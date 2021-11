Urlaub für Deutsche in Österreich – das wird bis Januar so gut wie nicht möglich sein. Für alle Einreisenden aus Corona-Risikogebieten gilt eine zehntägige Quarantänepflicht.

In Österreich bleiben Hotels und Restaurants von Weihnachten bis zum 7. Januar geschlossen. Das kündigte die Regierung in Wien an. Zudem gelte ab nächsten Montag, eine zehntägige Quarantänepflicht für alle, die aus Corona-Risikogebieten einreisen – also auch für Menschen aus Deutschland.

Kurz: Coronavirus soll nicht durch Touristen oder Rückkehrer ins Land getragen werden

Ziel sei es, den Tourismus weitgehend einzudämmen, damit das Coronavirus nicht durch Rückkehrer oder Touristen ins Land getragen werde, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz. Damit wird Wintersport in Österreich praktisch nur noch für Tages-Touristen aus Österreich selbst möglich sein.

Dagegen werden Teile des öffentlichen Lebens in Österreich nach einem dreiwöchigen Lockdown teilweise wieder hochgefahren. Ab Montag dürfen Schulen, der Handel und auch Friseure wieder öffnen.

Söder: Maßnahmen „richtig und verständlich“

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bewertete die touristischen Maßnahmen Österreichs als „richtig und verständlich“. Die Ferien dürften nicht zum Risiko werden, schrieb Söder auf Twitter.

Bisher sagte Söder aber nichts darüber, ob Skilifte in den bayerischen Wintersportgebieten in den Weihnachtsferien geöffnet sein werden. Bisher gilt nur, dass im Rahmen des verlängerten Teil-Lockdowns die Ski-Anlagen bis zum 20. Dezember geschlossen bleiben.