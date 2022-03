Für die einen ist es das letzte Wochenende, um etwas zu unternehmen, für die anderen ist das grob fahrlässig: Wie verhalten wir uns vor den schärferen Corona-Regeln in Deutschland?

Es ist wieder soweit – was Virologen schon lange befürchtet haben, ist jetzt eingetreten: In Deutschland gelten wieder schärfere Corona-Regeln. Der Grund ist die dramatisch steigende Zahl an Neuinfektionen. Nach Angaben der Johns-Hopkins Universität gibt es in Deutschland mehr als 500.000 Corona-Fälle. Damit ist das Land unter den Top 20 der weltweit am stärksten betroffenen Länder. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet am Freitag erstmalig über 18.000 Neuinfektionen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Infektion steigt um 77 auf insgesamt 10.349. (Stand: 30. Oktober).

Mit den schärferen Maßnahmen soll eine Überlastung des Gesundheitssystems verhindert werden. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten haben die neuen Regeln in einer Video-Schalte beschlossen – sie sollen ab Montag, dem 2. November gelten.

Wie sollen wir uns am Wochenende vor den schärferen Corona-Regeln verhalten?

Ab Montag – das bedeutet, dass davor noch ein Wochenende ohne strengere Corona-Regeln vor uns liegt. Und genau das sorgt bei einigen für Diskussionen: Turniere im Vereinssport? Nochmal mit vielen Freunden gleichzeitig abends in der Bar treffen? Nochmal ins Fitnessstudio oder Schwimmbad? Im Wesentlichen geht es dabei um die Frage: Wie verhalten wir uns richtig? Für die einen ist der Montag die Deadline, vor der man unbedingt noch was erleben muss. Für die anderen ist klar: Was ab Montag gilt, das gilt auch schon am Wochenende: schon jetzt an die schärferen Regeln halten, denn das Virus kennt keine Deadline.

So wird über das Wochenende diskutiert:

Ab Montag gelten bundesweit neue Corona-Beschränkungen. Frank Ulrich Montgomery, der Vorsitzende des Weltärztebundes,...Posted by SWR3 on Thursday, October 29, 2020

Elfriede Grewe leitet ein Erlebnisbad in Bitburg:

Wir hatten noch eine Kundin am Telefon, die hat gesagt: 'Ich komme dann bis Sonntag jetzt noch jeden Tag, damit ich das Schwimmbad noch so lange nutzen kann, wie es möglich ist.' Gleichzeitig sehen wir aber auch, dass gerade Familien mit Kindern dann doch sagen: 'Komm, lass uns eine Pause machen, auf das eine Wochenende kommt es jetzt dann auch nicht mehr an.' Also da sehen wir auch schon, dass Stornierungen dann doch vorab kommen.

Es ist ja geradzu eine Aufforderung dazu, jetzt am Wochenende noch mal richtig Gas zu geben! Und in 9-12 Tagen – nach dem jetzt kommenden Wochenende – wundert sich wieder halb Deutschland – weswegen die Zahlen nochmals gestiegen sind. (...)

SWR3-Hörer Fränky geht am Wochenende noch einmal in den Freizeitpark:

Wir halten uns sowieso schon die ganze Zeit so zurück, dass wir nichts machen und das war jetzt von langer Hand geplant, da werden wir auf jeden Fall noch einmal einen schönen Tag genießen. Ja und dann lassen wir den Lockdown noch einmal über uns ergehen und schauen wie sich das ganze weiter entwickelt.

Es ist mir unverständlich, wie mit den Maßnahmen noch seelenruhig das Halloween-Wochenende abgewartet werden kann. Ist doch quasi eine Steilvorlage für alle Ignoranten, nochmal richtig Gruselparty zu machen.

Fragen zum Coronavirus? Hier gibt es Antworten

Muss ja schließlich die Zeit nochmal nutzen, ab nächster Woche darf ich ja nicht mehr ins Fitnessstudio und in die Sauna. Hoffe mein Immunsystem hat genug Abwehrstoffe um die nächsten hoffentlich nur 4 Wochen zu überstehen.

Wir hatten ein Wanderwochenende in Thüringen geplant, zu fünft, vier Erwachsene und ein Baby, von Freitag bis Montag, das haben wir gestern zähneknirschend aber voll einsichtig abgesagt. Wenn schon bremsen, dann gleich, und nicht noch schnell ausnutzen was irgendwie geht.

Ich gehe die nächsten beiden Tage nochmal meinem größten Hobby nach, ehe damit mindestens für die nächsten vier Wochen Schluss ist: Konzerte. Nirgendwo habe ich mich die letzten Wochen sicherer gefühlt, als auf Veranstaltungen mit tollen Hygienekonzepten. (...)

Ich befürchte, dass sich das ganze in den privaten Bereich verschiebt, dass sich die Menschen noch mehr zuhause treffen und sich dort an stecken. Und ich fürchte um die ganzen Bereiche, die jetzt wieder geschlossen werden obwohl sie in den letzten Monaten gute und tragfähige Hygienekonzepte erarbeitet haben.

Ich dreh ab heute komplett durch und geh jeden Abend aus. Am meisten freue Ich mich Gleichgesinnte zu treffen. Die „Anderen“ sitzen ja brav Zuhause, kann ja zu 99,98% nichts passieren.

Was stimmt zum Thema Corona und was sind Falschmeldungen? Hier geht es zu unseren SWR3-Faktenchecks!