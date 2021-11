auf Facebook teilen

Der Astrazeneca-Stopp in Deutschland ist Geschichte: In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz wird das Mittel wieder gespritzt. Forscher aus Greifswald wollen die Ursache für die Thrombosen entdeckt haben – und was man dagegen tun kann.