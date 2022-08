In Rheinland-Pfalz haben sich zuletzt weniger Menschen mit COVID-19 infiziert. Je höher die Zahlen werden, desto stärker werden die Maßnahmen von Land und Bund verschärft. Wie die Corona-Zahlen in deinem Ort aussehen, erfährst du hier!

Inzidenz in Speyer

Speyer befindet sich in einer Region, in der die Lage sehr angespannt ist. Denn die Neuinfektionen in Speyer liegen mit einer 7-Tage-Inzidenz von 167,52 (Stand: 26.08.2022 01:05 Uhr) auf hohem Niveau. Verglichen zur Vorwoche sind die Neuinfektionen aber um 34 Prozent gefallen. Die Einschätzung zur Lage erfolgt gemäß des Stufenkonzeptes des Robert Koch-Instituts aus der ControlCOVID-Strategie.

In Speyer wurden in den letzten sieben Tagen 85 positiv auf COVID-19 getestet. In ganz Rheinland-Pfalz wurden im selben Zeitraum 9.339 Personen positiv auf COVID-19 getestet. Die 7-Tages-Inzidenz liegt landesweit bei 227,87.

Corona-Inzidenzen und die dazugehörigen Begriffe

Neuinfektionen Bei den Neuinfektionen handelt es sich um die Zahl der Menschen, die sich in vergangener Zeit mit Corona angesteckt haben. Doch diese Zahl kann mittlerweile nicht mehr alleine ausschlaggebend für ein umfassendes Bild sein. Grund dafür:

die Zahl bildet nur bestätigte Fälle ab

die Zahlen werden von Gesundheitsämtern gemeldet - allerdings kommt es hier auch zu Zeitverzögerungen, sodass Schwankungen möglich sind Wer gibt Zahlen zur Neuinfektion bekannt - und wo? Offiziell werden die Neuinfektionen vom Robert-Koch-Institut gesammelt. Zudem könnt ihr die Zahlen weiter oben nachlesen.

Hinweis: Diese Meldung beruht auf Daten des Robert Koch-Instituts (RKI). SWRdata ist dafür zuständig, die Daten aufzubereiten. Es kann zu Zeitverzögerungen kommen aufgrund der unterschiedlichen Daten, die zusammengeführt werden.