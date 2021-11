Im Einkaufszentrum, am Sportplatz, im Club – eine Woche kann sich jeder und jede bei der Aktion #HierWirdGeimpft spontan im Südwesten impfen lassen. Ohne Anmeldung oder Termin. Wir sagen euch, wo.

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie soll ab diesem Montag eine bundesweite Impfaktionswoche neue Fortschritte bringen. Jeder Bürger und jede Bürgerin kann sich dann an zahlreichen Stellen mit dem Motto #HierWirdGeimpft ohne Termin und kostenfrei gegen Corona impfen lassen. Zum Beispiel im Einkaufszentrum, vor dem Club, in der Bibliothek, am Sportplatz oder in der Moschee. Daneben bleiben die dauerhaften Möglichkeiten etwa in den Impfzentren.

Die direkten Impfangebote im Rahmen der Aktionswoche sollen dazu beitragen, eine vierte Welle der Pandemie im Winter noch zu verhindern und die ins Stocken geratene Impfkampagne wieder in Gang bringen.

Hier könnt ihr euch in Baden-Württemberg spontan impfen lassen

Für Baden-Württemberg gibt es die zentrale Webseite dranbleiben-bw mit allen Impfaktionen. Es gibt sowohl eine Kartenansicht als auch eine tabellarische Übersicht.

Beim Jazzopen am Schlossplatz in Stuttgart ist außerdem am Montagnachmittag ein Impfbus vor Ort. Auch in verschiedenen Stuttgarter Clubs werden Impfungen unter #willkommenimclub angeboten, zum Beispiel am Donnerstag in der Schräglage oder am Freitag im White Noise.

Diese spontanen Impfaktionen gibt es in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz sind es vor allem die sechs mobilen Impfbus-Teams der Landesregierung, die unterwegs sind. In Zusammenarbeit mit dem Roten Kreuz wird dort täglich an verschiedenen Orten im Land spontan geimpft. Den aktuellen Wochenplan, wann die Busse wo sind, gibt es hier:

Hier sind die Impfbusse in Rheinland-Pfalz in dieser Woche unterwegs

Auch in den kommenden Tagen ist der Impfus rund um Kaiserslautern im Einsatz. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Frank Rumpenhorst

Bis zum 30. September sind außerdem noch die Impfzentren geöffnet, bei denen ihr euch ebenfalls spontan und ohne Termin impfen lassen könnt. Manche Impfzentren schließen allerdings schon früher.

Brauche ich einen Termin für die Impfung?

Nein, die Impfaktionen im Rahmen von #HierWirdGeimpft sind spontan und kostenlos. Seit dem 7. Juni 2021 können außerdem alle erwachsenen Personen unabhängig von Alter, Vorerkrankungen und Beruf ohne weitere Voraussetzungen einen Impftermin in einem Impfzentrum vereinbaren oder zur Impfung auch ohne vorherige Terminvereinbarung vorbeikommen.

Was muss ich zur Impfung mitbringen

Zu den spontanen Impfaktionen solltet ihr folgende Dinge mitbringen:

Personalausweis

Versichertenkarte

Impfpass

