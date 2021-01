Nach den Lieferengpässen macht der Impfstoffhersteller Astrazeneca jetzt mit einem anderen Thema Schlagzeilen: Es geht um die Wirksamkeit des Vakzins.

Noch diese Woche soll der Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers Astrazeneca für die EU zugelassen werden. Nach Medienberichten erwartet die Bundesregierung jedoch, dass der Impfstoff nur für Menschen unter 65 Jahren eingesetzt werden kann.

Zweifel an Wirksamkeit bei Senioren

Der Grund für die mögliche Nicht-Zulassung für Senioren soll eine niedrige Wirksamkeit in dieser Altersgruppe sein. Das schreibt unter anderem die Bild-Zeitung unter Berufung auf interne Gespräche zwischen der Bundesregierung und den Bundesländern. Das Handelsblatt berichtete unter Berufung auf Koalitionskreise, bei dem Vakzin werde nur mit einer Wirksamkeit von acht Prozent bei den über 65-Jährigen gerechnet.

Astrazeneca weist Vorwürfe zur Wirksamkeit zurück

Astrazeneca hat die Berichte zurückgewiesen und als „völlig unkorrekt“ bezeichnet. Das Unternehmen verwies darauf, dass die Notfallzulassung der britischen Aufsichtsbehörde für Arzneimittel ältere Menschen mit einschließe.

Eine Studie habe gezeigt, dass der Impfstoff auch bei Senioren eine starke Immunantwort auslöse, hieß es. Eine Astrazeneca-Sprecherin erklärte, dass demnach ältere Menschen nach der zweiten Impfdosis zu 100 Prozent Antikörper gegen das Coronavirus entwickelt hätten. Allerdings heißt es in einer weiteren Studie, dass es wegen geringer Fallzahlen noch zu wenig Daten zur Wirksamkeit bei älteren Menschen gebe.

Welche Auswirkungen hat das auf die Impfreihenfolge?

In den Astrazeneca-Impfstoff werden große Hoffnungen gesetzt. Anders als die bisher zugelassenen Vakzine von Biontech/Pfizer und Moderna muss er nicht so stark gekühlt werden und lässt sich deshalb einfacher handhaben. Nach Informationen der Bild hatten Bund und Länder deshalb geplant, den Astrazeneca-Impfstoff für ältere Menschen einzusetzen, die zu Hause leben und aus Alters- oder Krankheitsgründen die Impfzentren nicht aufsuchen können.

Sollte der Astrazaneca-Impfstoff nun nicht für ältere Menschen eingesetzt werden können, müssten die Planungen der Impfreihenfolge wohl überprüft werden. Berichten zufolge sei im Gespräch, Menschen ab 65 Jahren nun vorrangig mit dem Moderna-Wirkstoff zu impfen – der würde dann aber an anderen Stellen fehlen. Im schlimmsten Fall, so schreibt das Handelsblatt, ließe sich womöglich das Versprechen, jedem im Sommer ein Impfangebot machen zu können, nicht halten.

Spahn: Nicht an Spekulationen beteiligen

Trotz aller Berichte möchte sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) nicht an Spekulationen beteiligen. Im ARD/ZDF-Morgenmagazin sagte er, er wolle warten, bis die Daten aus den Studien ausgewertet worden seien. Man werde auf Basis der wissenschaftlichen Erkenntnisse nächste Woche entscheiden, „welche Altersgruppen zuerst mit diesem Impfstoff geimpft werden“.

Ältere Menschen werden in Deutschland wie auch in Großbritannien und anderen Ländern mit Priorität geimpft, weil sie ein besonders großes Risiko für schwere Verläufe bei Covid-19 haben. Deshalb ist es wichtig, dass ein Impfstoff gerade auch Senioren gut schützt.

Nachrichten 26.1.2021 Jens Spahn: „Geht nicht um EU first, sondern um fair share“ Dauer 0:44 min

Noch mehr Kritik an Astrazeneca: Krisentreffen mit der EU

Abgesehen von der Wirksamkeits-Debatte steht Astrazeneca in der EU bereits in der Kritik, weil das Unternehmen kürzlich angekündigt hatte, weniger Dosen als geplant an die Europäische Union liefern zu können. Statt 80 Millionen Impfstoffdosen sollen bis Ende März nur 31 Millionen bereitgestellt werden. Als Grund nannte die Firma Probleme in einer Produktionsstätte. Es steht allerdings der Vorwurf im Raum, dass das Unternehmen den von der EU mitfinanzierten Impfstoff an andere Länder geliefert haben könnte.

Wir wollen genau wissen, welche Dosen von Astrazeneca bisher wo produziert wurden und ob und an wen sie geliefert wurden. EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides

Ein Krisentreffen von EU-Kommission, den EU-Staaten sowie Astrazeneca brachte am Montag keine Lösung. EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides nannte die Lieferverzögerung anschließend „nicht akzeptabel“. Die EU habe „Entwicklung und Produktion des Impfstoffes vorfinanziert“ und verlange nun dafür die Gegenleistung. Bis zum kommenden Freitag muss der Pharma-Konzern nun offenlegen, wie es zur Reduzierung der Impfdosen kommen konnte.