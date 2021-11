Der Impfstoffkandidat von Curevac aus Tübingen galt als vielversprechend. Jetzt wurden die Hoffnungen herb enttäuscht.

Es hätte eine Geschichte der Hoffnung werden sollen – aber stattdessen wurde der Corona-Impfstoff des Tübinger Unternehmens Curevac zur Enttäuschung. „CVnCoV“ hatte bei einer Zwischenanalyse nur 47 Prozent Wirksamkeit – und hat damit die statistischen Erfolgskriterien nicht erfüllt.

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach twitterte, es sei sehr schade, dass der Wirkstoff nicht die gewünschte Wirkung erzielt habe. „ Schade, das Team aus Tübingen hätte Erfolg verdient gehabt. “

CureVac erreicht nur 47% Wirksamkeit gegen Covid19 jeden Schweregrads. Verschiedene Varianten waren betroffen. Damit dürfte die Wirkung gegen die Delta Variante alleine noch niedriger sein. Schade, das Team aus Tübingen hätte Erfolg verdient gehabt. https://t.co/uC2wLyNQ9L

Impfstoff-Flop: Herber Rückschlag für Curevac

Das ist ein herber Rückschlag für das Tübinger Unternehmen und auch für seinen Investor Dietmar Hopp. Der SAP-Gründer und Mäzen des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim war sich zu Beginn der Impfkampagne Anfang 2020 noch sicher, dass Curavac schon im Herbst 2020 einen Corona-Impfstoff liefern könne. Jetzt – gut ein Jahr später – sieht die Realität ganz anders aus.

Curevac hatte sich im vergangenen Jahr über einen Börsengang in New York und über mehrmalige Kapitalerhöhungen Geld besorgt. Außerdem ging Curevac eine Partnerschaft mit dem Leverkusener Chemie-Riesen Bayer ein. Letztendlich aber nicht mit dem gewünschten Erfolg.

Curevac: Herausgabe der Daten nicht ganz freiwillig

Als Börsenunternehmen ist Curevac dazu verpflichtet, bestimmte Neuigkeiten zu veröffentlichen. Deswegen musste Curevac in der Mitteilung am Mittwochabend auch zugeben, dass der Impfstoffkandidat „CVnCoV“ in einer Zwischenanalyse nur eine vorläufige Wirksamkeit von 47 Prozent gegen eine Corona-Erkrankung „jeglichen Schweregrades“ erzielt habe. Damit habe er die vorgegebenen statistischen Erfolgskriterien nicht erfüllt.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO und auch die Europäische Arzneimittelbehörde EMA sagen, ein Corona-Impfstoff muss mindestens eine Wirksamkeit von 50 Prozent haben, um zugelassen zu werden. Diesen Wert hat das Curevac-Mittel knapp verfehlt.

Curevac-Corona-Impfstoff seit Dezember im Test

Der Curevac-Impfstoffkandidat ist schon seit Dezember – also seit rund einem halben Jahr – in der finalen und damit zulassungsrelevanten 2b/3-Studienphase. Während Konkurrenten wie Biontech und Johnson und Johnson ihre Corona-Impfstoffe schon längst auf den Markt gebracht haben, sammelt Curevac nach wie vor Daten. Ob Curevac überhaupt absehbar – und wenn, wann – liefern kann, bleibt vorerst unklar.

Die Bundesregierung hatte den Curevac-Impfstoff Berichten zufolge lange für die zweite Jahreshälfte eingeplant. Auf der neuesten vom Bundesgesundheitsministerium veröffentlichten Liste der Impfstoff-Lieferplanungen fehlt Curevac aber schon. Business Insider hatte noch vor Kurzem berichtet, dass von Curevac bis Jahresende eine zweistellige Millionenmenge an Impfstoffdosen erwartet werde.

Aktienkurs von Curevac bricht um die Hälfte ein

Weil der Termin für die mögliche Zulassung von Curevac aber immer weiter nach hinten geschoben wurde, waren die Anleger an der Börse zum Teil schon in Panik. Der Curevac-Börsenkurs sackte im nachbörslichen US-Handel am Mittwoch um mehr als die Hälfte ab. Am Donnerstagnachmittag will Curevac in einer Telefonkonferenz bekanntgeben, wie es nun weitergehen soll.

Curevac-Vorstandschef Franz-Werner Haas sagte vorab schon, man wolle die laufende Studie bis zur finalen Analyse fortsetzen. „Die endgültige Wirksamkeit könnte sich noch verändern.“ Der Corona-Impfstoff von Curevac basiert auf mRNA-Technik, ähnlich wie der Biontech-Impfstoff.

Lauterbach: Wirkt gegen Delta-Variante wohl nicht gut

Im Gegensatz zu den Konkurrenz-Impfstoffen ist die Wirkung bei Curevac aber nicht so gut wie erwartet. Bei der Analyse habe man herausgefunden, dass der Corona-Impfstoff gegen 13 Virus-Varianten wirkt. Daraus folgerte SPD-Mann Lauterbach: „Verschiedene Varianten waren betroffen. Damit dürfte die Wirkung gegen die Delta-Variante alleine noch niedriger sein.“