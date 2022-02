Freizeitparks in Baden-Württemberg dürfen wieder öffnen. Mit dem Modellprojekt in Rust habe man gute Erfahrungen gemacht, heißt es vom Sozialministerium. Jetzt können andere Parks nachziehen.

Nach der monatelangen Corona-Pause dürfen in Baden-Württemberg ab Dienstag wieder alle Freizeitparks öffnen. Das Sozialministerium hat nach der Auswertung eines zweiwöchigen Modellprojekts im Europa-Park in Rust (Ortenaukreis) entschieden, dass jetzt auch die anderen Parks im Land öffnen dürfen. Ein weiterer Grund seien die sinkenden Corona-Inzidenzzahlen.

Voraussetzung ist, dass die Besucher der Freizeitparks geimpft, genesen oder getestet sind.

Neue Corona-Verordnung in Baden-Württemberg – es gibt wieder mehr Freiheiten

Modellprojekt Europa-Park Rust hat Probleme aufgedeckt

Den aktuellen Öffnungen vorausgegangen war ein Modellprojekt im Europa-Park Rust. Auf der Grundlage eines Hygiene- und Testkonzepts durfte der Freizeitpark schon ab 21. Mai für eine begrenzten Anzahl von Besuchern öffnen.

Im Europapark sei in der Folge kein nennenswertes Infektionsgeschehen aufgefallen, so das Sozialministerium. Das Konzept habe funktioniert. Eine große Herausforderung seien die Wartebereiche mit ihren Menschenansammlungen. Um hier zu entzerren und für kürzere Wartezeiten zu sorgen, solle in Zukunft die Desinfektion der Fahrgeschäfte entfallen. Stattdessen sollen sich Besucher ihre Hände desinfizieren. Außerdem werde an kritischen Stellen verstärkt Sicherheitspersonal eingesetzt.