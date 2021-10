In Deutschland sind Ende Oktober etwa 55 Millionen Menschen geimpft. Warum kämpfen wir trotzdem weiterhin mit der Corona-Pandemie? Sollten sich Geimpfte überhaupt an strengere Regeln halten müssen – sind sie nach einer Impfung noch ansteckend?

Die Corona-Pandemie hat Deutschland wieder mehr im Griff – in Baden-Württemberg sind so viele Intensivbetten belegt, dass es bald eine Warnstufe mit schärferen Regeln gelten könnte. Die greift, wenn an zwei Werktagen in Folge 250 Intensivbetten oder mehr belegt sind. Auch in Rheinland-Pfalz steigen die Corona-Zahlen wieder – allerdings ist das Bundesland noch weit genug von strengeren Regeln entfernt.

Corona: Wie ansteckend sind Geimpfte?

Laut Robert-Koch-Institut ist aktuell noch nicht klar, wie ansteckend Geimpfte noch sind. Klar ist dagegen: Das Risiko von Geimpften das Coronavirus auf andere zu übertragen ist deutlich geringer als bei Nicht-Geimpften.

Es muss jedoch davon ausgegangen werden, dass einige Menschen nach Kontakt mit SARS-CoV-2 trotz Impfung PCR-positiv werden und dabei auch infektiöse Viren ausscheiden. Dabei können diese Menschen entweder Symptome einer Erkrankung (die zumeist eher milde verläuft) oder überhaupt keine Symptome entwickeln. [...] Aus Public-Health-Sicht erscheint durch die Impfung das Risiko einer Virusübertragung in dem Maß reduziert, dass Geimpfte zur Weiterverbreitung des Virus nur noch wenig beitragen.

Delta-Variante: Geimpfte könnten andere anstecken

Geimpfte könnten also trotzdem noch andere Menschen anstecken. Verschiedene Studien zeigen aber auch: Es gibt Hinweise darauf, dass Geimpfte nicht so lange infektiös sind. Das Ausmaß einer Virusübertragung auf andere ist dabei möglicherweise auch von der Virusvariante abhängig. In der Regel trugen infizierte Geimpfte mit der Alpha-Variante keine hohe Viruslast in sich – bei der Delta-Variante des Coronavirus scheint das anders zu sein. Was das genau für Ansteckung bedeutet, wird weiter untersucht. Eine hohe Viruslast weist aber auf ein erhöhtes Übertragungsrisiko hin. Die SWR-Wissenschaftsredaktion fasst den Stand der Wissenschaft so zusammen:

Jetzt deuten aber immer mehr Untersuchungen darauf hin, dass infizierte Geimpfte [bei der Delta-Variante] ähnlich hohe Viruslasten in sich tragen wie ungeimpfte Infizierte – oder dass sie das zumindest grundsätzlich können. Zu diesem Schluss kommen beispielsweise eine Untersuchung der US-amerikanischen Seuchenschutzbehörde CDC und ein Bericht aus Großbritannien. Aber auch sogenannte Pre-Prints, also noch nicht gegen-geprüfte Studien, scheinen das zu bestätigen.

Die Impfung vermindert auch das Risiko, sich selbst mit dem Coronavirus zu infizieren. Geimpfte haben im Fall einer Infektion zudem einen deutlich weniger schweren Krankheitsverlauf haben. Das RKI empfiehlt, dass auch nach einer Impfung Schutzmaßnahmen wie Masken, Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.