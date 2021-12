Fußballer Joshua Kimmich hat seine Corona-Infektion hinter sich gebracht, leidet aber an Spätfolgen. Ins volle Training kann er noch nicht einsteigen.

Joshua Kimmich hat seine Corona-Infektion hinter sich. Das hat der FC-Bayern-Spieler über Instagram mitgeteilt. Aber seine Fans müssen sich noch eine Weile gedulden, bis sie ihn wieder auf dem Platz sehen.

Das volle Training könne er noch nicht mitmachen, schrieb Kimmich auf Instagram. „ Ich freue mich, dass meine corona-bedingte Quarantäne beendet ist. Mir geht es sehr gut, allerdings kann ich aufgrund von leichten Infiltrationen in der Lunge aktuell noch nicht voll trainieren. “

Der 26-Jährige war insgesamt vier Wochen in Quarantäne. Erst als Kontaktperson von Niklas Süle bei der Nationalmannschaft und dann als Infizierter.

Kimmich macht noch nicht das volle Training

Jetzt macht Kimmich erst mal ein Aufbautraining. Er könne es kaum abwarten, „ im Januar wieder voll mit dabei zu sein. “ Das erste Spiel im neuen Jahr bestreiten die Bayern am 7. Januar zum Rückrundenstart gegen Borussia Mönchengladbach.

Lungenexperte: Kimmichs Probleme können noch lange andauern

Ob Kimmich zu der Zeit schon wieder voll belastbar ist, kann im Moment noch niemand sagen. Die Lungenprobleme könnten auch noch lange andauern: „ Wir kennen bei Corona Fälle, die sich schnell zurückbilden und wir kennen Fälle, die wirklich lange brauchen, bis sie sich zurückbilden, selbst bei initial leichten Verläufen “, sagte der Intensivmediziner Christian Karagiannidis. Ihm seien Patienten bekannt, die bis zu ein Jahr lang mit den Folgen der Erkrankung in der Lunge zu kämpfen hatten.

Medien: FC Bayern streicht ungeimpften Spielern teilweise das Gehalt

Lungenfacharzt: Kimmichs Lungenbläschen vom Virus betroffen

Dass er noch den ganzen Dezember ausfallen wird, weiß Kimmich jetzt schon. Zu Kimmichs „ leichter Infiltration der Lunge “ sagt der Intensivmediziner Karagiannidis, dass die Bronchien oder die Lungenbläschen von dem Virus betroffen seien, aber die Einschränkungen der Lungenfunktion eher geringer ausfallen.