Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie treffen die Gastronomie besonders hart. Es gibt aber auch einen Gewinner der Krise: Der Onlinedienst Lieferando.

Immer wieder heißt es: Wer im Moment der Gastronomie etwas Gutes tun will, der bestellt sein Essen. Bestellen – das machen viele über den Anbieter Lieferando. Der zeigt über eine Postleitzahl-Eingabe an, welche Restaurants in der Nähe sind und liefern. Damit ist der Dienst sehr benutzerfreundlich – und entsprechend erfolgreich.

Lieferando: Monopolstellung in Deutschland

Das Unternehmen hat in Deutschland quasi eine Monopolstellung – weil es zumindest keine bundesweite Alternative mehr gibt. Aber: Wenn wir dort bestellen, kann das auch Nachteile für die Gastronomen haben – denn Lieferando will für seine Dienstleistung Geld: Bei jeder Bestellung gehen 13 Prozent Provision an den Onlineanbieter. Wer zusätzlich auch ausliefern lässt, zahlt sogar 30 Prozent. Das Unternehmen erklärt auf Anfrage von SWR3, dass diese 30 Prozent weder die Fahrerkosten, noch die Gesamtkosten des Services decken würde:

Der Service ermöglicht Restaurants ohne eigene Lieferlogistik ein Liefergeschäft und erweitert das Angebot für Konsumenten. Mit ihrer Provision tragen die Restaurants dazu bei, faire Löhne an die ausnahmslos festangestellten Fahrer zu zahlen.



Lieferando

Gastronom: Lieferando bringt kleinere Läden in Schwierigkeiten

Ein Gastronom aus Mainz sieht das Angebot von Lieferando mit „einem lachenden und einem weinenden Auge.“ Er erzählt SWR3, dass er wegen den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie jetzt anbietet, sein Essen auch zu liefern. Das macht er auf seiner eigenen Seite und bei Lieferando. Er sagt, dass er dadurch profitiert und mehr Kunden generieren konnte – unter anderem, weil der Onlineanbieter viel mehr Menschen erreicht.

Lieferando hat in der Corona-Krise offenbar eine entscheidende Rolle für die Gastronomie eingenommen. Wer in der Webanzeige auf der Seite weiter oben stehen will, der muss oft noch tiefer in die Tasche greifen:

Die Präsenz auf unserem Marktplatz ist für Gastronomen grundsätzlich kostenfrei. Wir bieten ihnen jedoch die Möglichkeit, ihr Angebot prominenter zu platzieren, für eine Gebühr von bis zu 1.80 EUR pro Bestellung. Lieferando

Der Mainzer Gastronom sieht dadurch vor allem für die kleineren, inhabergeführten Läden Schwierigkeiten:

Wenn die selbst in Online und Social Media nicht so fit sind, oder keine eigene Webseite haben, die eine Bestellmöglichkeit anbietet, dann haben die ja keine große, andere Wahl. Die können Flyer verteilen gehen in der Umgebung. Aber damit bekommst du deine Miete und deine Pacht nicht bezahlt.

Das bestätigt auch Gereon Haumann, Geschäftsführer von Dehoga Rheinland-Pfalz, im Gespräch mit SWR3: All diese zusätzlichen Kosten durch den Online-Riesen können für kleine Betriebe in der Krise ziemlich heftig sein.

Rabatte im November-Lockdown

Von Lieferando gibt es für die Restaurants im Moment übrigens Rabatte. Manche Kosten fallen zeitweise sogar komplett weg – das gelte besonders für Unternehmen, die neu in das Liefergeschäft einsteigen würden.