Experiment: Corona-Schnelltest selbst machenSchnelltests an Weihnachten? Viele Deutsche haben sie sich besorgt. Nach einer geeigneten Schulung dürfen diese ohne Arzt durchgeführt werden (Quelle: Bundesgesundheitsministerium). Ob das überhaupt geht, zeigt unser Experiment. Dass Selbstabstriche eine "verlässliche Alternative" zum Profiabstrich sind, ergab eine Studie der Charité und der Unis Berlin und Heidelberg, die im Dezember veröffentlicht wurde, falsch-negative Ergebnisse waren bei den Laien selten. Erste Virologen befürworten Selbsttests für alle. Besonders Lehrer und Bedienstete in Schulen dürfen derzeit ohne medizinisches Personal nach Schulungen Schnelltests machen. Und alle anderen? Der Schnelltest kann zwar nicht ohne weiteres in der Apotheke gekauft werden. Verboten ist das Selbermachen des Corona-Schnelltests ohne Arzt aber nicht, denn die Rechtslage dazu ist nach heutigem Stand wachsweich.Posted by SWR3 on Wednesday, December 23, 2020