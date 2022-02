Erste, zweite und Auffrischungsimpfung – und davon für manche auch zwei. Impfen gilt als die Lösung im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Können wir uns auch zu oft impfen?

Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt aktuell eine Auffrischungsimpfung drei Monate nach der Grundimmunisierung, also zum Beispiel nach der zweiten Impfung mit den Impfstoffen Biontech oder Moderna. Für manche Menschen empfiehlt die Stiko sogar eine zweite Auffrischungsimpfung – zum Beispiel für Menschen über 70 oder medizinischem Personal. Für ältere Menschen gilt die zweite Booster-Empfehlung nach drei Monaten, für medizinisches Personal nach sechs Monaten.

Für die meisten heißt das: Drei Impfungen innerhalb weniger Monate. Was macht das mit meinem Immunsystem? Kann ich mich auch zu oft impfen? „Beliebig oft bestimmt nicht“, sagt Stefan Troendle aus der SWR3-Wissenschaftsredaktion. Allerdings werden die Auffrischungsimpfungen mit einem deutlichen Abstand vorgenommen, also mit mehreren Monaten.

Klar ist: Wir erleben das ja alles zu ersten Mal, da kann es auch noch neue Erkenntnisse geben, aber Stand jetzt: Eine Erschöpfung des Immunsystems, also eine Überreizung, so etwas müsste man wohl nur befürchten, bei mehreren Impfungen innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums – ein bis drei Wochen [...].

Das gelte sowohl für die dritte, als auch für die für einige Gruppen empfohlene vierte Impfung. Ähnlich formuliert das auch die Immunologin Christine Falk aus Hannover, die auch im Corona-Expertenrat der Bundesregierung sitzt. Sie sagt: Eine vierte Dosis macht nichts kaputt, hilft aber auch nicht sonderlich viel. Ihrer Meinung nach ist das eventuell sinnvoll für Menschen im hohen Alter oder für Patienten mit einem stark geschwächten Immunsystem – ähnlich also, wie es die Stiko empfiehlt.

Wie verläuft Corona bei Geimpften?

Die meisten Menschen müssen sich nach der dritten Impfung, dem sogenannten Booster, also erstmal keine Gedanken machen. Die an die Omikron-Variante angepassten Impfstoffe müssten erst mal getestet und zugelassen werden – ob ein erneuter Booster damit im Herbst sinnvoll ist, wird sich noch zeigen. „Und wenn es in die Richtung geht, dass eine jährliche Auffrischung kommt – ähnlich wie bei der Grippeimpfung – dann wird da in Sachen zuviel des Guten natürlich auch drauf geschaut“, so Troendle.

Bei den ganzen Empfehlungen kann man schon mal durcheinander kommen. Wir geben euch Orientierung durch den Impfdschungel und haben einen Impfrechner erstellt: Hier könnt ihr einfach das Datum eurer Corona-Impfung und den Impfstoff eintragen und der Rechner zeigt euch, wann der Termin für die nächste Impfung ansteht:

Die Stiko empfiehlt auch für Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren eine Auffrischungsimpfung mit Biontech. Der Booster solle drei bis sechs Monate nach der zweiten Impfung verabreicht werden.