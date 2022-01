Quarantäne oder Isolation: Wann sagt man was?

In Quarantäne müssen sich diejenigen begeben, bei denen der Verdacht auf eine Corona-Infektion besteht. Zum Beispiel, weil sie engen Kontakt zu einer nachweislich infizierten Person haben.

Isolieren müssen sich diejenigen, bei denen eine Infektion bereits nachgewiesen wurde. In Isolation müssen also alle, die selbst am Coronavirus erkrankt sind.