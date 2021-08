Testen, testen, testen? In Deutschland wurden schon mehr als 12,3 Millionen Proben auf das Corona-Virus getestet. Dr. med. Oliver Harzer, Leiter des größten Testlabors in Rheinland-Pfalz, findet, Testungen sollten wieder reduziert werden.

Mit der Einrichtung von SARS-CoV-2-Testzentren für Einreisende ist das Testaufkommen in Deutschland deutlich gestiegen. Stefan Hoyer aus dem SWR3-Team hat mit Dr. med. Oliver Harzer vom Testlabor Bioscientia in Ingelheim gesprochen.

Herr Harzer, wie hoch türmen sich bei Ihnen im Moment schon die Corona-Tests?

Pro Tag kriegen wir zwischen 10.000 und 13.000 Aufträge. Man muss da allerdings dazu sagen dass wir einen großen Unternehmensverbund haben. Und wir sind hier auch das große Zentrallabor, das die größten Testkapazitäten hat. Daher bearbeiten wir zusätzlich Proben aus Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden-Württemberg und dem Saarland, die die Labore dort nicht mehr untersuchen konnten.

Aber trotzdem: Das ist schon mal eine relativ große Zahl. Im Moment haben wir einen täglichen Eingang von mindestens 8.000 Proben – auch am Wochenende. Und unter der Woche sind es zwischen 12.000 und 13.000.

Wann ist Ihre Grenze erreicht?

Das ist unsere Grenze. Wir können momentan tatsächlich nicht mehr. Und wir sind auch in einer Situation, in der wir schon priorisieren. Wir achten sehr darauf, dass Krankenhauspatienten, Patienten mit Symptomen und bestimmte Risiko-Einrichtungen wie Altenheime zuerst untersucht werden. Die testen wir zum Beispiel vor den Reiserückkehrern oder den asymptomatischen Lehrern.

Aus den Erfahrungen der letzten Wochen haben wir gesehen, dass wir da eine sehr, sehr niedrige Positivquote haben: unter 0,3 Prozent. Weniger als drei pro Tausend sind positiv.

Und dann muss man eben gucken, dass wir uns primär auf die Verdachtsfälle und Risikopersonen konzentrieren.

Was passiert, wenn jetzt auch noch Grippe-Tests dazukommen?

Es kommt drauf an: Wenn wir eine Situation hätten, in der die Einsender gleichzeitig Influenza und Corona anfordern, wäre es für uns ein bisschen einfacher. Wenn die ersten Verdachtsfälle der Grippe auftreten, würde sich das anbieten. Mit dem selben Abstrichtupfer könnten wir beide Untersuchungen machen. Dann fällt wenigstens der administrative Aufwand weg, der nicht ganz unproblematisch ist. Und natürlich auch die Probenvorbereitung, da wir normalerweise dann zwei Abstrichtupfer kriegen würden.

Es gibt auch schon einige Hersteller, die jetzt Kombitests herstellen, in denen Influenza und Corona gleichzeitig wenigstens im Ansatz mal drin sind, so dass man den Vorbereitungsaufwand kleiner halten kann. Gemessen werden dann natürlich trotzdem beide Erreger separat.

Es gibt ja auch Grippe-Schnelltests. Nach 15 Minuten weiß man Bescheid und man könnte ihn in jeder Praxis machen. Warum wird das nicht bevorzugt?

Ja, das machen einige Praxen auch. Es ist sozusagen derselbe Antigen-Schnelltest, den wir ja auch wegen Corona in der Diskussion haben. Der hat aber halt auch wieder den Nachteil, dass es ein indirekter Erregernachweis ist. Da weist man nicht die DNA oder RNA des Virus nach, sondern eben Virus-Oberflächen-Teile. Und da haben wir immer eine gewisse Quote an falsch-positiven und falsch-negativen Ergebnissen. Für einen ersten Verdacht ist der Schnelltest aber durchaus geeignet.

Was würden Sie sich wünschen, damit Sie in Zukunft richtig und zuverlässig arbeiten können?

Das Beste wäre das, was wir immer wieder über den Berufsverband und über die Fachgesellschaften versuchen zu sagen:

Bitte, bitte, bitte befreit uns von diesem unnötigen Testen der Reiserückkehrer und der asymptomatischen Tests.

Wir müssen uns wirklich darauf besinnen, dass wir auf diese erste Version der nationalen Teststrategie wieder zurückgehen. Dass wir schauen, dass wir symptomatische Personen und Risikopersonen testen können. Genauso wie Kontaktpersonen, Bewohner in Betreuungseinrichtungen oder eben jetzt auch Neuaufnahmen in Krankenhäusern – und dann gezielt in diesen Einrichtungen wachsam sein. Das wäre ganz einfach. Wir waren ja im Frühjahr in Deutschland damit sehr erfolgreich – mit einer deutlich geringeren Testkapazität. Dann kann man sehr gezielt auf Ausbrüche reagieren. Wir haben dann sehr schnell Ergebnisse und die Gesundheitsämter können sehr schnell Quarantäne und Isolation veranlassen.

Damit können wir eine Ausbreitung sehr effektiv verhindern. Und nicht dadurch, dass wir gesunde Menschen testen, testen, testen. Das macht keinen Sinn.

Wie ist die Qualität der Tests? Je mehr Tests, desto höher das Risiko eines falschen Ergebnisses?

Das ist kein Risiko. Die Testqualität und die Arbeit, die unsere Leute machen, sind einfach gut. Wir machen ja regelmäßig Qualitätskontrollen. Das Einzige ist: Wir kommen auch physisch an eine Belastungsgrenze. Wir lassen die Leute mehr oder weniger Tag und Nacht arbeiten. An sieben Tagen in der Woche. Und die Geräte sind natürlich auch extrem belastet. Aber es ist halt so. Es gehen Testmittel aus, zum Beispiel Pipettenspitzen. Oder dann fehlt ein Reagenz.

Wir fahren das System halt im Moment tatsächlich auf hundert Prozent. Im roten Bereich sozusagen, wenn man das mit einem Auto verbildlichen würde.

Und deshalb wäre es schön, wenn wir uns mal wieder darauf besinnen würden, dass wir sinnloses Testen vielleicht erstmal lassen und uns wieder darauf konzentrieren, dass wir diejenigen testen, die tatsächlich auch getestet werden müssen und dann auch schnell sind. Das ist der Punkt.