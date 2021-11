Kontaktbeschränkungen: „ Die Möglichkeit, Kontaktbeschränkungen im privaten und im öffentlichen Raum anordnen zu können, soll in den Maßnahmenkatalog ergänzend aufgenommen werden “, haben SPD, Grüne und FDP vereinbart. Grünen-Chef Robert Habeck sagte in der ARD: „ Kontaktuntersagung oder 2G-Regelung heißt in weiten Teilen: Lockdown für Ungeimpfte. Das ist die Vulgärübersetzung. “

Andere Beschränkungen: Die Bundesländer sollen eine Öffnungsklausel bekommen. Das heißt, der Landtag eines Bundeslandes kann bestimmte Maßnahmen weiter beschließen. Zum Beispiel können Freizeit-, Kultur- und Sportveranstaltungen sowie Versammlungen untersagt oder beschränkt werden. Das Betreten von Gesundheitseinrichtungen kann verboten werden, genauso der Verkauf und öffentliche Konsum von Alkohol. Auch Hochschulen können geschlossen werden.