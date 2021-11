Auch im hessischen Hanau sterben immer mehr Menschen an oder mit dem Coronavirus. Jetzt musste die Stadt erstmals auf einen Kühlcontainer ausweichen, um die Toten unterzubringen.

Die hessische Stadt Hanau ist angesichts einer steigenden Zahl an Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus beim Umgang mit den Verstorbenen unter Druck geraten: Auch ein Kühlcontainer ist dabei nun im Einsatz.

Corona-Tote: Über 90 Plätze vorhanden – und belegt

Neben den Plätzen für Tote in den beiden Hanauer Krankenhäusern sind auch die entsprechenden Kapazitäten der Trauerhallen an den insgesamt sechs Friedhöfen der Stadt ausgeschöpft, wie ein Sprecher der Stadt am Donnerstag sagte. Insgesamt gebe es an den Friedhöfen 68 solcher Plätze, weitere 24 seien es in den beiden Kliniken.

Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) twitterte dazu:

Wir sind gezwungen, erstmals den Kühlcontainer für Corona-Tote in Betrieb zu nehmen, weil die Hanauer Kliniken überlastet sind. Es ist tieftraurig, dass wir in dieser furchtbaren Situation sind, aber es ist gut, dass wir schon sehr früh dafür Vorsorge getroffen haben.

Stadt Hanau: Corona-Situation zwingt zur Benutzung eines Kühlcontainers

Am Mittwochabend hatte die Stadt bekanntgegeben, dass wegen der Situation nun erstmals der auf dem Hauptfriedhof stehende Kühlcontainer genutzt werden müsse. Hier sollten zunächst zwei Gestorbene untergebracht werden. Insgesamt habe der Container 25 Kühlplätze, sagte der Sprecher. Er war bereits im April dieses Jahres aufgestellt, aber bislang nicht genutzt worden.

In und um #Hanau sterben so viele Menschen an #Corona, dass jetzt erstmals der Kühlcontainer für Leichen in Betrieb geht. In den Kliniken ist kein Platz mehr für sie. https://t.co/fkYaj0PfEF

Kaminsky hatte zuvor erklärt, der für die Friedhöfe zuständige Eigenbetrieb Hanau Infrastruktur Service habe zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr „entsprechend vorausschauend agiert und uns diese zusätzliche Kapazität gesichert“. Seit April 2020 sei der Kühlcontainer gemietet.