Sollen Kinder und Jugendliche bald gegen das Coronavirus geimpft werden? Über diese Frage gab es Streit vor dem Impfgipfel von Bund und Ländern.

Die EMA hat am Freitag grünes Licht gegeben für die Freigabe des Biontech/Pfizer-Impfstoffs. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hielt sich vorerst mit einer Impfempfehlung zurück – zum Unmut einiger Politiker, die vor dem Impfgipfel am Donnerstag in Berlin Stellung nahmen.

Weil ist von Zurückhaltung der Stiko „irritiert“

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) kritisierte die Stiko in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es irritiere ihn und auch viele andere Menschen, dass die Ständige Impfkommission plötzlich den Sinn einer flächendeckenden Impfung von Schülerinnen und Schülern grundsätzlich in Frage stelle.

Kinder und Jugendliche könnten sich infizieren und das Virus weitergeben, sagte Weil, deshalb müssten sie ein Impfangebot bekommen, sofern eine Zulassung vorliege.

Rheinland-Pfalz will Stiko-Entscheidung abwarten

Rheinland-Pfalz will seine Entscheidung, ob und wann Kinder und Jugendliche geimpft werden können, von der Empfehlung der Stiko abhängig machen. „Wir sind vorbereitet“ , sagte Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) der Deutschen Presse-Agentur. „Wir könnten direkt loslegen: in den Impfzentren und bei den Kinderärzten.“

Baden-Württemberg fordert auch Impf-Perspektiven für Studierende

Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) fordert außerdem Perspektiven für Studierende. „Beim Impfgipfel heute mit Kanzlerin Merkel muss nicht nur über die Schüler, sondern auch über die Studierenden geredet werden“ , sagte Bauer der Rhein-Neckar-Zeitung. „Die Studierenden haben bewiesen, dass sie Solidarität können. Jetzt aber ist die Zeit gekommen, die wachsenden Spielräume zu nutzen. Die jungen Leute müssen Perspektiven haben.“

Grünen-Politiker: Risikogruppen vor den Kindern impfen

Die Grünen kritisierten den Kurs der Bundesregierung. Viele Menschen aus den Prioritätsgruppen eins, zwei und drei seien noch nicht geimpft, sagte der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen im ARD-Morgenmagazin. Diese Personengruppen müssten zuerst mit Impfstoff versorgt werden, bevor eine Impfung von Schülerinnen und Schülern in Erwägung gezogen werde.

Impfpriorisierung wird am 7. Juni aufgehoben

Corona-Impfung für Kinder und Jugendliche? Das sagen Kritiker

Auch für den Fall einer EMA-Zulassung wollte die Stiko selbst über eine mögliche Impfempfehlung entscheiden. Ihr Mitglied Rüdiger von Kries erwartet derzeit nicht, dass es eine allgemeine Impfempfehlung für alle Kinder geben werde. Momentan wisse man kaum etwas über die Nebenwirkungen von Corona-Impfungen bei Kindern, so von Kries.