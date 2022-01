Die Quarantäne wurde verkürzt. Für Kinder, einzelne Berufsgruppen und frisch Geimpfte und Geboosterte gibt es Ausnahmen. Hier kannst du die Dauer der Quarantäne nach den neuen Corona-Regeln für dich berechnen.

Beim Bund-Länder-Treffen am Freitag wurden unter anderem neue Quarantäne-Regeln für Kontaktpersonen von Infizierten beschlossen. Das Konzept hat die Bundesregierung vorab in Zusammenarbeit mit dem Robert-Koch Institut erarbeitet. Ziel der nun abgestuften und verkürzten Quarantäne ist es, die sogenannte kritische Infrastruktur aufrechtzuerhalten, also beispielsweise in der Pflege nicht weiter ans Limit zu kommen. Laut aktuellem ARD-Deutschlandtrend befürworten zwei Drittel der Menschen diese Maßnahme. Verkürzte Quarantäne-Zeiten seien möglich, weil Omikron weniger lange ansteckend sei als etwa Delta, sagte Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD).

Wir können also bis zu einem gewissen Grad die Quarantäne-Zeit verkürzen, ohne ins Risiko zu gehen.

Auch Virologe Christian Drosten hatte sich in seinem Podcast für eine kürzere Quarantäne ausgesprochen, er setze im Kampf gegen die Pandemie stärker auf Booster-Impfungen. Eine besondere Entlastung gibt es mit verkürzter Quarantäne-Dauer bei Kindern vor allem auch für Eltern.

Einen Überblick über alle neuen Beschlüsse findest du hier.

Wie lange solltest du in Quarantäne, wenn du Kontakt mit einer infizierten Person hattest und jetzt weitere Risiken vermeiden möchtest? Hier kannst du die Empfehlung für deinen individuellen Fall berechnen.

Quarantäne berechnen Ermittle, wie lange deine Quarantäne dauert. Negativer PCR-Test / Antigen-Schnelltest liegt vor? Bist du jünger als 18 Jahre? Arbeitest du in kritischer Infrastruktur (z.B. Krankenpflege)? Bist du frisch geboostert, doppelt geimpft oder genesen? Als frisch geboostert gilt, wessen Booster-Impfung mindestens 7 Tage her ist. Als frisch doppelt geimpft gilt, wessen zweite Impfung mindestens 14 Tage und nicht länger als 2 Monate her ist. Auch eine überwundene Corona-Erkrankung zählt als frischer Schutz. Berechnen

Wichtig: Voraussetzung für eine Beendigung oder den Wegfall der Quarantäne ist, dass man symptomfrei ist und keine Infektion nachgewiesen wurde. Wer erkrankt, muss sich in Isolierung begeben, hier gelten strengere Auflagen.

Achtung: Wichtig ist es, zwischen Isolierung und Quarantäne zu unterscheiden:

Eine Isolierung ist eine von einer Behörde angeordnete Maßnahme für Menschen, bei denen eine Corona-Infektion durch einen PCR-Test bestätigt wurde. „Die Isolierung kann zu Hause erfolgen oder bei schwerem Krankheitsverlauf im Krankenhaus. Die Entlassung aus der Isolierung erfolgt nach festgelegten Kriterien . Zum Zeitpunkt der Entlassung ist davon auszugehen, dass die Person nicht mehr ansteckend ist“, heißt es auf der Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

ist eine für Menschen, wurde. „Die Isolierung kann zu Hause erfolgen oder bei schwerem Krankheitsverlauf im Krankenhaus. Die . Zum Zeitpunkt der Entlassung ist davon auszugehen, dass die Person nicht mehr ansteckend ist“, heißt es auf der Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die Quarantäne ist eine zeitlich begrenzte sogenannte Absonderung von Personen, bei denen der Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus vorliegt. Das betrifft meist Kontaktpersonen von nachweislich infizierten oder erkrankten Menschen. Die Quarantäne kann sowohl behördlich angeordnet sein als auch freiwillig erfolgen.

Ziel ist dieser Regelungen ist es, die Kontakte zu anderen Menschen zu vermeiden, die man ebenfalls infizieren und damit das Virus weitergeben könnte.

Was gilt für Urlauber? Quarantäneregeln und Informationen zur Testpflicht bei der Einreise nach Deutschland gibt es immer aktuell und zu den jeweiligen Ländern beim Auswärtigen Amt.

Bisher galt für Kontaktpersonen einer mit der Omikron-Variante infizierten Person eine strikte Quarantäne von 14 Tagen, die nicht durch einen negativen Test vorzeitig beendet werden konnte. Das ist nun nicht mehr so. Ab jetzt gilt: Wer sich infiziert hat oder Kontakt zu einem Infizierten hatte, muss für zehn Tage in Isolation beziehungsweise Quarantäne. Die darf auch schon nach sieben Tagen beendet werden, sofern man sich freitestet – also einen negativen Test vorlegt, möglichst mit einem PCR- oder hochwertigen Antigen-Schnelltest.

Damit wird die bisherige Unterscheidung zwischen schon dominierenden Virusformen und neuen, als besorgniserregend eingestuften Varianten aufgehoben.

Spezielle Regeln sollen für Menschen gelten, die in besonders wichtigen Berufen arbeiten, in der sogenannten kritischen Infrastruktur. Dazu zählen:

Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger

Ärzte und Ärztinnen

Polizisten und Polizistinnen

Wenn sie Kontaktperson sind, sollen sie künftig die Quarantäne bereits nach fünf Tagen mit einem negativen PCR-Test beenden können.

Als Infizierte sollen sie nach sieben Tagen mit negativem PCR-Test die Isolierung verlassen können. Voraussetzung für diese Sonderregel ist immer, dass die Betroffenen seit mindestens 48 Stunden symptomfrei sind.

Wichtig für Eltern: Kinder, die in Schulen oder Kindergärten als Kontaktpersonen eingestuft werden, sollen sich nach fünf Tagen mit anschließendem PCR-Test oder hochwertigem Antigentest freitesten können. Weiterhin werden in Schulen Schutzmasken empfohlen.

Ausnahmen von der Quarantäne als Kontaktperson gibt es für Menschen, die bereits geboostert sind, wenn die dritte Impfung mindestens sieben Tage her ist. Sie müssen nicht in Quarantäne, solange keine Infektion nachgewiesen ist.

Das gilt ebenfalls für frisch doppelt Geimpfte oder Genesene. Für sie soll die Ausnahme gelten, sobald zwei Wochen seit der letzten Impfung vergangenen sind und sie nicht länger als zwei Monate her ist.

Die Infektionszahlen steigen, die Omikron-Variante, verbreitet sich weiter. Auf deren Gefahr hat vor allem auch Gesundheitsminister Lauterbach immer wieder aufmerksam gemacht hat. Nach aktuellen Kenntnisstand scheint es aber so zu sein, dass die Erkrankung mit Omikron milder verläuft als bei der Delta-Variante. Ob nun eine Verkürzung der Quarantäne-Dauer wichtig und sinnvoll oder eher ein zu hohes Risiko ist, wird in der Politik und in der Gesellschaft insgesamt stark diskutiert. Eine Rolle spielt dabei auch die Frage nach der Abwicklung – schließlich müssen die bereits stark belasteten Gesundheitsämter die Regeln umsetzen können. In anderen Ländern wie Spanien oder den USA wurde die Quarantäne-Dauer bereits verkürzt.

Argumente für und gegen die verkürzte Quarantäne gibt es hier

Seit Tagen wird darüber auch im Netz diskutiert. Die einen finden die Verkürzung der Quarantäne insbesondere für die kritische Infrastruktur wichtig, andere verstehen nicht, wie bei steigenden Infektionszahlen Lockerungen möglich sein können – oder, warum es Ausnahmen für Geboosterte gibt.

Die Zahlen explodieren, Gastro, Skilifte und Schulen bleiben offen und die Wirtschaft wünscht sich kürzere Quarantäne, weil Omikron eh mild, wie "Experten" von Mückstein bis Polaschek hoffen, und man fühlt sich wie an Bord der sinkenden Titanik mit Streichquartett. #COVID19at

Wer weiterhin Menschen, die zwar positiv getestet aber ohne Symtome sind, für 10 oder 14 Tage in Quarantäne stecken möchte, der darf sich über einen möglichen Zusammenbruch der Infrastruktur im Land nicht wundern. Empfehle dringend den Gebrauch des Gehirns. Es wird Zeit.

Unlogisch und völliger Irrsinn ist die Entscheidung verkürzter Quarantäne, um Systemrelevanz zu erhalten. Damit werden max. 14 Tage gewonnen. Die Infektionswelle wird durch Infizierte immer weiter beschleunigt.

Mit Quarantäne-Extrawürsten für Geboosterte wiederholt #Lauterbach einmal mehr die Fehler der Vergangenheit. Geduldete Superspreader werden unter die Leute gelassen. #Quarantaene

"Verkürzung der Quarantäne" ist ein super Euphemismus dafür zu sagen: "Euer Leben ist uns scheissegal. Hauptsache der Laden läuft." 🤮🤮🤮

Neben Verkürzung der Quarantäne setzen Gesundheitsminister jetzt auf hochwertige #Corona-Schnelltests. Ist halt nur blöd, wenn die Qualität des Abstrichs von Kevin abhängt, der einen 15-Minuten-Kurs gemacht hat, um ein Testzentrum auf dem Parkplatz vorm Baumarkt zu eröffnen.

Ich begebe mich jetzt freiwillig in Quarantäne aus Selbstschutz gegen den Kontakt mit dem Wahnsinn! Der ist derzeit überall!

Über alle aktuellen Entwicklungen in der Corona-Pandmie informieren wir euch immer in unserem SWR3-Corona-Ticker.