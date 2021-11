Aktuell gibt es wegen Corona sehr viele Reiseschnäppchen: Der Flug für 40 Euro nach Portugal oder das Apartment am Meer für weniger als die Hälfte des üblichen Preises. Was tun – Risiko eingehen oder warten?

Die Lage ist wenig überschaubar, sagt Reisejournalist Oliver Graue: „ Keiner kann von einer auf die nächste Woche richtig gucken “. Je nachdem, wie stark und schnell sich das Coronavirus in einzelnen Ländern verbreitet, kann es kurzfristig zu Reisewarnungen kommen. Für alle, die nicht warten und ein Schnäppchen ergattern wollen, hat Graue einen Tipp:

Wer jetzt schon buchen will, der sollte darauf achten, einen so genannten Flexi-Tarif zu wählen. Das ist ein Tarif, bei dem man die Reisebuchung noch relativ kurzfristig gebührenfrei umbuchen und stornieren kann.

Was kosten Umbuchungen wegen der Corona-Pandemie?

Die Corona-Pandemie hat natürlich auch den Urlaubstourismus hart getroffen – auch in diesem Jahr gibt es deshalb viele Unsicherheiten. Dem wollen die Fluggesellschaften offenbar entgegenwirken indem sie versuchen, Anreize zu schaffen. SWR3 hat ein einige große Fluggesellschaften in Deutschland angefragt. Das Ergebnis: Bei Lufthansa gilt zum Beispiel, dass bis zum 31. Mai dort sämtliche Tarife beliebig oft gebührenfrei umgebucht werden können. Nach diesem Datum ist noch eine weitere gebührenfreie Umbuchung möglich.

Der Verzicht auf Umbuchungsgebühren gilt weltweit sowohl bei Kurz-, Mittel- als auch bei Langstrecken für alle Neubuchungen in allen Tarifen. Mehrkosten können bei Umbuchungen allerdings entstehen, wenn beispielsweise bei einem Wechsel auf ein anderes Datum oder zu einem anderen Reiseziel die ursprüngliche Buchungsklasse nicht mehr verfügbar ist.

Auch Eurowings erklärte, man wolle Umbuchungen das gesamte Jahr über attraktiver machen:

Flüge können unbegrenzt umgebucht werden – auch auf eine andere Destination. Der neue Flug darf im Reisezeitraum bis 31. Dezember 2021 liegen. Sollte es an dem bereits gebuchten Reiseziel zu einer plötzlichen Reisewarnung oder Grenzschließung kommen, können Kunden ebenfalls jederzeit umbuchen. Umbuchungsgebühren entstehen bis auf Weiteres nicht , egal welcher Tarif gebucht wurde. Es fällt lediglich eine Preisdifferenz an, sollte der neu gebuchte Flug teurer sein.

Auch bei Condor gilt: Bei jeder Buchung bis zum 30. April 2021 kann gebührenfrei umgebucht werden. Das Unternehmen teilte mit:

Abhängig vom gebuchten Tarif können bei Stornierung oder Umbuchung Gebühren entstehen, was derzeit aber (...) für Neubuchungen ausgesetzt ist. Eine Rückerstattung erfolgt binnen weniger Werktage.

Ryanair hat sich zu unserer Anfrage bisher nicht geäußert.

Aber trotzdem: Vorsicht vor versteckten Kosten – auf jeden Fall das Kleingedruckte lesen und im Zweifel nochmal bei der Fluggesellschaft direkt anrufen und die lange Warteschleife in Kauf nehmen. Dasselbe gilt bei der Buchung von Unterkünften.

Mehr frei! So bekommt ihr 2021 mehr Urlaub als ihr Urlaubstage habt

Pauschalreise oder individuell buchen – was ist jetzt besser?

Auch da muss man wieder entscheiden: Was ist einem sicherer – der günstige Preis, den man auf jeden Fall haben will, oder die Sicherheit, doch wieder an das Geld zu kommen, falls die Reise dann doch nicht durchgeführt werden kann.

Wer eine Pauschalreise bucht, hat eine größere Chance, sein Geld zurückzubekommen als jemand, der Flüge und Unterkunft einzeln gebucht hat. Also Pauschalreise buchen und ich habe Sicherheit? Ganz so einfach ist es leider nicht. Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz schreibt auf ihrer Seite:

Ob Reisende in der Pandemie kostenfrei stornieren können, hängt von Details ab. Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes spielen dabei eine Rolle, ebenso Tarifbedingungen von Fluggesellschaften oder der Unternehmenssitz des Vertragspartners.

Bei Pauschalreisen sei der Preis zwar oft über die Versicherung des Reiseveranstalters abgesichert – zum Problem können hier aber Reisewarnungen werden. Die Frage ist dabei, ob Verbraucher das Risiko bewusst in Kauf nehmen, wenn sie sich für die Reise in ein Land entscheiden, was schon zum Buchungszeitraum Risikogebiet ist. Auf SWR-Anfrage teilte die Verbraucherzentrale mit:

Es gibt aber durchaus Argumente dafür, dass auch dann eine kostenfreie Stornierung möglich ist: Die Norm selbst schreibt nichts zur subjektiven Seite und immerhin kann man genauso berechtigt sagen, dass auch der Reiseveranstalter die Situation bewusst in Kauf nimmt – und seine Vertragsverhältnisse danach gestalten könnte.

Die Rechtslage ist hier aber nicht eindeutig geklärt – ihr könnt euch also nicht sicher darauf verlassen, dass ihr das Geld einer Pauschalreise in jedem Fall zurückbekommt. Wer also schon jetzt seinen Urlaub buchen möchte, sollte sich unbedingt vorher über die Stornierungsbedingungen informieren und sicherstellen, was genau vertraglich bei der Reise vereinbart ist.

An welchen Urlaubsorten wird in diesem Jahr wahrscheinlich viel los ein?

Recht klar scheint zu sein, dass es wieder einen Ansturm auf die deutschen Urlaubsgebiete geben wird.

In den Alpen oder an Nord- und Ostsee sei für die Sommermonate schon viel gebucht worden, so Graue. Der Reisejournalist rät: Wer in Deutschland Urlaub machen möchte, sollte sich schon jetzt nach Orten umsehen, an denen nicht so viel los ist – zum Beispiel das Mittelgebirge, statt den Alpen. Hier wäre noch viel frei und Urlaub könne hier auch günstiger sein. Beliebte Ziele außerhalb Deutschlands sind zum Beispiel Griechenland und Teile von Kroatien, so Graue. Einige Gebiete in Kroatien sind aktuell kein Risikogebiet mehr, das gilt aber nicht für das gesamte Land. Für Griechenland gibt es aktuell eine Reisewarnung. Auch das kann sich natürlich schnell wieder ändern. Länder können auch sehr kurzfristig zu Risikogebieten werden oder veränderte Einreisebedingungen, wie zum Beispiel Quarantäneregeln, festlegen. Informiert euch am besten auf der Seite des Auswärtigen Amtes über das jeweilige Land. Jetzt schon Urlaub für den Sommer buchen ist zwar möglich – es muss aber jeder für sich entscheiden, ob er oder sie das zum Teil hohe Risiko in Kauf nehmen möchte.