Alle Kinos sind zu, Schuld daran ist die Corona-Pandemie. Kinobesitzer in Rheinland-Pfalz haben sich deswegen etwas Besonderes ausgedacht: Sie bieten Popcorn für Zuhause an.

Popcorn und Filme: Im Kino ist der Snack nicht mehr wegzudenken. Auch auf der eigenen Couch gehört Popcorn für viele zu einem gelungenen Filmabend. Das dachten sich auch Kinobetreiber aus Rheinland-Pfalz und bringen den beliebten Snack zu den Menschen nach Hause. Da ihre Kinos wegen der Corona-Pandemie aktuell keine Filme zeigen dürfen, hoffen sie, mit diesem Popcorn-Lieferservice wenigstens etwas Umsatz machen zu können.

Popcorn kommt mit dem Fahrrad

Das Koblenzer Odeon-Apollo-Kinocenter gehört zu diesen Kinos, die einen Popcorn-Lieferservice anbieten. Per E-Bike wird der Snack zugestellt. Eine Kundin freut sich: „Man hat so'n bisschen Kino-Feeling zu Hause“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Und sicher ist es auch: Die Kunden und Kundinnen bestellen und zahlen online. Ab 20 Euro Bestellwert ist die Lieferung kostenlos, ansonsten zahlen die Kunden zwei Euro extra. Um auch bei der Auslieferung jeden Kontakt zu vermeiden, heißt es auf der Kino-Website: „Wir legen die Bestellung vor die Tür und klingeln. Bitte seht davon ab, uns Trinkgeld zu geben, denn nur so können wir eine kontaktlose Übergabe gewährleisten.“ Neben dem Lieferservice kann man das Popcorn auch persönlich im Kino abholen, allerdings nur von Mittwoch bis Sonntag, jeweils zwischen 18 und 19 Uhr.

Kino-Mitarbeiter Yannic bringt das Pocorn mit dem Ebike aus dem Kino zu Kunden nach Hause dpa Bildfunk picture alliance/Thomas Frey/dpa

Für das Odeon-Apollo-Kinocenter geht es bei dem Popcorn-Lieferservice nicht nur um Umsatz. Viel Geld könne man damit sowieso nicht verdienen, sagt Christian Klein, der Chef des Kinos. Es sei ihm aber auch wichtig, durch das gelieferte Popcorn an das Kino-Feeling zu erinnern und „als Kino in den Köpfen der Leute zu bleiben.“

Popcorn zum Selbst-Abholen

So sieht das auch Ralf Holl. Er ist Vorstandschef der Genossenschaft Kinomarkt Deutschland, einem Zusammenschluss mittelständischer Kinobetreiber. Für ihn sei es auch kein Widerspruch, dass es sich die Menschen mit dem Popcorn aus dem Kino ihres Vertrauens auf der eigenen Couch gemütlich machen und dann beim Kino-Konkurrenten Netflix einen Film schauen. „Die Gruppen der Kinobesucher und Netflix-Kunden überschneiden sich“, sagt er. Wie auch Christian Klein ist Holl der Meinung, dass das Kino-Popcorn dazu beitragen könne, dass die Menschen wieder ins Kino gingen, sobald das wieder möglich sei. Dazu gehören seiner Meinung nach auch Streaming-Fans. Schließlich erlebe man vor einer großen Kinoleinwand ein anderes Gemeinschaftserlebnis als vor dem eigenen Fernseher – ob nun mit oder ohne Popcorn.

Ralf Holl verkauft im Foyer seines Kinos in Nastätten Popcorn dpa Bildfunk picture alliance/Thomas Frey/dpa

Holl betreibt in dem kleinen Städtchen Nastätten ein eigenes Kino. Anders als in Koblenz lohne sich ein Lieferservice hier nicht. Deshalb können die Menschen das Popcorn in seinem Kino vor Ort abholen. Holl erklärt, dass sein Kinofoyer groß genug für den Corona-Mindestabstand sei. Der Vor-Ort-Verkauf sei also erlaubt, nur essen dürfen die Menschen das Popcorn erst zu Hause.

Popcorn von der Tankstelle

Das Bali Kino im rheinhessischen Alzey verkauft sein Popcorn an einer Tankstelle. Vorher habe hier ein Bockwurststand gestanden, doch der musste wegen Corona schließen, erklärt der Besitzer des Lichtspielhauses, Claus Hadenfeldt. Hadenfeldt kenne den Pächter der Tankstelle gut und das Bali Kino darf jetzt dort sein selbst hergestelltes Popcorn verkaufen. Und das läuft gut: Pro Wochenende würden sie nach eigenen Angaben etwa 200 Eimer Popcorn verkaufen.