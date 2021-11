Was bedeutet Impfstopp von Astrazeneca in Rheinland-Pfalz?

In Rheinland-Pfalz sollen ab Dienstag (17. März) alle Termine in den Impfzentren wie geplant stattfinden. Jeder der bis jetzt einen Astrazeneca-Termin bekommen habe, werde an diesem Termin auch geimpft – allerdings dann mit einem anderen Impfstoff, so das Gesundheitsministerium.

Neue Impftermine sollen zunächst nur an Menschen der Prioritätsgruppe eins vergeben werden. Alle, die sich für eine Impfung registriert haben, aber noch keinen Termin erhalten haben, müssen laut Ministerium jetzt voraussichtlich länger warten. Betroffen sind beispielsweise Menschen über 70, chronisch Kranke oder Kontaktpersonen von Schwangeren.Was der Impfstopp für die Zweitimpfungen bedeutet, ist noch unklar.