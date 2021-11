Nach einem Corona-Fall sind gleich fünf Fußball-Nationalspieler in Quarantäne. Das Training ist abgesagt, das Spiel gegen Liechtenstein übermorgen soll aber stattfinden.

Corona-Schock im DFB-Team: Niklas Süle vom FC Bayern München ist nach der Ankunft in Wolfsburg am Montag positiv auf das Virus getestet worden. Laut DFB muss er wie vier seiner Teamkollegen im DFB -Quartier in Quarantäne. Süle sei lauf DFB vollständig geimpft und aktuell symptomfrei.

Die vier anderen Spieler, die zwar negativ getestet wurden aber trotzdem in Quarantäne müssen, weil sie als Kontaktpersonen der Kategorie 1 eingestuft wurden, sind Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala und Karim Adeyemi.

Während Süle und Co. die Koffer packten und in die Quarantäne nach Hause abreisten, nominierte Flick als erste Sofortmaßnahme die Wolfsburger Maximilian Arnold und Ridle Baku und Kevin Volland von AS Monaco nach.

Dienstags-Training abgesagt, Länderspiel soll stattfinden

Der Verband sagte das am Dienstagvormittag geplante Teamtraining ab, stattdessen wurde eine individuelle Einheit im Hotel angesetzt - mit sechs Stunden Verspätung. Das vorletzte WM-Qualifikationsspiel übermorgen (20:45 Uhr/RTL) in Wolfsburg gegen Liechtenstein ist aktuell nicht in Gefahr.

„ Alle weiteren Spieler der Nationalmannschaft, die wie das Trainerteam und das gesamte Team hinter dem Team sämtlich negativ getestet wurden, bereiten sich wie geplant auf die beiden WM-Qualifikationsspiele vor “, teilte der DFB mit.

Corona-Fall beschäftigt Bierhoff

„ Diese Nachricht ist so kurz vor den abschließenden beiden Spielen in der WM-Qualifikation sehr bitter – für das Trainerteam wie für die gesamte Mannschaft “, sagte DFB -Direktor Oliver Bierhoff: „ Aber die Gesundheit geht selbstverständlich vor. Ich wünsche dem positiv getesteten Spieler schnelle Genesung und dass er weiterhin symptomfrei bleibt. “