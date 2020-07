Urlaub in Zeiten von Corona: Das ist in vielen beliebten Reiseländern möglich. Allerdings ist nicht alles wie vor der Pandemie: Hier erfährst du, welche Regeln gelten und was du vor der Ein- und Ausreise wissen solltest.

Kroatien galt bisher als Land, was nicht besonders stark vom Coronavirus betroffen war. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität gibt es dort mehr als 3.000 bestätigte Corona-Fälle. Zum Vergleich: Die USA führen diese Liste mit fast drei Millionen bestätigten Fällen an. In jüngster Zeit zeigt sich allerdings eine Zunahme der Infektionszahlen. Dabei gibt es regional große Unterschiede. Hier findest du eine Karte der kroatischen Regierung mit den aktuellen Infektionszahlen in den einzelnen Regionen. Die meisten Corona-Fälle gibt es demnach aktuell (Stand: 8. Juli 2020) rund um die Hauptstadt Zagreb mit über 300 registrieren Infektionen. Ebenfalls stärker betroffen ist die Region Slawonien im Osten des Landes.

In Kroatien muss außerhalb der Unterkunft und in öffentlichen Verkehrsmitteln ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Außerdem gilt auch hier die Abstandsregel von 1,5 Metern und Hygieneregeln. Der Tourismus fährt in dem Land erst langsam wieder hoch – deshalb sind nicht alle Angebote wie gewohnt verfügbar. Informiere dich am besten vor deiner Reise beim Anbieter, wenn du bestimmte Unternehmungen planst. In Kroatien gibt es weiterhin Einschränkungen im öffentlichen Nahverkehr. Auch der Fährverkehr zu den Inseln findet nur eingeschränkt statt. Hier findest du Informationen zu den Verbindungen. Das Auswärtige Amt warnt: Sollte es mehr Corona-Infektionen auf den kroatischen Inseln geben, könnten Brücken- und Fährverbindungen kurzfristig unterbrochen werden. Dann wäre also das Betreten und Verlassen von Inseln nicht möglich.

Einreise nach Kroatien

Deutsche dürfen nach Kroatien einreisen. Allerdings werden deine Kontaktdaten bei der Einreise registriert – so lange, wie du dich in dem Land aufhältst. Um an der Grenze nicht lange warten zu müssen, empfiehlt das kroatische Innenministerium nach Angaben des Auswärtigen Amtes, die Kontakt- und Aufenthaltsdaten vorab online einzutragen. Das notwendige Formular findest du hier. In Kroatien gibt es aktuell keine 14-tägige Quarantänepflicht mehr. Auch die Vorlage eines Gesundheitszeugnisses oder einer Covid-19-Neativbescheinigung entfällt. Aber Vorsicht: Bestimmungen können sich je nach Entwicklung der Corona-Pandemie ändern. Deshalb solltest du die aktuellen Hinweise des Auswärtigen Amtes zu deinem Reiseland im Blick haben.

Rückreise nach Deutschland

Für die Rückreise von Kroatien nach Deutschland gibt es derzeit keine besonderen Bestimmungen.

Mit dem Auto nach Kroatien: Besonderheiten auf der Route

Mit dem Flugzeug kannst du von Deutschland aus aktuell nur an den Flughäfen in Zagreb, Split und Dubrovnik landen. Wenn du mit dem Auto von SWR3Land nach Kroatien fahren möchtest, solltest du unbedingt die Reisehinweise der Länder, die du durchquerst im Blick haben. Wahrscheinlich führt deine Route dann durch Österreich und Slowenien. Für die Durchreise von Österreich gibt es derzeit für Deutsche keine Einschränkungen. Eine Ausnahme gilt aktuell für Menschen aus dem Kreis Gütersloh: Wegen der hohen Corona-Fallzahlen dort müssen Reisende einen negativen Covid-19-Test der letzten 48 Stunden haben. Auch Slowenien kann mit dem Auto durchquert werden. Nach der Einreise soll das Land aber in 12 Stunden wieder verlassen werden – hier kannst du also keine längeren Zwischenstopps einplanen. Eine weitere Voraussetzung für die Einreise ist, dass dir auch die Einreise ins Nachbarland (also deinem Zielland) erlaubt ist.

Vorsicht! Willst du zum Beispiel nach Dubrovnik in den Süden Kroatiens musst du auf dem Landweg ein Stück durch Bosnien und Herzegowina fahren. Das Auswärtige Amt warnt vor nicht notwendigen und touristischen Reisen in das Land. Das Robert-Koch-Institut hat Bosnien-Herzegowina zudem als Risikogebiet eingestuft. Deshalb könnte es sein, dass du bei der Rückreise nach Deutschland Schwierigkeiten bekommst und zum Beispiel in Quarantäne musst. Das hängt auch davon ab, in welches Bundesland du zurückkehren willst. Mehr Informationen dazu gibt es hier.

Eine Alternative in Richtung Dubrovnik, bei der du nicht durch Bosnien und Herzegowina musst, ist die Reise mit der Fähre. Hier könntest du zum Beispiel von Ploče aus starten und mit der Fähre nach Tripanj übersetzen. Von dort aus geht es auf dem Landweg weiter. Aktuell setzen Fähren über – hier kannst du dich vorab informieren, ob es Ausfälle wegen der Corona-Pandemie gibt.

Italien war lange Europas Corona-Hotspot. Aktuell ist das Land mit deutlich über 200.000 bestätigten Infektionen im Ranking der Johns-Hopkins-Universität nicht mehr auf den vorderen Rängen zu finden. Die Infektionszahlen unterscheiden sich im Land zum Teil sehr stark. In den Regionen Lombardei und Piemont gibt es aktuell (Stand: 8. Juli 2020) viele bestätigte Corona-Fälle. Hier findest du eine Karte der italienischen Regierung mit den bestätigten Corona-Fällen in den verschiedenen Regionen.

Der „Teutonengrill“ ist Geschichte. In Italien gilt in diesem Sommer: Abstand am Strand: drei Meter zwischen den Liegestuhl-Reihen, 12 Quadratmeter pro Sonnenschirm. Vorbuchen ist daher eine gute Idee fürs Strandbad – im August kommen nämlich die Italiener dazu, dann wird’s kapazitätstechnisch eng. Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten wie Colosseum oder Pompeji sind wieder geöffnet.

Im ganzen Land gilt Maskenpflicht – in einigen Regionen im Norden sogar überall, also auch draußen. Zudem verlangen einige Geschäfte Einmalhandschuhe. Wer sich nicht dran hält: es wird scharf kontrolliert und die Strafen sind italien-typisch drakonisch, bis zu 3.000 Euro. Zudem müssen Urlauber für einige Regionen Online-Formulare ausfüllen. Aktuell gilt das für Apulien, Kalabrien, Sizilien und Sardinien – hier wird auf der Fähre auch Fieber gemessen.

An einem Strand im italienischen Mondello wird der Abstand zwischen den Liegen gemessen. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / abaca

Einreise nach Italien

Beim Fliegen gilt: kein Handgepäck, die Gepäckfächer sind gesperrt – nur ein Täschchen, das unter den Vordersitz passt. Und auch beim Urlaub mit Freunden muss man gut aufpassen. Maximal drei Personen pro Auto, die nicht aus dem gleichen Haushalt stammen. Das gilt auch beim Miet-Vespa fahren mit der Freundin – kein Abstand zum Beifahrer – dann sollte besser die gleiche Adresse im Ausweis stehen.

Immerhin: Die Ein- und Durchreise nach Italien ist für Deutsche erlaubt – ohne Quarantäne oder Angabe von Gründen.

Rückreise nach Deutschland

Da Italien nicht als Risikogebiet eingestuft ist, gibt es aktuell bei der Rückreise keine besonderen Bestimmungen.

Mit dem Auto nach Italien: Besonderheiten auf der Route

Wenn du mit dem Auto in den Urlaub nach Italien fahren möchtest, solltest du dich auch darüber informieren, ob es in den Ländern die du auf dem Weg dorthin durchquerst besondere Corona-Bestimmungen gibt. Der Weg von SWR3Land nach Italien führt dich wahrscheinlich durch Österreich oder die Schweiz. In Österreich gibt es generell keine bestimmten Durchreisebestimmungen für Deutsche. Eine Ausnahme gilt aktuell für Menschen aus dem Kreis Gütersloh: Wegen der hohen Corona-Fallzahlen dort müssen Reisende einen negativen Covid-19-Test der letzten 48 Stunden haben. In der Schweiz können alle Deutsche problemlos Ein- und Durchreisen.

Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen in die Türkei. Es wird also klar von „nicht notwendigen, touristischen Reisen“ abgeraten. Es ist aber nicht verboten zu reisen.

Aber wichtig: Einige Versicherungen zahlen nicht, wenn man in ein Land mit Reisewarnung reist. Unbedingt vorher zum Beispiel die Auslandsreisekrankenversicherung prüfen!

Laut der Johns-Hopkins-Universität haben sich zuletzt pro Tag rund 1.000 Menschen neu mit dem Virus infiziert. Es gibt derzeit 17.345 bekannte, aktive Corona-Fälle in der Türkei. (Stand: 8. Juli 2020). Istanbul war mit 60 Prozent der Fälle zeitweise der Corona-Hotspot des Landes.

Generell gilt, wie bei uns auch, eine Abstandsregel (drei Schritte). Außerdem herrscht Maskenpflicht auf Märkten, in Supermärkten und in öffentlichen Verkehrsmitteln. In vielen Städten wie Istanbul, Ankara, Izmir und Teilen von Antalya müssen generell in der Öffentlichkeit Masken getragen werden.

Wer innerhalb der Türkei mit dem Zug oder Flugzeug reisen will, braucht bei der Reservierung einen Genehmigungscode (HES-Code). Den kann man per SMS oder App bekommen. Dafür kontaktierst du am besten die Airline oder den Reiseanbieter.

Für Menschen über 65 gilt eine Ausgangssperre zwischen 20 Uhr abends und 10 Uhr morgens. In der Türkei in andere Provinzen reisen ist für sie nur mit Genehmigung möglich.

Prinzipiell wünscht sich die Türkei Urlauber aus Deutschland. Und der türkische Außenminister hat die deutsche Reisewarnung in einem Interview als ungerecht bezeichnet. Man habe für den Tourismus Hygienestandards auf höchstem Niveau und arbeite dafür auch mit dem deutschen TÜV zusammen.

Die türkische Polizei kontrolliert am Strand von Izmir, die Einhaltung der Corona-Regeln. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / AA

Einreise in die Türkei

Seit dem 11. Juni hat die Türkei die Einreise für deutsche Staatsangehörige wieder erlaubt. Bei der Einreise in die Türkei kann es medizinische Untersuchungen geben. Es wird zum Beispiel die Körpertemperatur gemessen: Wer erhöhte Temperatur oder mögliche Corona-Symptome hat, kann auf Corona getestet werden. Sollte der Test positiv sein, kann eine Behandlung und Quarantäne angeordnet werden.

Zwei Wochen Quarantäne sind angesagt! Denn die Türkei gilt als Corona-Risikogebiet. (Stand 03.07.2020)

Eine aktuelle Liste der Risikogebiete gibt es beim Robert-Koch-Institut. Wer in den letzten zwei Wochen in einem Risikogebiet war, muss in Quarantäne. Das regeln die jeweiligen Bundesländer. In SWR3Land ist es allerdings einheitlich: Egal ob in Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Bayern, NRW oder Hessen. Alle schreiben vor: Wer im Risikogebiet war, muss in Quarantäne. Mehr Informationen findest du hier.

Quarantäne bedeutet in dem Fall: Unverzüglich nach der Einreise in die eigene Wohnung oder eine geeignete Unterkunft fahren, dort bleiben und 14 Tage lang keine persönlichen Kontakte haben.

Ausnahme: Wer einen negativen Corona-Test hat, kann die Quarantäne umgehen. Der Test darf aber bei der Einreise höchstens 48 Stunden alt sein. Und er muss aus einem qualitätsgesicherten Labor aus der EU oder bestimmten anderen Staaten kommen. Dazu zählt auch die Türkei. Die volle Liste, der Länder aus denen Tests akzeptiert werden, gibt es hier.

