So schützt die FFP2-Maske dich gegen das Coronavirus

FFP2-Masken sind in Bayern jetzt schon Pflicht – sowohl beim Einkaufen als auch in Bussen und Bahnen. Sollte so eine Pflicht für ganz Deutschland kommen, musst du einiges beachten.