe 1: Maskenpflicht im Gebäude, aber nicht am Platz und im Freien. Warnstufe 2: Maskenpflicht in weiterführenden Schulen auch am Platz, also während des Unterrichts im Klassenraum. Warnstufe 3: Auch die Kleinen in der Grundschule müssen eine Maske im Unterricht tragen. Neu ist, dass Schüler und Schülerinnen, die weder geimpft noch genesen sind, ab dem 8. November einmal pro Woche einen Test machen – in der Regel montags. Der negative Test ist Voraussetzung für die Teilnahme am Präsenzunterricht.

