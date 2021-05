Sand zwischen den Zehen, eine warme Brise auf der Haut und gemütlich in den sonnigen Tag starten. Viele Urlaubsländer in Europa öffnen wieder ihre Grenzen für Touristen. Hier erfährst du, welche Regeln gelten und was du bei der Ein- und Ausreise beachten musst.

Hier erfährst du, wie viele Neuinfektionen es in einzelnen Ländern gibt. Gebe für eine Suche den englischen Ländername in die Suchmaske ein.

Das Auswärtige Amt unterscheidet zwischen Risikogebiet, Hochinzidenzgebiet und Virusvarianten-Gebiet. Das Robert Kocht Institut (RKI) stellt dazu eine Einstufung der einzelnen Länder bereit. Grundsätzlich muss sich jede Person über die digitale Einreiseanmeldung registrieren und in Quarantäne begeben, die aus dem Ausland nach Deutschland reist. Die Quarantäne- und Testvorgaben unterscheiden sich wie folgt:

Rückreise aus einem Corona-Risikogebiet

Reisende müssen spätestens 48 Stunden nach der Einreise in Deutschland einen Testnachweis vorlegen können. Die verordneten zehntägigen Quarantäne entfällt, wenn man einen negativen Corona-Test bei der zuständigen Behörde vorlegt. Für Genesene oder Geimpfte entfällt die Testpflicht und damit auch die Quarantänepflicht. Die Änderung zur Quarantänepflicht gilt vorerst bis zum 30. Juni 2021

Rückreise aus einem Corona-Hochinzidenzgebiet

Personen aus einem Hochinzidenzgebiet müssen schon bei der Einreise einen Testnachweis erbringen und sich für zehn Tage in Quarantäne begeben. Hier kann erst nach fünf Tagen durch einen weiteren, negativen Corona-Test die Quarantäne aufgehoben werden. Für Genesene und Geimpfte entfällt die Quarantäne

Rückreise aus einem Corona-Virusvarianten-Gebiet

Egal ob geimpft, genesen oder getestet – wer aus einem Corona-Virusvarianten-Gebiet nach Deutschland einreist, muss sich für 14 Tage in Quarantäne begeben und kann diese auch nicht verkürzen. Ebenso ist es denjenigen untersagt den Personennahverkehr zu nutzen.

Frankreich ist im schrittweisen Lockerungs-Modus. Seitdem Reisen innerhalb des Landes wieder möglich ist, sind viele Züge rund um die Wochenenden ausgebucht. EU-Bürgerinnen und Bürger, darunter auch Kinder ab elf Jahren, brauchen für die Einreise einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist. Egal, ob man mit dem Auto, der Bahn oder mit dem Flugzeug reist. Außerdem sollen Reisende, auch Kleinkinder ein Papier mit sich führen, indem sie bestätigen, dass sie keine Corona-Symptome wie Fieber oder Ähnliches haben.

Viele Unterkünfte haben noch nicht geöffnet

Übernachtungen in Ferienwohnungen, Hotels und Campingplätze können gebucht werden, aber noch haben nicht alle geöffnet. Es ist besser, den aktuellen Stand bei der Unterkunft anzufragen.

Reisen nur mit Einschränkungen

Im Land müssen sich Frankreich-Reisende in den kommenden Monaten auf Einschränkungen einstellen: Restaurants und Geschäfte sind derzeit geschlossen, es gilt eine Ausgangssperre ab 19 Uhr. Der mehrstufige Lockerungsplan sieht vor, dass am 19. Mai die Außengastronomie und Geschäfte öffnen. Auch Museen, Theater und Kinos dürfen mit geringer Besucherzahl und mit Abstand- und Hygienemaßnahmen öffnen. Die Ausgangssperre gilt dann ab 21 Uhr. Ab dem 9. Juni wird sie auf 23 Uhr verschoben. Auch die Innenbereiche von Cafés und Restaurants sollen zu diesem Zeitpunkt unter Auflagen öffnen dürfen. Der 30. Juni ist für Einheimische und Gäste das wichtigste Datum, das Ende der Ausgangssperre. Vorausgesetzt, die Corona-Zahlen schnellen nicht nach oben und die Lage auf den Intensivstationen spitzt sich nicht zu. Der französische Tourismusverband scheint optimistisch und rechnet in diesem Jahr mit 20 bis 40 Prozent mehr ausländischen Urlaubern als im vergangenen Jahr.

Rückreise von Frankreich nach Deutschland

Im Moment gilt Frankreich noch als Hochinzidenzgebiet. Deshalb muss gleich bei der Einreise ein negativer Corona-Test vorgelegt werden. Ebenso muss man sich in Quarantäne begeben. Nach fünf Tagen kann man sich mit einem weiteren Negativ-Test freitesten. Für Geimpfte und Genesene entfällt die Quarantäne.

Grundsätzlich dürfen Touristen aus dem Schengen-Raum nach Spanien einreisen. Jedoch gilt Deutschland als Risikogebiet. Deswegen braucht man einen negativen PCR-Test. Der darf zum Zeitpunkt der Einreise in Spanien nicht älter als 72 Stunden sein. Häufig wollen die Fluggesellschaften den Testnachweis schon beim Einchecken sehen. Außerdem muss man sich beim spanischen Gesundheitsportal entweder online oder mit einem Papierformular anmelden.

Kaum Ausgangssperren in Spanien, wenige Unterkünfte geöffnet

Der landesweite Alarmzustand ist in Spanien ausgelaufen. Seitdem gibt es nur noch in wenigen Regionen nächtliche Ausgangssperren. Dazu gehören auch die Balearen und die Region Valencia. Da sich das Geschäft mit den bisherigen Gästen für viele nicht lohnt, bleiben trotz Lockerungen viele Hotels weiter geschlossen. Auch hier gilt: bei der Unterkunft vorher nachfragen. Auf Mallorca beispielsweise sind nur etwa 15 Prozent der Hotels offen, wie lange Restaurants geöffnet haben, ob man nur auf der Terrasse oder auch innen sitzen darf und wie viele Plätze belegt werden dürfen, ist von Region zu Region unterschiedlich. Während beispielsweise die Party-Lokale am Ballermann weiter geschlossen sind, dürfen Diskotheken in Andalusien bis zwei Uhr nachts öffnen.

Rückreise von Spanien nach Deutschland – Schnelltest reicht aus

Wer mit dem Flieger zurück nach Deutschland will, muss auch dafür grundsätzlich ein aktuelles negatives Testergebnis vorlegen, das nicht älter als 48 Stunden ist. Für die Rückreise reichen Schnelltests aus. Seit Mittwoch gilt sogar: Wer nachweisen kann, dass er schon eine Corona-Infektion hinter sich hat oder vollständig geimpft ist, der braucht keinen Test mehr.

„ Jetzt könnt ihr euren Urlaub in Italien buchen “, mit diesen Worten hat Premierminister Mario Draghi eine klare Einladung ausgesprochen. Touristen müssen bei der Einreise einen negativen PCR- oder Antigen-Schnelltest vorweisen können, der nicht älter als 48 Stunden ist. Personen, die vollständig geimpft oder genesen sind dürfen auch ohne Quarantänebestimmungen einreisen. Italien nennt das den Grünen Pass und kommt der EU zuvor, die einen solchen Pass für Mitte Juni angekündigt hat. Beim italienischen Modell handelt es sich nicht um einen Pass im eigentlichen Sinn, sondern es genügt, eine entsprechende Bescheinigung mitzubringen. Sie gilt bei Geimpften und Genesenen für sechs Monate. Im Fall eines Corona-Tests für zwei Tage. Inwieweit Ausländer ein italienisch- oder englischsprachiges Zertifikat mitführen sollten, ist nicht definiert. Es kann aber sicher nicht schaden, wenn das Dokument nicht nur auf Deutsch vorhanden ist. Passinhaber dürfen auch zwischen orangenen oder roten Zonen auf der italienischen Covid-Ampelskala frei reisen. Bis auf das Aostatal gilt mittlerweile ganz Italien als gelbe Zone. Das heißt, Restaurants und Bars haben bis 22 Uhr offen.

Weiß, gelb, orange, rot – Das bedeuten die verschiedenen Zonen in Italien Die Regionen in Italien sind je nach Infektionsgeschehen in unterschiedliche Farben eingestuft. Es gibt weiße, gelbe, orange und rote Zonen, in denen unterschiedliche Beschränkungen des öffentlichen Lebens gelten. Der ADAC hat die Beschränkungen auf seiner Seite zusammengefasst: Rote Zonen: Menschen dürfen nur noch mit einem triftigen Grund ihre Wohnungen verlassen. Nur Geschäftsreisen sind erlaubt. Es sind nur Geschäfte geöffnet, die lebenswichtige Produkte anbieten. Geimpfte und Genesene dürfen zwischen den roten und oragenen Zonen reisen. Orange Zonen: In Restaurants und Bars dürfen Gäste nicht mehr am Tisch bedient werden, erlaubt ist nur noch zeitweiser Außer-Haus-Verkauf. Unterkünfte dürfen Gäste empfangen. Gelbe Zonen: Restaurants und Bars dürfen draußen Gäste bis 22 Uhr bedienen. Auch Museen und Ausstellungen dürfen öffnen. Weiße Zonen: Hier gibt es kaum Beschränkungen

Unterkünfte, Museen und Kinos wieder offen

Hotels empfangen wieder Gäste, Museen viele Theater und Kinos haben wieder offen, genauso der Einzelhandel sowie Strand und Schwimmbäder. Nach wie vor gilt – wohl auch über Pfingsten – eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis fünf Uhr morgens und eine landesweite Maskenpflicht, auch im Freien.

Rückreise von Italien nach Deutschland

Bei der Rückreise am Ende der Ferien ist nach neuesten Bestimmungen von deutscher Seite nun auch keine Quarantäne mehr nötig, weil Italien als Risiko-, aber nicht als Hochinzidenzgebiet gilt. Allerdings braucht es bei der Rückreise immer noch einen negativen Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 48 Stunden ist beziehungsweise einen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist.

Für die Einreise braucht man entweder einen negativen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist oder einen Nachweis, dass man geimpft ist. Hier ist wichtig zu wissen, dass die zweite Impfung mindestens zwei Wochen zurückliegt. Dann kann man einreisen, ohne in Quarantäne zu müssen. Die griechische Regierung hat angekündigt, dass sie stichprobenartige Schnelltests durchführen wollen. Diese könnten an den Flughäfen oder an der Landesgrenze stattfinden. Sollte dort jemand positiv getestet werden, muss er in ein Quarantäne-Hotel. Die Unterbringung dort wird von der Regierung bezahlt.

Ist die Einreise geschafft, wird es entspannter

Wenn die Einreise geschafft ist, kann man sich relativ frei bewegen. Es gibt Hygiene- und Abstandsregeln, die nach wie vor ihre Gültigkeit haben. In Griechenland gilt offiziell im öffentlichen Raum, also auch draußen, eine Maskenpflicht. Es gibt nach wie vor noch eine Sperrstunde. Diese gilt erst ab 00:30 Uhr.

Rückreise von Griechenland nach Deutschland

Auch Griechenland gilt als Risikogebiet. Deshalb fällt die Quarantäne weg, wenn man bei der Einreise einen negativen Corona-Test vorlegen kann.

Urlaub in Skandinavien ist im Moment nur sehr eingeschränkt möglich. Nach Dänemark dürfen nur Menschen reisen, die bereits vollständig geimpft sind. Alle anderen brauchen einen wichtigen Grund. Ansonsten kommt man nicht rein. Noch strenger ist Norwegen. Hier sind die Grenzen für Touristen derzeit geschlossen. Es sei denn, sie können einen Wohnsitz im Land nachweisen. Die einzige Ausnahme im Norden ist Schweden. Wer aus Deutschland einreist, braucht einen Negativ-Test und sollte sich für sieben Tage in Quarantäne begeben. Schweden ist jedoch derzeit Hochinzidenzgebiet, weil die Infektionsrate weiterhin zu den höchsten in Europa gehört.

Rückreise von Schweden nach Deutschland

Weil Schweden ein Hochinzidenzgebiet ist, müssen Rückreisende sich in Quarantäne begeben. Diese kann nach fünf Tagen, bei einem negativen Testergebnis aufgehoben werden.

