Der Deutsche Ethikrat spricht sich gegen Lockerungen der Corona-Beschränkungen für diejenigen aus, die sich gegen Corona impfen lassen. Die Begründung leuchtet ein.

Sollen Menschen, die sich gegen Corona impfen lassen, Ausnahmen von den Corona-Beschränkungen bekommen? Der Deutsche Ethikrat sagt ganz klar nein. Allerdings könne es in bestimmten Bereichen Gründe dafür geben, dass für Geimpfte andere Regeln gelten – zum Beispiel in der Privatwirtschaft und kurzfristig in stationären Einrichtungen für Pflegebedürftige und Behinderte.

Auswirkungen der Impfung noch nicht klar genug

Der Ethikrat argumentiert, dass sich die Rücknahme der Beschränkungen für Geimpfte schon deshalb verbiete, weil noch nicht klar ist, ob Geimpfte das Virus nicht doch weiterverbreiten können.

Sollte aber wissenschaftlich geklärt sein, dass Menschen mit einer Corona-Impfung nicht mehr ansteckend sind, dann sei es denkbar, dass diese Gruppe eher mehr Freiheiten bekommen könnten, als Menschen ohne Impfung, die weiter ansteckend sein können.

Wichtig dabei sei, dass mehr Freiheiten für Geimpfte nicht zu Ungerechtigkeiten führe. Zum Beispiel weil noch nicht alle Menschen ein Impfangebot erhalten haben. Die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten, könne Geimpften weiterhin genauso zugemutet werden wie nicht Geimpften.

Ethikrat empfiehlt auch Ausnahmen

Bewohnerinnen und Bewohner von Pflegeheimen, Behinderteneinrichtungen oder Hospiz-Patienten sollen aber nach den Vorstellungen des Ethikrates doch eine Ausnahme bilden. Die Ausgangsverbote oder Besuchs- und Kontakteinschränkungen sollten für die Menschen in den Einrichtungen aufgehoben werden, sobald sie geimpft sind. Angesichts der Belastungen, die sie im Verlauf der Pandemie erlebt hätten, könne das ethisch gerechtfertigt werden.

Ethikrat beschäftigt sich auch mit „Tickets für Geimpfte“

Das Ethik-Gremium hat sich auch mit der Frage befasst, ob private Anbieter ihre Waren oder Dienstleistungen nur geimpften Personen zugänglich machen dürfen. Das hatten einzelne Unternehmen schon angekündigt. Erst am Mittwoch hatte das Veranstaltungs-Konzern Eventim den Vorschlag ins Spiel gebracht, Tickets für Veranstaltungen nur an Geimpfte zu verkaufen.

Der Ethikrat sagt, grundsätzlich gelte die Vertragsfreiheit, die es Unternehmen und Privatpersonen freistelle, mit wem sie einen Vertrag schließe. Handele es sich aber um Waren oder Dienstleitungen, die grundlegend seien für die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, könne die Vertragsfreiheit eingeschränkt werden – nicht Geimpfte dürften also von einer Grundversorgung nicht ausgeschlossen werden.