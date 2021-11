Die Zahl der Suizide in Japan steigt – vor allem bei jungen Frauen. Ein eigens ernannter Minister soll jetzt gegen die soziale Isolation vorgehen.

Die Zahl der Suizide in Japan ist im Corona-Jahr 2020 zum ersten Mal seit elf Jahren gestiegen: 20.919 Menschen nahmen sich vorläufigen Daten der nationalen Polizeiagentur zufolge das Leben – knapp vier Prozent mehr als 2019. Der Anstieg ist wohl auf eine Zunahme der Suizide bei Frauen zurückzuführen: Fast 7.000 Frauen setzten ihrem Leben ein Ende, was einem Anstieg von 14,5 Prozent entsprach, wie die Behörde am Freitag in Tokio weiter mitteilte.

Corona verschlimmert die Einsamkeit vieler Japaner

Isolierte Arbeit am Bildschirm, Gesundheitsprobleme und jetzt vor allem die soziale Einsamkeit durch die Corona-Pandemie sollen die Gründe dafür sein. Japans Regierung reagiert darauf mit einer recht neuen Idee: Premier Yoshihide Suga setzte Ende vergangener Woche einen eigenen „Einsamkeits-Minister“ ein.

Japan hat jetzt einen "Minister of Loneliness" und das ist sehr wichtig und sehr traurig. https://t.co/l7dRPI0FE4

Japanischer Minister will Aktivitäten gegen Einsamkeit fördern

Tetsushi Sakamoto, der das Amt übernehmen wird, soll ressortübergreifend Ministerien und zivile Organisationen koordinieren. Ein ganzes Bündel an Maßnahmen soll Verzweifelten helfen.

Sakamotos Plan: „Ich hoffe darauf, Aktivitäten zu fördern, die Einsamkeit und soziale Isloation verhindern und die Bindungen zwischen den Menschen schützen.“

Vorbild für Japan ist Großbritannien: Bereits 2018 hatte die Londoner Regierung ein Einsamkeitsministerium mit ähnlichem Konzept eingeführt.