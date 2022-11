„Steh doch einfach wieder auf und mach was“, ist ein Satz, den Menschen, die an Long Covid leiden, nicht mehr hören können. Denn so einfach ist es nicht. Wir haben mit einem 36-jährigen Freiburger gesprochen, der durch die Krankheit sein altes Leben verloren hat.

Das leichte Zittern in den Beinen ist da. Die Hand geht nur langsam zur Klinke – denn sie ist schwer, die Eingangstür des Altbaus. Doch heute will es Johannes Geffert schaffen. Er zieht an der Tür und dann steht er da, in der milden Herbstsonne, mitten in der Freiburger Wiehre. Es ist ein schöner Tag. Auch für ihn – und kein selbstverständlicher. Doch erst jetzt beginnt der schwierige Teil: die 150 Meter zum kleinen Park an der Ecke und zurück. Der 36-Jährige fasst ans Geländer für die drei letzten Stufen bis zum Gehweg und läuft los.

Was nach einer vollkommen normalen Szene klingt, ist für den jungen Mann eine Strapaze – körperlich und mental. Denn er weiß nicht, ob sein Körper ihn den kurzen Spaziergang am nächsten Tag übel nimmt. Johannes Geffert leidet am Post-Covid-Syndrom und selbst kleinste Belastungen fallen ihm schwer.

Long Covid: Johannes leidet an Chronischem Fatigue-Syndrom

Seine Corona-Infektion Mitte Februar ist die erste und verläuft für den dreifach-geimpften sehr mild. Ein bisschen Schnupfen, das wars. Schon nach einer Woche arbeitet er wieder von zu Hause aus.

Doch nach drei Wochen geht plötzlich gar nichts mehr. Nach einer Videokonferenz am Vormittag bricht er seinen Arbeitstag ab und legt sich ins Bett. Seither ist er dort kaum noch herausgekommen.

Es hat sich angefühlt, als ob sechs Säcke Sand auf mir drauf liegen.

Schnell merkt er, dass liegen und ausruhen nicht reichen, dass sein Körper mehr braucht. Doch die Abgeschlagenheit, die Müdig- und Mattigkeit gehen nicht mehr weg.

Davor war das Leben von Johannes ein anderes. Er war sehr aktiv, ging dreimal in der Woche zum Sport, wanderte und reiste mit seiner Freundin Nadine durch die Welt, fuhr zu ihr mit dem Fahrrad nach Herdern. Dieses Leben gibt es nicht mehr. „Da wurde ich komplett rausgerissen. Das Leben, das ich jetzt habe, ist anders “, sagt Johannes mit Tränen in den Augen.

Was ist Long Covid? Was ist Post Covid? An der Freiburger Uniklinik wird erforscht, was das Long- und Post-Covid-Syndrom sind und was es auslösen könnte. Die Begriffe werden im Alltag häufig gleichwertig verwendet, wobei Postcovid eigentlich Krankheitszustände bezeichnet, die länger als drei Monate dauern. Über die Krankheit ist noch vieles unklar – doch es gibt Vermutungen. Internist und Infektiologe Winfried Kern ist Experte auf diesem Gebiet und leitet eine der ersten großen deutschlandweiten Studien. Er hält es für wahrscheinlich, dass Long Covid bzw. das Post-Covid-Syndrom durch Gefäßveränderungen entsteht. In der Akutphase kann es zu solchen Läsionen der Gefäßwände kommen, in deren Folge Durchblutungsstörungen entstehen. Thrombosen in den kleinen Gefäßen können diese Durchblutungsstörungen verstärken. Die Gefäßveränderungen und Thrombosen können auch in eine milde, aber chronische, also schlecht abheilende Gefäßentzündung münden. „ Milde chronische Entzündung im Bereich kleiner Gefäße mit Durchblutungsstörungen sind nicht bewiesen als Ursache des Post-Covid-Syndroms, aber plausibel und wahrscheinlich “, sagt Kern. Das Post-Covid-Syndrom ist kein einheitliches Krankheitsbild, sondern zeigt sich in verschiedenen Formen – vermutlich im Zusammenhang mit dem Ort der stärkeren Durchblutungsstörungen. Dabei kann auch das so genannte autonome Nervensystem betroffen sein. Bei Patienten wie Johannes ist es vor allem die Müdigkeit und die geringe Belastungstoleranz. Andere leiden unter ständigen Schmerzen, Kurzatmigkeit, Gedächtnisverlust oder können sich nicht mehr richtig konzentrieren. Ganz oft gibt es Mischformen und ganz oft verläuft die Krankheit in Schüben.

Johannes Leben mit Post Covid: Zwischen guten Tagen und Crashs

Das ist auch bei Johannes so. Sein neues Leben unterteilt sich grob in zwei Phasen und spielt sich größtenteils in den wenigen Quadratmetern des Zimmers in der WG ab. An guten Tagen schafft er es, sich unten in der Küche selbst was zum Essen zu machen. Vielleicht ist auch noch ein kurzer Spaziergang zum Park drin. Und dann gibt es die Crashs, wenn sich sein Körper für diese kleinsten Belastungen wieder rächt. „ Das fühlt sich an wie eine Grippe, ein Jetlag und einem Kater in einem “. Dann sei er sehr stark eingeschränkt.

Man ist auf Hilfe einfach angewiesen. Wenn ich einen Crash hab', kann ich gar nichts.

Johannes dokumentiert die guten und schlechten Tage in einem Diagramm. Es gibt da die Spitzen nach oben – aber auch sehr viele nach unten. Und das zieht sich jetzt schon seit März so hin. Eine richtige Besserung ist noch nicht erkennbar.

Long Covid: So funktionieren Reha-Programme In der BDH-Kliniken in Elzach und Gengenbach versucht man Menschen, die an Long- und Post-Covid leiden, zu helfen. Ein Team aus Ärztinnen und Ärzten, Psychologen, Ergo- und Physiotherapeuten entwickelt dort spezielle ganzheitliche Reha-Therapien für diese Krankheit. Wichtig ist dem Team dabei, sich zunächst ein genaues Bild der Patienten zu machen. Denn eine Standardtherapie gibt es nicht.



Oberarzt Rainer Ihling erklärt: „ Wenn ich das getestet habe, dann mache ich aus allen Bereichen und meinen eigenen Vorstellungen ein Behandlungskonzept und behandle den Patienten dann individualisiert. “ Therapie bei Long Covid: Patienten sollen Pausen lernen Und so versuchen Physio-Therapeuten an Geräten die körperliche Ausdauer und Kraft von geschwächten Patienten wieder zu steigern. Spezielle Atem-Übungen helfen außerdem, bewusster und wieder besser Luft zu bekommen. Dazu kommen computergestützte Programme, mit denen die kognitive Leistung verbessert werden soll. Es geht darum, die Aufmerksamkeit und Konzentration zu steigern, Reize zu kontrollieren. Ergotherapie wiederum unterstützt die Feinmotorik und Ausdauer.

Ein wichtiger Teil ist das Energie-Management. Das heißt, dass Post-Covid-Betroffene lernen, wo ihre Grenzen sind und wann sie eine Pause brauchen – sowohl für den Körper als auch den Geist. Psyche und den Geist leiden bei Long Covid Zu akzeptieren, dass man nicht mehr so funktioniert wie früher, fällt vielen aber schwer – gerade jüngeren Menschen. Bei einigen führt das sogar bis zur Depression. Hier setzt die Elzacher BDH-Klinik auf Gespräche zwischen Betroffenen und Psychologen. Aber auch Kunsttherapie kann helfen, die eigene Krankheit besser zu verstehen. „ Kunst ist etwas, was gut für die Seele ist “, erklärt Ihling. Man wolle, dass die Patienten wieder ihre Kräfte spüren und fördern.

Im Video: Rommy ist 45 und leidet an Long Covid. Die Krankheit hat ihr Leben zu großen Teilen kaputtgemacht. Sie kann nicht mehr tanzen, fährt nicht mehr mit der Familie in Urlaub. Jetzt will sie sich mit einer Reha-Therapie ins Leben zurückkämpfen.

Auch manche Ärzte nehmen Long- und Post Covid-Patienten nicht immer ernst

Für Johannes war eine Reha-Therapie bisher nicht möglich. Ihm fehlt schlicht die Kraft, ein solches Programm zu absolvieren. Immer wieder hatte er stattdessen mit den Crashs zu kämpfen. Einmal war es sogar so schlimm, dass er zusammen mit Nadine in die Notaufnahme gefahren ist. Doch dort hat man ihn nicht ernst genommen.

„ Die haben mich allerdings auch nach diesen Routineuntersuchungen wieder heimgeschickt, weil sie nichts für mich tun konnten “, sagt Johannes. „ Mit dem Argument, dass er sich vielleicht einfach ein bisschen mehr motivieren müsse “, ergänzt Freundin Nadine. Das sei für sie als Partnerin ein Schlag ins Gesicht gewesen. Mehr noch: Für die beiden sei es die Erkenntnis gewesen, dass sie gerade keine Hilfe erwarten können.

Für mich als Partnerin – und ich kenne ihn ja – war das wie ein Schlag ins Gesicht. Weil ich so dachte Herr, das kann ja wohl nicht sein, dass das jetzt darauf geschoben wird, dass die Motivation fehlt.

Gibt es alternative Ansätze bei der Behandlung von Long Covid?

Die beiden beginnen im Internet nach Antworten zu suchen. Sie finden Selbsthilfegruppen und stellen fest, dass viele andere Long- und Post-Covid-Betroffene ähnliches berichten: Davon, dass sie nicht ernst genommen werden und sich von Medizin und Politik häufig alleingelassen fühlen.

Johannes und Nadine beginnen, nach alternativen Heilungsverfahren zu suchen. Im Nordschwarzwald finden sie eine Klinik, in der Johannes eine sogenannte Hyperthermie-Therapie durchführen kann. Dabei wird der Körper mit Infrarotlicht erwärmt – wie bei einem Fieber. Das soll Virenreste aus dem Körper spülen. Besserung bringt das für Johannes aber direkt nicht, sagt er.

Long- und Post Covid: Hilft die Blutwäsche?

Die beiden suchen weiter und stoßen schließlich auf die Immunadsorption, einer Art Blutwäsche. Auto-Antikörper, die sich gegen das eigene Immunsystem richten und die auch bei Johannes festgestellt wurden, sollen so herausgefiltert werden. Doch die Methode ist ungenau und filtert auch nützliche Antikörper aus dem Blut – deswegen ist die Methode umstritten. Aussagekräftige Studien, wie viel die Therapie bringt, fehlen ebenfalls.

Internist Winfried Kern fordert deshalb aussagekräftige vergleichende Studien mit Kontrollgruppen: „ Hört sich gut an, [es] gibt wohl viele positive Berichte, aber wissenschaftlich ist es nicht bewiesen .“

Long-Covid-Patient: Man lernt das Leben neu zu schätzen