China hat neue Vorwürfe zum Ursprung des Coronavirus zurückgewiesen. Recherchen, wonach Mitarbeiter eines Labors in Wuhan schon im November 2019 mit Covid-19-Symptomen behandelt wurden, seien „eine Lüge“.

Die US-Zeitung Wall Street Journal hatte am Wochenende entsprechende Recherchen veröffentlicht. Dem Bericht zufolge haben sich Wochen vor dem offiziellen Bekanntwerden des Corona-Ausbruchs in Wuhan drei Mitarbeiter des dortigen Virus-Forschungsinstituts im Krankenhaus behandeln lassen, weil sie – so die Recherchen – Covid-19-Symptome hatten.

Das könnte darauf hindeuten, dass man in diesem staatlichen Virus-Labor in Wuhan schon im November 2019 mit dem Coronavirus hantiert hat. Die Recherchen des Wall Street Journal berufen sich auf US-Geheimdienstberichte.

Chinas Führung dementiert neue Wuhan-Theorie

Der Leiter des Wuhaner Virus-Labors wies den Artikel zurück und sprach in der staatlichen chinesischen Zeitung Global Times von einer „kompletten Lüge“.

Und Chinas Regierungssprecher betonte, am Wuhaner Virusforschungsinstitut habe es vor dem 30. Dezember 2019 keinen Infektionsfall gegeben. Die US-Regierung versuche bewusst, die Therorie eines an dem Institut ausgebrochenen Virus in die Welt zu setzen, sagte der Sprecher der kommunistischen Staatsführung in Beijing.

Coronavirus – Sars-CoV-2: Ursprung weiter unklar

Wo und wie das Coronavirus mit dem wissenschaftlichen Namen Sars-CoV-2 genau entstanden ist und wie es sich von China aus zu Beginn der Pandemie ausbreiten konnte, ist weiter unklar. Die ersten Fälle wurden im November 2019 im zentralchinesischen Wuhan bekannt.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) geht von einer Übertragung auf den Menschen durch einen Zwischenwirt aus. Wissenschaftler nennen immer wieder Fledermäuse als mögliche Überträger.

Corona-Politik: Misstrauen gegen Chinas Behörden

Chinas Staatsführung hat in den ersten Wochen des Covid-19-Ausbruchs zunächst systematisch Informationen über das Virusgeschehen vertuscht und die Gefährlichkeit heruntergespielt. Entsprechend groß ist seither weltweit das Misstrauen. Auch haben Chinas Behörden nach Angaben von WHO-Forschern nur eingeschränkt wissenschaftliche Rohdaten und Aufzeichnungen vom Beginn des Ausbruchs in Wuhan zur Verfühung gestellt.

Verschwörungstheorien zum Ursprung des Coronavirus

Die Staats- und Parteiführung fordert auch immer wieder, angebliche Coronavirus-Ausbrüche vor November 2019 in anderen Staaten zu untersuchen. Diese Theorie hält ein Großteil der internationalen Wissenschaft aber für abwegig. Stichhaltige Hinweise, dass das Virus vor Ende 2019 außerhalb Chinas grassierte, gibt es nicht.