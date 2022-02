Freedom Days Diese Länder schaffen alle Corona-Maßnahmen ab

In Deutschland scheint man noch weit davon entfernt zu sein, andere Länder setzen sogenannte „Freedom Days“ – und verabschieden sich von allen Corona-Beschränkungen. Was läuft da anders?

Manch einer wünscht es sich auch für Deutschland: keine Maske mehr, treffen wann, wo und mit wem man will... Laut aktuellem ARD-Deutschlandtrend gehen 31 Prozent der Befragten die geltenden Corona-Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu weit. Immerhin 44 Prozent finden sie angemessen und 22 Prozent gehen sie nicht weit genug. Die Debatte über eine Lockerung der Beschränkungen schwelt schon eine Weile.

Freedom Day: Inzidenz vs. Impfquote

Fakt ist, dass die Bundesrepublik durch die Omikron-Variante Inzidenzen und Neuinfektionszahlen in nie dagewesener Höhe erlebt. Nahezu täglich werden neue Höchstwerte gemeldet. In anderen Ländern sieht die Lage ähnlich aus – und doch lockern manche oder schaffen die Corona-Beschränkungen gar ganz ab.

Eine wichtige Variable bei der Frage, ob man sich einen Freedom Day erlauben kann oder nicht, ist die Impfquote. In Deutschland sind (Stand 4. Februar) gut 74 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig geimpft, knapp 54 Prozent haben eine Auffrischungsimpfung erhalten.

▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░ 75,9% mind. eine Impfdosis ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░ 74,3% vollständig Geimpfte ▓▓▓▓▓▓▓▓░░░░░░░ 53,9% Booster Geimpfte

Für einige Länder ist auch ausschlaggebend, dass eine Infektion mit Omikron milder zu verlaufen scheint als mit anderen Varianten, das Gesundheitssystem also nicht so stark belastet wird. Aber: Auch geimpft kann man sich mit Omikron infizieren und über langfristige Auswirkungen (Long-Covid) ist hier noch nicht viel bekannt.

Corona-Infektion trotz Impfung: Was gilt jetzt eigentlich für mich?

England feierte am 27. Januar bereits seinen zweiten Freedom Day. Durch die Omikron-Welle hindurch galten ohnehin schon relativ große Freiheiten, jetzt gilt in den meisten Innenräumen keine Maskenpflicht mehr. Nur in der Hauptstadt London muss man weiterhin in Bahnen und Bussen eine Maske tragen und auch einige Supermärkte bitten ihre Kunden, das zu tun.

Eine Homeoffice-Empfehlung gibt es nicht mehr. Impf- oder Testnachweise, die zuletzt nur bei Großveranstaltungen oder in Clubs gezeigt werden mussten, werden nicht mehr kontrolliert.

Impfquote in England (Stand 2. Februar):

84,1 Prozent der Gesamtbevölkerung sind vollständig geimpft, 64,6 Prozent sind geboostert.

Auch für Dänemark ist es der zweite Freedom Day. Seit dem 1. Februar muss man dort keine Maske mehr tragen. Der Corona-Pass, mit dem Impfungen, negative Tests oder Genesungen nachgewiesen werden, ist nicht mehr nötig. Großveranstaltungen unterliegen keinen Einschränkungen mehr, auch Clubs können normal öffnen. Dänemark stuft Covid-19 nicht mehr als „gesellschaftskritische Krankheit“ ein.

Impfquote in Dänemark (Stand 3. Februar):

80,9 Prozent der Gesamtbevölkerung sind vollständig geimpft, 60,9 Prozent sind geboostert.

Schweden will am 9. Februar fast alle Corona-Beschränkungen aufheben. Die Pandemie sei nicht vorbei, aber man stehe am Beginn einer komplett neuen Phase, sagte Ministerpräsidentin Magdalena Andersson. Verschiedene Studien hätten gezeigt, dass die Omikron-Variante zu weniger schweren Erkrankungen führe. Nachdem die Lockerungen am Mittwoch kommender Woche in Kraft treten, fällt unter anderem die Sperrstunde für Bars und Restaurants weg. Außerdem wird die Begrenzung von Besucherzahlen bei Veranstaltungen aufgehoben – ebenso die Pflicht zum Vorzeigen eines Impfnachweises bei Veranstaltungen in Innenräumen.

Impfquote in Schweden (Stand 3. Februar):

83,6 Prozent der Bevölkerung ab 18 Jahren sind vollständig geimpft, 50,3 Prozent sind geboostert.

Corona-Infektion im Urlaub – Was muss ich tun?

Tschechien lockert trotz hoher Infektionszahlen die Corona-Regeln in mehreren Bereichen. Ab dem 9. Februar müssen in Restaurants und bei Veranstaltungen keine Nachweise über den Impf- oder Genesenenstatus mehr vorgezeigt werden, kündigte Premierminister Petr Fiala an. Ungeimpfte bekommen somit dort wieder Zugang. Ab dem 18. Februar entfällt zudem die Testpflicht in Unternehmen und Schulen. Die Maskenpflicht in Innenräumen und Personenbeschränkungen bei öffentlichen Veranstaltungen sollen jedoch bestehen bleiben. Trotz Rekord-Infektionszahlen in dieser Woche, rechnen die zuständigen Behörden im Februar mit einem Rückgang der Fallzahlen. Die Hospitalisierungen liegen unter dem Niveau früherer Pandemiewellen.

Impfquote in Tschechien (Stand 3. Februar):

63,5 Prozent der Bevölkerung ab 18 Jahren sind vollständig geimpft, 35,6 Prozent sind geboostert.

Norwegen hält zwar an der Maskenpflicht, zum Beispiel im ÖPNV und in Geschäften, fest, hat aber am 1. Februar andere Maßnahmen aufgehoben. So gibt es keine Einschränkungen mehr bei der Besucherzahl in Kulturbetrieben und Kirchen, für den Ausschank von Alkohol gibt es keine Sperrstunde mehr.

Impfquote in Norwegen (Stand 3. Februar):

91 Prozent der Bevölkerung ab 12 Jahren sind vollständig geimpft.

Finnland will im Laufe des Februars nach und nach alle Corona-Maßnahmen abschaffen. Seit 1. Februar gilt auch hier keine Sperrstunde mehr für den Ausschank alkoholischer Getränke. Außerdem fielen die Grenzkontrollen zu anderen EU- und Schengenländern weg. Zur Monatsmitte am 14. Februar sollen alle Beschränkungen für Kultur, Sport und Veranstaltungen aufgehoben werden. Clubs bleiben dann aber noch zu.

Impfquote in Finnland (Stand 3. Februar):

74,4 Prozent der Gesamtbevölkerung sind vollständig geimpft, 46,2 Prozent sind geboostert.