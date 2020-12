Unter den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie leidet der Einzelhandel – große Online-Händler wie Amazon sind Gewinner der Krise. Kann ich auch im Netz lokal einkaufen?

Viele lokalen Einzelhändler haben keinen eigenen Online-Shop. Eine Alternative: Es gibt verschiedene Portale, die eine riesige Auswahl haben – letztlich verschickt die Bestellung aber ein eigenständiger Einzelhändler und nicht der Online-Anbieter selbst. Alexander Winkler aus der SWR-Wirtschaftsredaktion hat sich das näher angeschaut:

Welche Online-Portale mit Einzelhändlern gibt es?

Die beiden, die im Netz vermutlich am meisten präsent sind, sind Locamo und Atalanda. Der Vorteil ist dabei, dass ich – wie bei anderen Online-Riesen auch – oben in der Suchzeile eingeben kann, was ich suche. Und dann bekomme ich direkt die Produkte angezeigt, die auf meine Suchanfrage passen. Ab in den Warenkorb damit. Bezahlen. Und die Bestellung ist fertig.

So erkennst du Fake-Bewertungen im Onlinehandel

Ist also extrem einfach. Allerdings ist bei meinem ersten Versuch die Bestellung bei irgendeinem Laden in Hamburg eingegangen. Keine Frage: Der freut sich bestimmt auch. Dem Gedanken „Shop Local“ – also kaufe lokal ein – entspricht das jetzt aber eher weniger.

Kann ich filtern, in welcher Stadt ich einkaufen will?

Zumindest bei manchen Anbietern kann ich meine Postleitzahl oder meinen Wohnort angeben und bekomme dann nur Suchergebnisse aus meiner Region angezeigt. Damit geht oft aber auch einher, dass manche Produkte für mich rausfallen – weil es zum Beispiel das Spiel, das ich gerade suche, nicht bei den Händlern gibt, die in meiner Region über dieses Portal verkaufen.

Wie finde ich Online-Händler aus meiner Region?

Viele Städte haben spätestens seit dem ersten Corona-Lockdown Übersichten auf ihrer Stadt-Webseite, bei welchen Läden wie bestellt werden kann und ob und wie geliefert wird.

4 Tipps, wie du Fake Shops erkennst

Manche Städte haben sogar eigene Online-Marktplätze, wo die Online-Shops der Läden gemeinsam durchsuchbar sind – ich muss also nicht auf jeder einzelnen Webseite durchklicken.

Die Vielfalt ist echt groß. Aber: Die einfachste Möglichkeit ist regionales Online-Shopping auch weiterhin nicht. Dafür sind die Angebote viel zu kleinteilig, jede Stadt hat ihre eigene Lösung. Wer die Geschäfte vor Ort unterstützen will, der muss also leider ein bisschen mehr Zeit einplanen.

Online oder lokal Einkaufen – was hat die bessere Ökobilanz?

Viele Einzelhändler fürchten, dass der Teil-Lockdown ihr wichtiges Weihnachtsgeschäft ruiniert. Um die Menschen aber trotz Masken und neuen Zugangsbeschränkungen anzulocken, kommen die Händler auch mit ökologischen Argumenten. Aber ziehen die? Katharina Röben aus der SWR-Umweltredaktion über den ökologischen Fußabdruck im Geschäft verglichen mit dem beim Online-Shopping: