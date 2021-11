Die neuen Corona-Maßnahmen sorgen für Kritik. Viele finden, die Beschlüsse gehen nicht weit genug. Ärzte warnen vor vielen Toten und einem möglichen Klinik-Kollaps und auch der Lehrerverband ist nicht zufrieden.

Am Mittwoch haben sich Bund und Länder auf Corona-Maßnahmen bis zum 20. Dezember verständigt. Gastronomie, Kultur und Fitness-Einrichtungen bleiben geschlossen und künftig dürfen sich maximal fünf Personen aus zwei Haushalten treffen. Aber: Über Weihnachten und möglicherweise auch Silvester soll es Lockerungen geben.

Diese Corona-Regeln gelten rund um Silvester

Weltärztepräsident Montgomery: Das ist Wahnsinn, an Weihnachten wieder aufzumachen

Doch an dieser Entscheidung gibt es Kritik. Der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, sagte im SWR: „Medizinisch-epidemiologisch ist es Wahnsinn, an Weihnachten wieder aufzumachen. Das Virus kennt kein Weihnachten und keinen Ramadan. Das sucht sich seine Opfer täglich da, wo es sie findet.“ Er verstehe allerdings, dass die Menschen an Weihnachten Kontakte brauchten. Hier müsse eine „saubere Balance“ gefunden werden.

Montgomery ist sich sicher, dass die Infektionszahlen nach den Feiertagen wieder ansteigen werden. Und weiter: „Zwei bis drei Wochen nach Weihnachten werden die Todeszahlen hochgehen. Weihnachten wird damit zu einem Fest mit einem Todesrisiko für manche Menschen“, befürchtet der Weltärztepräsident. Allerdings könne man das Risiko in Kauf nehmen, wenn sich die Bevölkerung danach von selbst an die Distanzregeln halte. „Man muss ja Weihnachten nicht genauso feiern wie früher.“

Silvester-Lockerungen: „Da freut sich das Virus und jubelt“

Kein Verständnis äußerte Montgomery für die Entscheidung von Bund und Ländern, die Lockerungen bis zu Silvester auszudehnen. Er begründete seine Kritik damit, dass „eine ganze Menge Alkohol mit im Spiel ist und dass man sich in der Silvesternacht in den Armen liegt. Das sind wunderbare Infektionsquellen. Da freut sich das Virus und jubelt.“

Warnung vor Klinik-Kollaps nach Silvester

Auch die Ärztegewerkschaft Marburger Bund übt Kritik. Die Vorsitzende Susanne Johna warnt vor einem Kollaps der Kliniken durch riskante Feiern zu Silvester. „Was an Weihnachten möglich ist, muss nicht auch für Silvester gelten“, sagt sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Größere Zusammenkünfte in geschlossenen Räumen seien vor allem dann Treiber von Infektionen, wenn Alkohol im Spiel ist. Es sei besser, den Jahreswechsel im kleineren Kreis zu feiern. Die Belastung der Kliniken durch die Pandemie sei bereits jetzt hoch und werde es auch in vier Wochen sein, so Johna. Um den „Kollaps“ zu verhindern, müssten besonders an Feiertagen alle mitwirken, Risiken zu minimieren.

Lauterbach: Weihnachten und Silvester kann Kickstarter für Pandemie werden

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat ebenfalls Zweifel an der Wirksamkeit der beschlossenen Corona-Maßnahmen geäußert. Es sei nicht auszuschließen, dass Weihnachten und Silvester „zu einem Kickstarter für die Pandemie werden“, sagt der Mediziner ebenfalls den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Dass wir die Beschränkungen für Weihnachten und Silvester wieder etwas lockern, ist tatsächlich riskant.

Allerdings würden schärfere Regeln für diese Zeit möglicherweise von der Bevölkerung nicht akzeptiert. Alles hänge davon ab, wie vernünftig sich die Bevölkerung verhalte. Er rechne damit, dass bis Weihnachten noch mindestens 6.000 Menschen sterben. „Sie werden alle Weihnachten nicht mehr mit uns feiern. Daran sollte jeder denken und Rücksicht nehmen.“

Alle aktuellen Entwicklung zur Corona-Pandemie findet ihr in unserem News-Ticker

Lehrerverband wollte Maskenpflicht ab der 5. Klasse

Auch an den Entscheidungen zu Schulen gibt es Kritik. Der Chef des Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, kritisiert die Corona-Beschlüsse von Bund und Ländern als nicht weitgehend genug. Der Verband hätte „die Maskenpflicht im Klassenzimmer schon ab der 5. Klasse und bei hohen Inzidenzen auch für Grundschüler befürwortet“, sagt Meidinger der Rheinischen Post. Dass in Hotspotgebieten ab der 8. Klasse Wechselunterricht organisiert werden könne und damit die Abstandsregel wieder eingeführt werde, begrüßte der Lehrervertreter.

Kretschmann: Auf Silvester-Treffen verzichten

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) bat im SWR, auf größere Silvesterfeiern zu verzichten. Theoretisch seien dann Treffen von zehn Menschen aus mehreren Haushalten erlaubt. Doch Kretschmann betonte, in diesem Fall könne man aber erst am 10. Januar sehen, ob die Infektionen wieder zunehmen.

Nachrichten 26.11.2020 Kretschmann: Eigentlich ist „Alarmstufe rot“ schon ab 50 Inzidenzen Dauer 0:21 min

Am härtesten sei bei der Konferenz um die Einführung eines weiteren Inzidenzwerts von 200 Fällen pro 100.000 Einwohner und Woche gerungen worden, so Kretschmann.

Dreyer: „Partys sind Tabu“ als Faustregel

Malu Dreyer (SPD), die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, sagte nach den getroffenen Entscheidungen, das Ziel sei, die weiter hohe Zahl von Corona-Neuinfektionen deutlich zu senken. Aber die Trendwende sei noch nicht gelungen. Deshalb gelte bis Januar die Faustregel: „Partys sind Tabu.“

Wir wussten immer: das ist ein Marathon und kein Sprint. Erste Etappenziele haben wir erreicht. Wir dürfen vor der Zielgeraden nicht aufgeben.

Trotzdem hatte sich Dreyer hatte sich vor den Beratungen für Lockerungen der Kontaktbeschränkungen an den Feiertagen stark gemacht.