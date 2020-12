Für die einen ist der Impfstoff die Hoffnung, die Corona-Pandemie und damit auch die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen in den Griff zu bekommen. Die anderen fürchten sich vor den Nebenwirkungen eines Impfstoffs, der schnell zugelassen wurde. Was wir bisher über die Corona-Impfung wissen?

Ab wann wird in Deutschland geimpft?

Die Bundesländer wollen bis Mitte Dezember in der Lage sein, ihre Impfzentren in Betrieb zu nehmen. Wann genau die erste Corona-Impfung in Deutschland gespritzt werden kann, steht aber noch nicht genau fest. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte dazu: „Wir müssen durch den Winter durchkommen, ohne darauf setzen zu können, dass wir in großem Maße schon Impfstoff zur Verfügung haben.“ Denn: Vor allem am Anfang werden nicht genügend Impfdosen vorhanden sein – die werden dann nach und nach geliefert. Im ersten Quartal 2021 könnte Deutschland von den Herstellern Biontech/Pfizer und Moderna offenbar zusammen sieben Millionen Dosen erwarten. Im Sommer könnten dann deutlich größere Mengen verfügbar sein.

Die Ständige Impfkommission hat deshalb auch eine Empfehlung vorgelegt, in welcher Reihenfolge in Deutschland geimpft werden soll. Demnach sollen Bewohner und Mitarbeiter von Pflegeheimen und das Personal in Notaufnahmen, der Transplantationsmedizin und der Altenpflege zuerst gegen das Coronavirus geimpft werden.

Bin ich nach der Impfung nicht mehr ansteckend?

Studien zeigen: Durch den Impfstoff kann eine Covid-19 Erkrankung verhindert werden. Es kann aber nicht ausgeschlossen werden, dass der Körper trotzdem das Virus aufnimmt. Trotz Impfung kann es also sein, dass du das Virus mit dir herumträgst. Du könntest es dann trotzdem weitergeben – also jemand anderen „anstecken“, obwohl du selbst nicht krank bist.

Welche Nebenwirkungen kann eine Impfung haben?

In der letzten Testphase des Biontech-Impfstoffs wurden die geimpften Personen nur rund zwei Monate beobachtet. Falls es Spätfolgen durch die Impfung gibt, müssten die sich erst noch zeigen. Bereits bekannte Nebenwirkungen sind Rötung, Schwellung oder auch leichte Schmerzen an der Einstichstelle. In den ersten drei Tagen nach der Impfung kann es zu Müdigkeit, Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen kommen. Der Grund: Beim Ankurbeln des Immunsystems macht dein Körper keinen Unterschied zwischen einem echten und dem durch die Impfung nur „vorgetäuschten“ Infekt. Deshalb entsprechen manche Nebenwirkungen den Symptomen eines leichten Infekts.

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat den Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer als sicher eingestuft. Aus den Daten von 38.000 Teilnehmern an klinischen Studien hätten sich „keine besonderen Sicherheitsbedenken“ ergeben, die einer Notfallzulassung entgegenstehen würden.

Kann der Impfstoff mein Erbgut verändern?

Nein, unser Erbgut wird vom Impfstoff nicht verändert. Der mRNA-Impfstoff funktioniert so: mRNA steht für „messenger RNA“ und dieser Begriff beschreibt genau die Aufgabe, die mRNA-Moleküle in Körperzellen haben: Sie sind die Nachrichtenboten im Zellinnern. Die mRNA schwimmt in der Zellflüssigkeit zu jenen Zellorganellen, die dafür zuständig sind, Eiweiße zu produzieren und teilt diesen mit, welche Proteine sie genau herstellen sollen. mRNA-Impfstoffe sind künstlich hergestellte Botschaften. Sie bringen die Zelle dazu, bestimmte Teile des Virus zu produzieren. Dadurch kann das Immunsystem schon mal damit beginnen, sich auf die Abwehr des Virus einzustellen. Wenn dann ein komplettes Virus auftaucht ist das Immunsystem durch dieses „Training“ an den zuvor hergestellten Virusteilen schon auf Zack und verhindert den Ausbruch der Covid-19-Erkrankung. Oder sorgt zumindest für einen deutlich leichteren Verlauf als bei Menschen ohne Impfung.

