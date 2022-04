Kann ich mit einem CT-Wert über 30 meine Familie besuchen, oder sollte ich über Ostern lieber noch in Isolation bleiben? Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum CT-Wert bei Omikron.

Viele Menschen infizieren sich mit dem Coronavirus, aber nicht alle sind gleich ansteckend. Es kann sein, dass wir engen Kontakt zu Infizierten hatten und uns nicht anstecken. Genauso kann es passieren, dass wir uns bei Menschen anstecken, die wir nur kurz und mit Abstand gesehen haben. Das Ansteckungspotenzial wird im Zuge des PCR-Tests ermittelt: Durch den sogenannten CT-Wert (Cycle threshold-Wert). Was das genau bedeutet und wieso der CT-Wert in der Praxis eher als Richtwert verstanden werden sollte, haben wir die SWR-Wissenschaftsredaktion gefragt.

Eine Probe wird im Labor nicht nur einmal, sondern gleich mehrmals untersucht. Der CT-Wert gibt an, wie viele dieser Messzyklen nötig waren, um die Viren nachzuweisen. Je mehr Zyklen nötig sind, desto geringer ist also die Viruslast. Dementsprechend ist die Person weniger ansteckend. Ein niedriger CT-Wert weist im Umkehrschluss darauf hin, dass eine hohe Viruslast festgestellt wurde und die Person ansteckender gilt. Sie wurde schon bei den ersten Messzyklen erkannt. Bei einem CT-Wert größer als 30 wird die Viruslast als sehr gering eingestuft.

Der CT-Wert ist die aktuell einfachste und günstigste Methode, um die Viruslast zu überschlagen, aber er hat eine gewisse Ungenauigkeit.

Hier muss zwischen Quarantäne und Isolation unterschieden werden:

Eine Quarantäne kommt beim Verdacht auf eine Corona-Infektion infrage. Das betrifft Personen, die Kontakt zu einer infizierten Person hatten, aber selbst noch nicht wissen, ob sie auch infiziert sind. Die Quarantäne kann behördlich verordnet werden, aber auch freiwillig erfolgen.

Wer sich mit dem Corona-Virus infiziert hat, muss in Isolation. Die darf auch nicht freiwillig abgebrochen werden.

Wer sich nachweislich infiziert hat und in Isolation ist, kann nach sieben Tagen einen PCR-Test machen. Sollte der negativ sein, darf man die Isolation beenden. Aber: Auch wenn der PCR-Test wieder positiv ausfällt, kann ein Isolations-Ende drin sein. Das ist nämlich bei einem CT-Wert von über 30 der Fall. Dann gilt die Viruslast als so gering, dass man als nicht mehr ansteckend gilt. Der CT-Wert hat also durchaus einen Einfluss auf die Dauer der Isolation.

Bei der Quarantäne ist das nicht der Fall: Kontaktpersonen dürfen die Quarantänezeit nicht aufgrund eines hohen CT-Wertes verkürzen. Das liegt daran, dass sich die Viruslast in den ersten Tagen nach dem Kontakt stetig erhöht und sich noch nicht vollständig entwickelt habe, wenn schon zu früh getestet wird. Die Ansteckungsgefahr wäre dann weiter hoch.

Ab einem sehr hohen CT-Wert wird das Ergebnis uneindeutig, beispielsweise bei Messwerten wie 50 oder 60. Mehr Messzyklen werden in Laboren deshalb aber auch nicht durchgeführt.

Direkt nach einer Infektion ist der Wert erst einige Zeit, meistens ein paar Tage, sehr niedrig und steigt dann sehr schnell an. Deshalb werden Infektionen in den ersten Tagen meist gar nicht erkannt. Wer sich am Folgetag noch einmal testet, kann schon ein ganz anderes Ergebnis bekommen. In ein paar Stunden könne die Viruslast von einem geringen Wert bis zum Maximum ansteigen, erklärt David Beck. Die Viruslast sinkt danach nur langsam. Bis ein Test wieder negativ ist, kann es also dauern. Wie schnell sich die Werte verändern, ist von Person zu Person aber unterschiedlich und kann nicht allgemeingültig gesagt werden.

Wer Viren in sich trägt, kann sie auch weitergeben.

Beim Norovirus können zehn Viren ausreichen, um eine Infektion auszulösen. Solange ich noch Viren ausstoße, kann ich auch andere anstecken, wenn es schlecht läuft. Es wird aber immer unwahrscheinlicher.

Man sollte sich deshalb des Risikos bewusst sein. Masken und Abstand zwischen den Personen verringern die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung. Grundsätzlich gibt es aber die Möglichkeit einer Ansteckung. Gerade wer mit Risikopatienten zu tun hat, sollte sich dessen nochmal mehr bewusst sein.

Die Omikron-Variante ist ansteckender, das heißt, es kann schneller zu einer Infektion kommen. Sie setzen vor Allem an den oberen Atemwegen an und müssen nicht erst tief in die Lunge eingeatmet werden. Und genau dort, in den oberen Atemwegen, wird die Probe genommen. Weil sich hier mehr Viren befinden, kann es durchaus zu einem niedrigeren CT-Wert führen.

Sie sind aktuell das beste Mittel für uns, um Viruslasten zu vergleichen.

David Beck weist aber auch darauf hin, dass ein Vergleich eher grob wäre. Für einen genauen Vergleich müsse man gleiche Bedingungen schaffen. Zum Beispiel, die zu vergleichenden Proben zumindest gleichzeitig und in der selben Maschine untersuchen.

Omikron sitzt eher in den oberen Atemwegen. Das kann bedeuten, dass ich einen niedrigen CT-Wert habe, weil ich im Rachen und der Nase mehr Viren habe, aber kaum welche in der Lunge. Das ist dann vergleichsweise ungefährlich. Erkältungssymptome können zwar sehr stark sein, die Lunge selbst wird aber weniger angegriffen.

Die Delta-Variante saß eher in der Lunge. Mit wenig Viren im Rachen war also ein hoher CT-Wert möglich. Aber die vielen Viren in der Lunge werden im Test nicht erkannt und können starke Symptome hervorrufen, beispielsweise Atemnot und Lungenentzündung. Wenn die Viren bis zum Herzmuskel kommen, kann es sein, dass der Test schon lange negativ ist, und es trotzdem zu einer Herzmuskelentzündung kommt. Stark können die Symptome also in beiden Fällen sein, aber eben anders.