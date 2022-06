Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann hat die Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz zu den neuen Corona-Regeln ausdrücklich begrüßt. Auch das Ende der kostenlosen Schnelltests ab 11. Oktober findet er richtig.

Die neuen Regeln sehen vor, dass Geimpfte und Genesene einen Großteil ihrer Freiheiten zurückbekommen. Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene müssen in Innenräumen einen negativen Corona-Test vorweisen. Zutritt zu Restaurants, zum Friseur oder zum Fitness-Studio gibt es dann also nur noch für Geimpfte, Genesene und Getestete – also die 3G. Die neuen Regeln sollen spätestens ab 23. August bundesweit gelten.

„ Wir haben uns zielgerichtet auf den Herbst und Winter vorbereitet, die jetzigen Verordnungen werden sehr bald durch ein 3G-Regelwerk abgelöst “, sagte BW-Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) der Deutschen Presse-Agentur nach dem Treffen. In Baden-Württemberg soll schon nächste Woche eine neue Corona-Verordnung umgesetzt werden, kündigte er an.

Hier könnt Ihr alles zu den Beschlüssen nachlesen:

Ab 11. Oktober müssen Schnelltests selbst bezahlt werden

Außerdem haben sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten und Kanzlerin Angela Merkel (CDU) darauf geeinigt, dass ab dem 11. Oktober Schluss ist mit den kostenfreien Corona-Schnelltests. Wer sich nicht impfen lässt und zum Beispiel für einen Restaurantbesuch einen negativen Test braucht, muss den Test dann aus eigener Tasche bezahlen. Dabei darf ein Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden und ein PCR-Test nicht älter als 48 Stunden sein.

„ Wir haben für alle Menschen ein kostenloses Impfangebot, das jeder wahrnehmen kann “, begründete der Grünen-Politiker die Entscheidung. „ Für die, die es nicht wahrnehmen möchten, kann die Allgemeinheit nicht auf ewig aufkommen .“

Testpflicht auch in Krankenhäusern und Pflegeheimen

Die Vorgabe, dass Ungeimpfte oder Nicht-Genesene einen negativen Test vorlegen, gilt auch für Besucher in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie Einrichtungen der Behindertenhilfe. Ausnahmen soll es aber für Schüler geben, die regelmäßig getestet werden, oder auch in Regionen mit niedrigen Inzidenzen.