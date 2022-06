Immer mehr Corona-Geimpfte, die noch keinen Booster haben, bekommen derzeit die Warnung, dass ihre Impfzertifikate ablaufen. Vor allem für Urlaubsreisen braucht man aber eine Aktualisierung.

Nochmal: Wer geboostert, also drei mal geimpft ist, muss hier gar nicht weiterlesen. Sein Zertifikat gilt vorerst ohne zeitliches Limit. Manche Menschen aber, die nur ein oder zwei Impfungen haben, bekommen möglicherweise bald einen Hinweis von ihrer App.

Grund dafür ist, dass die letzte Corona-Impfung dann knapp ein Jahr her ist – dann läuft automatisch die Gültigkeit ihrer Zertifikate ab. Die Benachrichtigung schickt die App 28 Tage vor Ablauf. Tut man nichts, kann es Schwierigkeiten geben, wenn man beispielsweise in ein anderes Land fährt.

Aber: Der Ablauf ist nur technisch und lässt sich leicht umkehren. Neu impfen lassen muss man sich dafür natürlich nicht! SWR3-Redakteur Stefan Troendle erklärt, was zu tun ist:

Impfzertifikat abgelaufen? Eins von diesen drei Dingen könnt ihr tun

Im Moment brauchen die meisten die Nachweise gar nicht. Das kann sich aber wieder ändern.

1. Wenn ihr bis Juni Zeit habt

Die gute Nachricht: Schon im Juni soll es ein Update der zuständigen Apps geben. Mit deren Hilfe ist die Aktualisierung dann eigentlich nur ein Klick.

2. Wenn ihr nicht bis Juni Zeit habt

Wer beispielsweise vorher schon ins Ausland muss und einen Nachweis braucht, kann Folgendes machen:

Einfach mit den alten Impfunterlagen in die Apotheke gehen, und ein neues Zertifikat ausstellen lassen. Dann die alte Bescheinigung in der App löschen, neue einlesen – fertig. Das meiste davon machen die Leute in der Apotheke.

3. Und jetzt die ganz einfache Lösung, bei der ihr gar nichts machen müsst

Einfach auf den digitalen Nachweis verzichten und das Papier-Zertifikat vom Impfzentrum dabei haben (damit ist nicht der gelbe Impfpass gemeint, der genügt nicht, sondern das schriftliche Zertifikat mit QR-Code!). Das läuft nicht ab und ist jederzeit vorzeigbar.

