Am Wochenende kontrollierte die Polizei verstärkt, ob Hygieneregeln in Clubs und Diskotheken eingehalten wurden. Jetzt gibt es erste Ergebnisse.

Die Polizei hat am Wochenende verstärkt in Clubs und Diskotheken die Einhaltung der Corona-Regeln kontrolliert. Erste Ergebnisse: Die Nächte am Wochenende seien ohne Regelverstöße verlaufen, teilten Polizeisprecher aus Stuttgart und Mannheim mit. So hätten sich die Menschen in Stuttgart an die Vorgaben gehalten. Ähnlich habe es auch in Mannheim ausgesehen. Infos aus anderen Städten liegen bisher nicht vor.

Wegen der drohenden vierten Corona-Welle hatte die baden-württembergische Landesregierung Schwerpunktkontrollen angekündigt.

Wir starten jetzt in den Herbst, in dem sich die Menschen vor allem innen aufhalten. Wir ermöglichen in den aktuellen Corona-Verordnungen viele Freiheiten - gerade deswegen ist es wichtig, dass sich alle an die Regeln halten, um unseren bisherigen Erfolg bei der Bekämpfung der Pandemie nicht zu gefährden.

Baden-Württemberg: Maskenpflicht entfällt bei 2G-Regelung

Jeder habe die Verantwortung dafür, dass man die vierte Welle möglichst klein halte, sagte Lucha. „ Die Schwerpunktaktion in den Clubs soll niemanden verunsichern, sondern vielmehr sensibilisieren und ermahnen, in dieser Phase der Pandemie nicht unvorsichtig zu werden. “

BW-Gesundheitsministerium schätzt Infektionsrisiko in Clubs hoch ein

Wer sich an Regeln halte, habe nichts zu befürchten, so Lucha vor dem Start der Kontrollen. „ Wir wollen aber nicht verschweigen, dass ein Verstoß gegen die Corona-Verordnung bußgeldbewehrt ist und gegebenenfalls sogar eine Strafanzeige nach sich ziehen kann. “ Da das Infektionsrisiko in Clubs besonders hoch eingeschätzt werde, sei eine Öffnung nur unter strengen Auflagen und dem Vorliegen eines von der Dehoga-Baden-Württemberg gemeinsam mit der Clubszene erarbeiteten Hygienekonzepts möglich.

Stiko plant Empfehlung für Booster-Impfung ab 18 Jahren

Clubs in Baden-Württemberg müssen für gute Belüftung sorgen

In der Pflicht sind auch die Club- und Diskothekenbetreiber. Eine zentrale Rolle spielt dabei die Belüftung. Betriebe, die mit ihrer Lüftungsanlage eine Frischluftzufuhr von mindestens 40 Kubikmetern pro Stunde und Person gewährleisten können, dürfen unter Beachtung der 3G-Regel (Geimpfte, Genesene und Getestete mit PCR-Test) bei voller Kapazität öffnen und Tanzen ohne Masken erlauben.

Das gilt bei den Tests

Wer nicht geimpft oder genesen ist, kann derzeit auch mit einem aktuellen negativen Corona-Test feiern gehen. Allerdings muss es ein PCR-Test sein, der auch nicht älter als 48 Stunden sein darf. Antigen-Schnelltests reichen also nicht aus. Erst in der Warn- und Alarmstufe herrscht für Ungeimpfte Tanzverbot. Dann gilt die 2G-Regel: Nur noch Geimpfte und Genesene dürfen in den Club.