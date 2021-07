Das Auswärtige Amt hat die pauschale Reisewarnung für viele Länder aufgehoben. Im Gegensatz dazu steht die Delta-Variante, die sich ausbreitet. Wir klären, worauf ihr achten müsst, damit euch die Delta-Mutante möglichst nicht den Urlaub verbaut.

Was bedeutet die Delta-Variante für meinen Urlaub?

Die Situation in einzelnen Urlaubsländern kann sich in Zeiten von Corona – durch die Delta-Variante noch mehr – schnell ändern. Ein Beispiel dafür ist Portugal. Abgesichert sind diejenigen, die eine Pauschalreise gebucht haben. Hier steht der Reise-Anbieter in der Pflicht, die Reise zu stornieren oder eine Umbuchung anzubieten. Individualreisende müssen in die einzelnen Verträge der Fluggesellschaften und Hotels nachlesen, welche Stornierungs- und Umbuchungsmöglichkeiten es gibt.

Hier könnt ihr das Infektionsgeschehen in eurem Urlaubsland checken

Muss ich in Quarantäne, wenn ich aus einem Delta-Varianten-Gebiet komme?

Länder, in denen die Delta-Variante unter anderem stärker als in Deutschland verbreitet ist, werden als Virusvariantengebiet eingestuft. Das RKI aktualisiert regelmäßig die Liste der Virusvarianten-, Hochinzidenz- und Risikogebieten.

Sobald ein Land als Virusvariantengebiet gilt, müssen sich Rückreisende in eine 14-tägige Quarantäne begeben. Diese Quarantäne gilt auch für genesene oder geimpfte Personen und kann nicht durch einen Corona-Test verkürzt werden.

Was, wenn mein Urlaubsziel nicht von der Delta-Variante betroffen ist?

Auch hier lohnt sich der Blick auf die Liste des Robert-Koch-Instituts. Es gibt nämlich noch Regeln für die Reise in ein Risiko- oder Hochinzidenzgebiet. Was ihr während eures Urlaubs in einem beliebten EU-Reiseziel wie Spanien oder Griechenland beachten müsst, haben wir hier zusammengefasst.

Welchen Test brauche ich bei der Einreise nach Deutschland?

Wusstest ihr, dass ihr für jeden Rückflug nach Deutschland einen negativen PCR-Test vorweisen müsst? Auch wenn ihr aus einem Nicht-Risikogebiet zurückreist. Welche Regeln beispielsweise für die Einreise mit dem Auto gelten, könnt ihr hier nachlesen.

Wie gefährlich ist die Delta-Variante?

Von Woche zu Woche steigt der Anteil der Delta-Variante bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Müssen wir uns jetzt Sorgen machen und uns auf eine vierte Welle einstellen? Wir haben mit dem Virologen Mirko Trilling von der Uniklinik Essen darüber gesprochen.

Die Delta-Variante in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg wurden 131 COVID-19-Fälle mit der Delta-Variante für die Meldewoche (MW) 25 bestätigt. Damit sind 32 Prozent der Neuinfektionen auf die Delta-Mutation zurückzuführen.

Die Delta-Variante in Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz ist mit 46 Prozent Neuinfektionen aufgrund der Delta-Variante zwar anteilig stärker betroffen, allerdings sind das in absoluten Zahlen 46 Neuinfektionen mit der Delta-Mutation, die in MW 25 nachgewiesen worden sind.

Das könnt ihr gegen die schnelle Verbreitung der Delta-Variante tun