Günther Jauch hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Eigentlich sollte er nächste Woche als „Impfluencer“ der Bundesregierung Werbung für die Corona-Impfung machen.

Der Sender RTL teilte mit, dass Jauch zum ersten Mal seit 31 Jahren krankheitsbedingt ausfalle. Eigentlich hätte er am Samstag unter anderem zusammen mit Thomas Gottschalk eine Sendung moderieren sollen.

In der nächsten Sendung will der 64-Jährige allerdings wieder am Start sein: „Ich bin zuversichtlich, dass ich bei der Sendung am 17. April wieder dabei bin“, wird der Moderator zitiert. Wie es Jauch geht, wurde nicht mitgeteilt.

Jauch sollte „Impfluencer“ werden

Eigentlich sollte Jauch ab nächster Woche für die Corona-Schutzimpfung werben – als sogenannter Impfluencer. Damit wäre er Teil einer Kampagne der Bundesregierung für die Corona-Schutzimpfung geworden. Unter dem Motto „Ärmel hoch“ nennen Bürgerinnen und Bürger – aber eben auch Prominente – ihre Gründe, warum sie sich impfen lassen.

Ob es nun bei Jauchs Beitrag zur Kampagne bleibt, ist unklar. Das Bundesgesundheitsministerium hat noch keine Angaben dazu gemacht.