Die Hausärzte in Deutschland sollen „spätestens ab 19. April“ auch Corona-Impfungen vornehmen. Warum erst dann, fragt Verbandschef Weigeldt? Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung erwartet sogar einen noch späteren Einsatzbeginn.

Der Start der Corona-Massenimpfungen in Deutschlands Arztpraxen kann sich bis Mitte April verzögern. Das Ziel sei es, frühestmöglich, jedoch spätestens in der Woche vom 19. April damit zu beginnen. Das beschlossen die Gesundheitsminister von Bund und Ländern am Mittwoch nach dreistündigen Video-Beratungen als Empfehlung an die Regierungschefs von Bund und Ländern. Zusätzlich können einzelne Länder auch ein „Opt-out“ erklären und im April noch nicht routinemäßig in den Arztpraxen impfen.

Merkel und Länderchefs sollen bald über Impf-Vorschläge entscheiden

Über den Start von Corona-Impfungen in Arztpraxen sollen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder dann „zeitnah“ entscheiden. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin an. Das bedeutet vermutlich noch vor der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 22. März.

„Das Volk im Lockdown gehalten“

Das regt nicht nur viele auf, die dringend auf eine Impfung warten. Auch der Chef des Hausärzteverbands, Ulrich Weigeldt, kritisiert die Verzögerung beim Start der Corona-Impfungen in den Hausarztpraxen: „ Wir sind nicht nur bereit, wir scharren schon seit Wochen ungeduldig mit den Hufen “, sagte Weigeldt dem Deutschlandfunk am Donnerstag.

Er könne nicht nachvollziehen, dass „ man das Volk sozusagen im Lockdown hält “, statt es zu impfen. Die Impfzentren seien am Anfang sicher notwendig gewesen. In den Praxen könne aber schneller und besser geimpft werden. Experten rechnen damit, dass sich zehn bis 15 Prozent der Arztpraxen am Impfen beteiligen werden.

Ärzte: Wissen am besten, wer wann gegen Corona geimpft werden sollte

Weigeldt forderte auch eine Abkehr von der strengen Impfreihenfolge. Das hatte auch am Mittwoch Ärztepräsident Klaus Reinhardt verlangt. So sollten die Ärzte künftig selbst über die Impfreihenfolge ihrer Patienten entscheiden dürfen, sobald ausreichend Impfstoff für alle vorhanden sei.

„ Sie wissen am besten, welche ihrer Patienten besonders gefährdet sind “, sagte der Präsident der Bundesärztekammer der Düsseldorfer "Rheinischen Post" vom Mittwoch.

Impfungen durch Hausärzte erst im Mai?

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen, sieht die Haus- und Fachärzte nicht einmal – wie von der Bundesregierung geplant – im April mit den Corona-Impfungen starten: Auf die Impfressourcen könne „ wohl erst im Mai in Arztpraxen zurückgegriffen werden “, sagte Gassen am Donnerstag im ZDF-"Morgenmagazin". Es fehle an Impfstoff. Außerdem habe die Regierung entschieden, vorerst die Menschen prioritär weiter in Impfzentren zu immunisieren.

Zahnärzte willen auch Impfungen anbieten

Derweil bieten auch die Zahnärzte Hilfe an: „ Das Angebot gilt weiterhin “, sagte der Vorsitzende der Kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung (KZBV), Wolfgang Eßer, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Als approbierte Ärzte seien Zahnärzte grundsätzlich dazu befähigt, Impfungen durchzuführen.

Hier findest du die Hospitalisierungsrate für dein Bundesland

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach dämpft Erwartung an ein höheres Impf-Tempo im April. Seine Begründung: „ Es ist richtig, die Hausärzte in die Impfstrategie einzubinden, auch wenn sich dadurch das Impftempo wegen des Mangels an Dosen bis Ende April noch nicht wesentlich erhöhen lässt “, so Lauterbach zur Rheinischen Post. Auch Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte im Vorfeld der Beratungen vor zu hohen Erwartungen gewarnt.

Bürokratie für Hausärzte soll sich in Grenzen halten

Schon Anfang der Woche hatte es geheißen, der Impfstoff solle – wie auch in den Impfzentren – über Großhandel und Apotheken in die Praxen kommen. Der bürokratische Aufwand für die Praxen soll dabei so gering wie möglich bleiben.

Wer in einem Impfzentrum einen Termin hat, muss ich keine Sorgen machen, dass der zugunsten der Hausärzte gestrichen wird. Die Impfzentren sollen vorerst weiter bestehen, die Termine dort auch weiter vergeben werden.

Erste Baden-Württemberger schon von Hausärzten geimpft

In Baden-Württemberg wurden schon vor dem offiziellen Impfstart in den Hausarztpraxen Menschen von ihren Ärzten gegen das Coronavirus geimpft. Insgesamt machen 40 Hausartpraxen bei einem Pilotprojekt mit.

Ein Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg sagte, das Projekt sei auf sechs Wochen angelegt. Damit sollen Fragen zur Logistik und dem Ablauf der Impfungen in den Praxen geklärt werden. Und damit dann der Übergang zu den regulären Impfungen einfacher gemacht werden.

Ärzte impfen vorerst nur über 80-Jährige

Die Hausärzte impfen während dieser sechs Wochen allerdings nur Patienten, die über 80 Jahre alt sind. Ärzte aus fast allen Stadt- und Landkreisen nehmen an dem Testlauf teil.

Bis vergangenen Sonntag wurden laut Bundesgesundheitsministerium in Deutschland schon 2,5 Millionen Menschen vollständig geimpft. Das sind drei Prozent der Bevölkerung. 5,2 Millionen Menschen haben mindestens eine Impfdosis bekommen.