Die Delta-Variante ist hochansteckend, und Portugal ächzt unter der neuen Mutation. Wegen der stark steigenden Infektionszahlen mit der Delta-Variante wird Lissabon dicht gemacht.

Lissabon wird wegen einer besorgniserregenden Zunahme der Corona-Infektionsfälle für zweieinhalb Tage abgeriegelt. Von Freitagnachmittag bis Montagmorgen dürfen die 2,8 Millionen Bewohnerinnen und Bewohner der portugiesischen Hauptstadt den Großraum Lissabon nur aus triftigem Grund verlassen, wie die Regierung mitteilte. Auswärtige werden nur in Ausnahmefällen einreisen dürfen.

Es ist nicht leicht, solche Maßnahmen zu ergreifen, aber uns erschienen sie unerlässlich, damit die Lage, die in Lissabon derzeit herrscht, nicht auf das ganze Land übergreift.

Delta-Variante: Verbreitung in ganz Portugal soll gestoppt werden

Mit 928 neuen Infektionen binnen 24 Stunden verzeichnete Lissabon zuletzt den höchsten Wert seit dem 19. Februar. Die Zahl der Infektionsfälle entsprach etwa 75 Prozent aller in Portugal registrierten Neuansteckungen (1.233). In der „Area Metropolitana“ Lissabons wohnen jedoch lediglich rund 27 Prozent aller Bürgerinnen und Bürger Portugals.

RKI: Delta-Variante wird im Herbst in Deutschland dominieren

Laut RKI-Chef Lothar Wieler wird die Delta-Mutante des Coronavirus spätestens im Herbst die dominierende Variante in Deutschland sein. Das RKI rechnet dann auch mit steigenden Infektionszahlen. Daher mahnte auch Wieler weiter zur Vorsicht: „Wir sind sehr froh und sehr dankbar darüber, wie sich die Zahlen entwickeln“ , sagt Wieler. Aber die Pandemie sei nicht vorbei. Deutschland dürfe seine Erfolge jetzt nicht leichtfertig verspielen. Insofern sei es wichtig, weiterhin nur „behutsam und kleinschrittig“ zu öffnen.

Delta-Virusvariante treibt Infektionszahlen in Großbritannien hoch

Großbritannien verschiebt wegen der raschen Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus geplante Lockerungsschritte um einen Monat. Die britische Regierung setzt darauf, durch eine Beschleunigung des Impfprogrammes in den kommenden vier Wochen den rasanten Anstieg der Deltavariante des Corona-Virus abzubremsen.

Stiko plant Empfehlung für Booster-Impfung ab 18 Jahren

Warum ist die Delta-Variante so gefährlich?

Die Delta-Variante, die zuerst in Indien nachgewiesen wurde, ist nach britischen Angaben um bis zu 60 Prozent ansteckender als die Alpha-Variante. Mitte Mai hat sie die Weltgesundheitsorganisation als „Variant of Concern“, also als besorgniserregend, eingestuft. In Großbritannien hat Delta alle anderen Mutationen fast vollständig verdrängt hat. Die Variante verursacht mittlerweile über 90% der neuen Infektionsfälle in GB.